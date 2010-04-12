Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» днем банкира!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,875/27,895 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились робкие признаки «сжатия» гривневой ликвидности. На это указало символическое снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 550,7 млн. грн. к отметке 51 133,3 млн. грн.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 декабря с уровней: доллар – 27,75/28,05 UAH/USD, евро – 31,45/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,420 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 06 декабря по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 06 декабря по обеим позициям потерял по 20 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1380, просев до $1,1366 на закрытии азиатской сессии форекса и немного приподнявшись к $1,1373 на открытии торгов в Европе.
Тем временем, по состоянию на 10.31 котировки «американца» на межбанке «симметрично» и без участия регулятора сузили спред, понизив офера приподняв биды к отметке 27,815/27,825 UAH/USD, сопровождаясь «ситуативным» балансом спроса и предложения.
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях равновесной торговли мелкооптовыми (до $10,0 тыс.) партиями валюты.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90-93/28,00-02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 декабря спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 7,0-10,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 07 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентского предложения. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90-93/28,00-02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 декабря спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 7,0-10,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 07 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили с преобладанием «приноса». Ликвидность низкая.