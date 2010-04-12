Если бы у нас действительно шли реформы нерезы приходили бы на долгосрок и по всем форонтам, а так забежали на чаёк , увидели как идут реформы, и убежали.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:30
Если бы у нас действительно шли реформы нерезы приходили бы на долгосрок и по всем форонтам, а так забежали на чаёк , увидели как идут реформы, и убежали.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:37
даже не пытайся гнать волну
курс в боковике до понедельника
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:40
просто спекули зашли/вышли...работают по факту
реформы дело 20-е
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:46
Это да. Но если бы были реформы, то были бы не только спекули, но и настоящие инвесторы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:50
Доброго дня.Все-таки Ви вирішили летіти не до Львова а в Київ?Долярчикова робота піде коту під хвіст.Справа в тому,що Долярчик,після того як Ви написали,що їдете у Львів,пішов на стадіон і напросився самотужки прибрати сніг з поля.У нього здивовані працівники стадіону спитали - Шозанах?,на що він відповів - прилітає Кверті,треба до матчу почистити стадіон.От він вже третій день самотужки гребе сніг з поля і трибун.Уявіть - коли він дізнається,що Ви не приїдете у Львів?
П.С.В мене квиток на 69 сектор.Ну а за перемогу вже можемо випити після матчу.Спочатку потрібна перемога.
Востаннє редагувалось tea в П'ят 07 гру, 2018 14:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:52
Харьков пока держится - самое узкое 28,01/28,04.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:54
Re: Валютный рынок в контексте
Как ни странно - вокруг много примеров реформ. Другие, если что, приведу в выходные.
Приведу два сейчас - один личный, второй по теме.
Весной лично столкнулся с работой паспортного стола по-новому (выписывался, прописывался в другой квартире) - был приятно удивлен
Второй пример по теме ветки - внедрение новых схем выхода НБУ на межбанк существенно сгладило колебания курса
и это пройдет
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:58
Спекули приходят в одни активы, инвесторы в другие. Есть разные типы инвесторов.
Есть ритейл, есть инвесторы производственники. Тут очень широкое понятие.
Что до сих пор представляет реальный интерес это рынок с/х земли и в целом сельское хозяйство.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:00
ЧИА
Это косметика.
Реальные реформы приводят к взрывному росту ВВП а не отскоку +2% после падения -11%
Живите своим умом!
Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:02
Що за культура, скільки раз вже писав не тикати, мабуть "насліддя Поліграф Поліграфовича" розмножується .
А що по 27.88 некомфортно? А я хотів би вище, тому як є так і повідомляю без перебільшень. Поки ЧР завмер, рівно.
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