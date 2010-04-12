Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:58

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,875/27,895 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились робкие признаки «сжатия» гривневой ликвидности. На это указало символическое снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 550,7 млн. грн. к отметке 51 133,3 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу около 09.56, котировки доллара понизились, оказавшись на уровне 27,81/27,83 UAH/USD.



Тем временем, по состоянию на 10.31 котировки «американца» на межбанке «симметрично» и без участия регулятора сузили спред, понизив офера приподняв биды к отметке 27,815/27,825 UAH/USD, сопровождаясь «ситуативным» балансом спроса и предложения.



Около 11.00 валютный межбанк констатировал некоторые подвижки курса доллара вверх – по состоянию на это время «американец» приподнялся к 27,82/27,83 UAH/USD.



К 11.17 котировки безналичного «американца» на межбанке не тронулись с отметки 27,82/27,83 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж. Коррекция доллара была прервана, по данным непосредственных участников торгов, рынком самостоятельно, без участия регулятора. Последний по пятницам крайне неохотно посещает межбанк.



Утреннее снижение курса доллара на межбанке, остановленное «рыночными» покупками игроков, сопровождался признаками некоторого расширения на рынке гривневого ресурса, на которые указало снижение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo с уровня 16,75/18,25% к отметке 16,50/18,25% годовых.

Эта динамика не согласуется с символическим снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



По состоянию на 11.48 котировки доллара на межбанке все еще пребывали на отметке 27,82/27,83 UAH/USD, с одной стороны поддерживаемые равновесием покупок и продаж, с другой, присутствием не замеченного ранее там регулятора, который «клюет по зернышку» (минимальными порциями) лишнюю валюту, работая, как заметил наш консультант «в режиме стелс».



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 5,54 коп., составил 27,8261 UAH/USD.



По состоянию на 12.54 котировки безналичного доллара на межбанке не оставили отметку 27,82/27,83 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж затухающей перед обедом торговой активности.



На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 декабря с уровней: доллар – 27,75/28,05 UAH/USD, евро – 31,45/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 06 декабря по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 06 декабря по обеим позициям потерял по 20 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1380, просев до $1,1366 на закрытии азиатской сессии форекса и немного приподнявшись к $1,1373 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90-93/28,00-02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 декабря спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 7,0-10,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 07 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентского предложения. Обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90-93/28,00-02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 декабря спрос вырос на 10,0-12,0 коп., офера прибавили 7,0-10,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 07 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили с преобладанием «приноса». Ликвидность низкая.



На 11.52 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,92/27,95 UAH/USD, евро – 31,75/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты «очень слабые».



По состоянию на 11.50 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении равновесия покупок и продаж валюты мелкооптовыми (до $10,0 тыс.), что позволило запорожцам ограничиться сужением спреда в парах доллар-гривня и евро-гривня: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB.



Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда до 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 07 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,85/31,93 UAH/EUR, рубль - 0,4155/0,4170 UAH/RUB, Киев опт 27,95/27,98 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,95/27,98 UAH/USD, евро (опт) 31,70-75/31,85-90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,70-75/31,85-90 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,90/28,10 UAH/USD, евро – 31,65/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,95/28,05 UAH/USD, розница – 27,0/28,07 UAH/USD; Запорожье – 27,90/28,00 UAH/USD; евро – 31,70/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,417 RUB/USD.



Пятничная сессия украинского валютного межбанка продемонстрировала явное стремление рынка безналичной пары доллар-гривня войти как минимум, в полосу стабильности.



Это стало очевидным из-за символического участия регулятора в сессии 07-го – НБУ «с ленцой» выкупал мизерные порции лишнего доллара.



Во-вторых, справочный курс безналичного доллара также индицировал заметное снижение темпов отката «американца».



Полагаю, безналичный доллар стал заметно ближе к боковому тренду. Не исключено, он вплотную подойдет к стабильности уже в дебюте новой недели. При поддержке привычного по понедельникам снижения объема притока экспортной выручки из-за рубежа.



Судя по всему, участникам валютного межбанка с грехом пополам и немалыми потерями удалось «рассовать» сформировавшуюся из-за страха на введении военного положения избыточную долларовую ликвидность, понизив агрессивность предложения СКВ на торгах межбанка.



Не исключено, посильную помощь в этом рынку «зеленого» межбанка оказал наличный рынок, уже «переболевший» долларовой перекупленностью раньше.



US

