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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7060706170627063

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:38

дядя Caша пока на мизере, только цифры
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:38

  somilitark написав:Я допускаю,что будет активная борьба за престол,могут плюнуть на бюджет,могут плюнуть на маяки от МВФ,а возьмут и сделают курс 25,одновременно с повышением пенсий и з.п.,это манипулятивный предвыборный трюк,популизм не когда-то от воны,а тут и сейчас,который конечно дорого обойдётся В БУДУЩЕМ,не помните как чивокуня взял в 2004-м и поднял пенсии с 70-80 грн до прожиточного минимума в 260 грн?

Имхо, пересичным (простите, но я в их число не включаю участников данного форума) глубоко плевать, будет курс валюты 25 или 28. Их больше волнует "курс газа" пА 7 или пА 8.5 и т.п.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:39

  prodigy написав:
  Перес де Куэльяр написав:prodigy
сдал по 28,75 откупил 28,40
вчера сдавал 27,88 дальше только вниз
Це як кажуть "Досить дядьку торгувати, бо решту нічим віддавати". Зараз котирування на ЧР вищі ніж на вечір 5 грудня і звідкіля така впевненість що далі тільки вниз?


синку, це все дурня, головне щоб ти гарно вчився(с)
"Тю, я думав дядько з дупа випав" :D :D :D.
Харків Гагарін поки тримає 28.01/28.10 , але трохи почали знижуватись з погляду на МБ.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:04

  zorka написав:дядя Caша пока на мизере, только цифры


ОК! Будь внимательна, иногда на мизере цепляют "паровоз". :D

Привет из Днепра-4

Около 11.00 валютный межбанк констатировал некоторые подвижки курса доллара вверх – по состоянию на это время «американец» приподнялся к 27,82/27,83 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:19

  Qwerty написав:
  serg1974 написав:
  tea написав:Qwerty

УЕФА перенесла матч в Киев...

Та хоч з трьох недільною... Вам яке діло до цього?! Чи ви з когорти озабочєнних?! Я зараз в країні де у людей з двух до п’яти сієста і газетні кіоски забиті паперовою пресою... Тут люди по старинці! Спокійно і розважливо... І що такого я міг пропустити з написаного особисто таким кадром як ви?!

Я из когорты поневоле наблюдающих за потоком сознания кадров вроде вас. А без информации где вы сейчас и что там читают вы думаете форум много потеряет ?
serg1974
 
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