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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7062706370647065

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:30

  J написав:
  zzzzzz написав:Жаль только что нерезы постепенно продолжают уходить.

чем меньше нерезов - тем стабильнее система,
нерезы заходят обваливают курс в одну сторону,
потом в случае шухера выходят - обваливают курс в другую сторону



Если бы у нас действительно шли реформы нерезы приходили бы на долгосрок и по всем форонтам, а так забежали на чаёк , увидели как идут реформы, и убежали.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:37

  Перес де Куэльяр написав:Все, зупинились поки на ЧР, навіть прослідковується знову рух на попит зеленого, Київ 27.94/28.00, Харків 28.00/28.05


даже не пытайся гнать волну :lol:

курс в боковике до понедельника
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:40

  zzzzzz написав:
  J написав:
  zzzzzz написав:Жаль только что нерезы постепенно продолжают уходить.

чем меньше нерезов - тем стабильнее система,
нерезы заходят обваливают курс в одну сторону,
потом в случае шухера выходят - обваливают курс в другую сторону



Если бы у нас действительно шли реформы нерезы приходили бы на долгосрок и по всем форонтам, а так забежали на чаёк , увидели как идут реформы, и убежали.


просто спекули зашли/вышли...работают по факту

реформы дело 20-е
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:46

  prodigy написав:
  zzzzzz написав:
  J написав:.....
чем меньше нерезов - тем стабильнее система,
нерезы заходят обваливают курс в одну сторону,
потом в случае шухера выходят - обваливают курс в другую сторону



Если бы у нас действительно шли реформы нерезы приходили бы на долгосрок и по всем форонтам, а так забежали на чаёк , увидели как идут реформы, и убежали.


просто спекули зашли/вышли...работают по факту

реформы дело 20-е


Это да. Но если бы были реформы, то были бы не только спекули, но и настоящие инвесторы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:50

  Qwerty написав:
  tea написав:
  Anadonta написав:Qwerty

УЕФА перенесла матч в Киев...

Кверті до Вашого повідомлення дійде після Нового Року.Він зараз квитки у Львів купує.Планує летіти літаком. :mrgreen:

Дійшов до повідомлення трішки раніше... Можна і літаком... Але буду автомобілем... Дуже люблю європейські краєвиди споглядати - травичка, хатки яскраві, тунелі, гори з лісом, переходи над дорогами для тварин засаджені деревцями і травою... Ляпота! Та й подарунки рідним і близьким доставити до дня Святого Миколая треба! На матчі планую обов`язково побувати! Вже й запрошення отримав від друзів у ВІП-бокс. Піднімем келих вина за перемогу донеччан!

Доброго дня.Все-таки Ви вирішили летіти не до Львова а в Київ?Долярчикова робота піде коту під хвіст.Справа в тому,що Долярчик,після того як Ви написали,що їдете у Львів,пішов на стадіон і напросився самотужки прибрати сніг з поля.У нього здивовані працівники стадіону спитали - Шозанах?,на що він відповів - прилітає Кверті,треба до матчу почистити стадіон.От він вже третій день самотужки гребе сніг з поля і трибун.Уявіть - коли він дізнається,що Ви не приїдете у Львів?
П.С.В мене квиток на 69 сектор.Ну а за перемогу вже можемо випити після матчу.Спочатку потрібна перемога.
Востаннє редагувалось tea в П'ят 07 гру, 2018 14:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:52

Харьков пока держится - самое узкое 28,01/28,04.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:54

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Если бы у нас действительно шли реформы

Как ни странно - вокруг много примеров реформ. Другие, если что, приведу в выходные.
Приведу два сейчас - один личный, второй по теме.
Весной лично столкнулся с работой паспортного стола по-новому (выписывался, прописывался в другой квартире) - был приятно удивлен
Второй пример по теме ветки - внедрение новых схем выхода НБУ на межбанк существенно сгладило колебания курса
и это пройдет
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:58

  prodigy написав:просто спекули зашли/вышли...работают по факту

реформы дело 20-е


Спекули приходят в одни активы, инвесторы в другие. Есть разные типы инвесторов.
Есть ритейл, есть инвесторы производственники. Тут очень широкое понятие.

Что до сих пор представляет реальный интерес это рынок с/х земли и в целом сельское хозяйство.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:00

ЧИА

Это косметика.
Реальные реформы приводят к взрывному росту ВВП а не отскоку +2% после падения -11%
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:02

  prodigy написав:
  Перес де Куэльяр написав:Все, зупинились поки на ЧР, навіть прослідковується знову рух на попит зеленого, Київ 27.94/28.00, Харків 28.00/28.05


даже не пытайся гнать волну :lol:

курс в боковике до понедельника
https://kit-group.in.ua/obmen-valyut/
Що за культура, скільки раз вже писав не тикати, мабуть "насліддя Поліграф Поліграфовича" розмножується :D :D :D .

А що по 27.88 некомфортно? А я хотів би вище, тому як є так і повідомляю без перебільшень. Поки ЧР завмер, рівно.
Перес де Куэльяр
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