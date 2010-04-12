|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:38
дядя Caша пока на мизере, только цифры
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
-
zorka
-
-
- Повідомлень: 2005
- З нами з: 30.01.09
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 1129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:38
somilitark написав:
Я допускаю,что будет активная борьба за престол,могут плюнуть на бюджет,могут плюнуть на маяки от МВФ,а возьмут и сделают курс 25,одновременно с повышением пенсий и з.п.,это манипулятивный предвыборный трюк,популизм не когда-то от воны,а тут и сейчас,который конечно дорого обойдётся В БУДУЩЕМ,не помните как чивокуня взял в 2004-м и поднял пенсии с 70-80 грн до прожиточного минимума в 260 грн?
Имхо, пересичным (простите, но я в их число не включаю участников данного форума) глубоко плевать, будет курс валюты 25 или 28. Их больше волнует "курс газа" пА 7 или пА 8.5 и т.п.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 15069
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1235 раз.
- Подякували: 2240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:39
prodigy написав: Перес де Куэльяр написав:prodigy
сдал по 28,75 откупил 28,40
вчера сдавал 27,88 дальше только вниз
Це як кажуть "Досить дядьку торгувати, бо решту нічим віддавати". Зараз котирування на ЧР вищі ніж на вечір 5 грудня і звідкіля така впевненість що далі тільки вниз?
синку, це все дурня, головне щоб ти гарно вчився(с)
"Тю, я думав дядько з дупа випав"
.
Харків Гагарін поки тримає 28.01/28.10 , але трохи почали знижуватись з погляду на МБ.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1942
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 707 раз.
- Подякували: 709 раз.
-
- Профіль
-
1
1
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69289
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4440 раз.
- Подякували: 8009 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:19
Qwerty написав: serg1974 написав: tea написав:Qwerty
УЕФА перенесла матч в Киев...
Та хоч з трьох недільною... Вам яке діло до цього?! Чи ви з когорти озабочєнних?! Я зараз в країні де у людей з двух до п’яти сієста і газетні кіоски забиті паперовою пресою... Тут люди по старинці! Спокійно і розважливо... І що такого я міг пропустити з написаного особисто таким кадром як ви?!
Я из когорты поневоле наблюдающих за потоком сознания кадров вроде вас. А без информации где вы сейчас и что там читают вы думаете форум много потеряет ?
-
serg1974
-
-
- Повідомлень: 645
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13917
|1586288
|
П'ят 07 гру, 2018 10:44
Чукча2
|
|6511
|1376900
|
П'ят 07 гру, 2018 09:56
ЛОБ
|
|159
|247883
|
|