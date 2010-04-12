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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7060706170627063>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 01:34

  ЛАД написав:Так же, как и вопрос с возвратом НДС в декабре. Есть какие-то ограничкеия или запреты? Почему практически не было возврата НДС в декабре прошлого года и сейчас пока что тоже?


Лад, где ты это бред вычитал ?
Компенсаия ПДВ в декабре - 11 340 413 тыс.грн
Всего на 29.12.2017 выплачено - 120 060 ,6 млн грн
Всего на 01.12.2017 выплачено - 108 720,7 млн.грн

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/docc ... _stind=241

Качай файлы там ежедневные отчеты даже есть, можешь по каждому дню проверить.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:02

  ЛАД написав:Так же, как и вопрос с возвратом НДС в декабре. Есть какие-то ограничкеия или запреты? Почему практически не было возврата НДС в декабре прошлого года и сейчас пока что тоже?

"Есть мнение", что такое перекладывание выплат на следующий период, технически уменьшает дефицит текущего. И создаёт дефицит ликвидности, из-за чего может замедляться инфляция и укрепляться курс.

Но в следующем периоде сходит денежная лавина, и тогда "спасайся кто может"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:55

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» днем банкира!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,875/27,895 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились робкие признаки «сжатия» гривневой ликвидности. На это указало символическое снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 550,7 млн. грн. к отметке 51 133,3 млн. грн.

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 декабря с уровней: доллар – 27,75/28,05 UAH/USD, евро – 31,45/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,420 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.

Евро по сравнению с 06 декабря по спросу и по предложению не изменился.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 06 декабря по обеим позициям потерял по 20 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1380, просев до $1,1366 на закрытии азиатской сессии форекса и немного приподнявшись к $1,1373 на открытии торгов в Европе.

Дата: 07 декабря 2018 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,02/28,07 UAH/USD
€ – 31,85/31,93 UAH/EUR
RUB – 0,4155/0,4170 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:59

Привет из Днепра-2

Выйдя в реальную сферу около 09.56, котировки доллара понизились, оказавшись на уровне 27,81/27,83 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:00

prodigy
сдал по 28,75 откупил 28,40
вчера сдавал 27,88 дальше только вниз
Це як кажуть "Досить дядьку торгувати, бо решту нічим віддавати". Зараз котирування на ЧР вищі ніж на вечір 5 грудня і звідкіля така впевненість що далі тільки вниз?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:15

Re: Валютный рынок в контексте

95/02
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:25

  zorka написав:95/02


Привет.
Неважный "принос"?

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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:29

  Перес де Куэльяр написав:prodigy
сдал по 28,75 откупил 28,40
вчера сдавал 27,88 дальше только вниз
Це як кажуть "Досить дядьку торгувати, бо решту нічим віддавати". Зараз котирування на ЧР вищі ніж на вечір 5 грудня і звідкіля така впевненість що далі тільки вниз?


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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:35

Привет из Днепра-3

Тем временем, по состоянию на 10.31 котировки «американца» на межбанке «симметрично» и без участия регулятора сузили спред, понизив офера приподняв биды к отметке 27,815/27,825 UAH/USD, сопровождаясь «ситуативным» балансом спроса и предложения.

Дата: 07 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.30

Мелкий опт «неформал»

$ 27,95/27,98 UAH/USD
EUR 31,70-75/31,85-90 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 07 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне предельно низкой ликвидности первых сделок.

Дата: 07 декабря 2018 г. на 10.41
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,90/28,00 UAH/USD
€ 31,70/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях равновесной торговли мелкооптовыми (до $10,0 тыс.) партиями валюты.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90-93/28,00-02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 декабря спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 7,0-10,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 07 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентского предложения. Обороты низкие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90-93/28,00-02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 декабря спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 7,0-10,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 07 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили с преобладанием «приноса». Ликвидность низкая.


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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:37

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Так же, как и вопрос с возвратом НДС в декабре. Есть какие-то ограничкеия или запреты? Почему практически не было возврата НДС в декабре прошлого года и сейчас пока что тоже?

"Есть мнение", что такое перекладывание выплат на следующий период, технически уменьшает дефицит текущего. И создаёт дефицит ликвидности, из-за чего может замедляться инфляция и укрепляться курс.

Но в следующем периоде сходит денежная лавина, и тогда "спасайся кто может"


Последний раз компенсация ПДВ полностью останавливалась насколько я помню это было в августе 2016
Живите своим умом!
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