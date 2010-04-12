SAndriy1 написав:
Многие уверовали в стабильность до определенных дат в следующем году и часть из них не стала откупать валюту , а зашла в ОГВЗ
Нічого не міняється, спочатку були депозити, знаємо) тепер ОВДП
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:54
Нічого не міняється, спочатку були депозити, знаємо) тепер ОВДП
Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:57
twin
Я вас удивлю. С начала года общий объем ОВГЗ сократился. Как в гривне так и в валюте.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:59
Привет из Днепра-6
По состоянию на 11.48 котировки доллара на межбанке все еще пребывали на отметке 27,82/27,83 UAH/USD, с одной стороны поддерживаемые равновесием покупок и продаж, с другой, присутствием не замеченного ранее там регулятора, который «клюет по зернышку» (минимальными порциями) лишнюю валюту, работая, как заметил наш консультант «в режиме стелс».
На 11.52 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,92/27,95 UAH/USD, евро – 31,75/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты «очень слабые».
По состоянию на 11.50 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении равновесия покупок и продаж валюты мелкооптовыми (до $10,0 тыс.), что позволило запорожцам ограничиться сужением спреда в парах доллар-гривня и евро-гривня: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB.
Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда до 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.
Дата: 07 декабря 2018 г. на 11.57
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,01/28,04 UAH/USD
€ – 31,82/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB
US
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:20
... то куди перекочували бабосики?
- нерухомість?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:23
Депозиты, а оттуда в кредиты . Рост потреб кредитов +40% , но это всякие телевизоры, айфоны и пр. хрень.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:32
Re: Валютный рынок в контексте
Все, зупинились поки на ЧР, навіть прослідковується знову рух на попит зеленого, Київ 27.94/28.00, Харків 28.00/28.05
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