Кверті до Вашого повідомлення дійде після Нового Року.Він зараз квитки у Львів купує.Планує летіти літаком.
Дійшов до повідомлення трішки раніше... Можна і літаком... Але буду автомобілем... Дуже люблю європейські краєвиди споглядати - травичка, хатки яскраві, тунелі, гори з лісом, переходи над дорогами для тварин засаджені деревцями і травою... Ляпота! Та й подарунки рідним і близьким доставити до дня Святого Миколая треба! На матчі планую обов`язково побувати! Вже й запрошення отримав від друзів у ВІП-бокс. Піднімем келих вина за перемогу донеччан!
Доброго дня.Все-таки Ви вирішили летіти не до Львова а в Київ?Долярчикова робота піде коту під хвіст.Справа в тому,що Долярчик,після того як Ви написали,що їдете у Львів,пішов на стадіон і напросився самотужки прибрати сніг з поля.У нього здивовані працівники стадіону спитали - Шозанах?,на що він відповів - прилітає Кверті,треба до матчу почистити стадіон.От він вже третій день самотужки гребе сніг з поля і трибун.Уявіть - коли він дізнається,що Ви не приїдете у Львів? П.С.В мене квиток на 69 сектор.Ну а за перемогу вже можемо випити після матчу.Спочатку потрібна перемога.
Востаннє редагувалось tea в П'ят 07 гру, 2018 14:02, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz написав:Если бы у нас действительно шли реформы
Как ни странно - вокруг много примеров реформ. Другие, если что, приведу в выходные. Приведу два сейчас - один личный, второй по теме. Весной лично столкнулся с работой паспортного стола по-новому (выписывался, прописывался в другой квартире) - был приятно удивлен Второй пример по теме ветки - внедрение новых схем выхода НБУ на межбанк существенно сгладило колебания курса