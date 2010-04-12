Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:55

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» днем банкира!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,875/27,895 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились робкие признаки «сжатия» гривневой ликвидности. На это указало символическое снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 550,7 млн. грн. к отметке 51 133,3 млн. грн.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 декабря с уровней: доллар – 27,75/28,05 UAH/USD, евро – 31,45/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 06 декабря по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 06 декабря по обеим позициям потерял по 20 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1380, просев до $1,1366 на закрытии азиатской сессии форекса и немного приподнявшись к $1,1373 на открытии торгов в Европе.



Дата: 07 декабря 2018 г. на 09.45



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,02/28,07 UAH/USD

€ – 31,85/31,93 UAH/EUR

RUB – 0,4155/0,4170 UAH/RUB



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