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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70647065706670677068>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:26

Re: Валютный рынок в контексте

не знаю что у кого замерло, а у нас вверх тянется....
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:30

Re: Валютный рынок в контексте

...у Лева 90(92)/97(98)

... то що радите робити з тими долярчиками, які СПЕЦІАЛЬНО відкладені для зимових забав на хвилях?(які доступні будуть мені в кінці поточного місяця)
1) - злити ВСІ по будь-якому курсу, який буде на моменті і на гривнестовпець до весни?
2) - злити половину(на гривнедепо), а другу половину долярчиків кинути на стовпець до середини січня?
3) - перекласти ВСІ на доларостовпець до половини січня?
4) - Ваш варіант?(тільки не кажіть, що купити якусь куйню)..... - будматеріали теж, ще не беру, бо немає де тримати..... та й після НР думаю, що продавці будуть БІЛЬШ гнучкішші до знижок, так як почнеться "глухий сезон" по торгівлі!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:40

  Долярчик написав:...у Лева 90(92)/97(98)

... то що радите робити з тими долярчиками, які СПЕЦІАЛЬНО відкладені для зимових забав на хвилях?(які доступні будуть мені в кінці поточного місяця)
1) - злити ВСІ по будь-якому курсу, який буде на моменті і на гривнестовпець до весни?
2) - злити половину(на гривнедепо), а другу половину долярчиків кинути на стовпець до середини січня?
3) - перекласти ВСІ на доларостовпець до половини січня?
4) - Ваш варіант?(тільки не кажіть, що купити якусь куйню)..... - будматеріали теж, ще не беру, бо немає де тримати..... та й після НР думаю, що продавці будуть БІЛЬШ гнучкішші до знижок, так як почнеться "глухий сезон" по торгівлі!



В конце месяца и поговорим. Не известно какой будет курс. К тому же посмотрим что там по МВФ будет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:40

  kharkov_val написав:не знаю что у кого замерло, а у нас вверх тянется....
Дивно, поглянув дзвінка від Вас небуло на зміну котирувань Гагаріна, як і зарплатні за 2 роки реклами :D
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:42

Re: Валютный рынок в контексте

  ЧИА написав:Весной лично столкнулся с работой паспортного стола по-новому (выписывался, прописывался в другой квартире) - был приятно удивлен

... а воєнкомат Вас з хлібом і сіллю не зустрічав/запрошував?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:47

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:В конце месяца и поговорим. Не известно какой будет курс. К тому же посмотрим что там по МВФ будет.

... після 20-х чисел вже щось проясниться?(бо мені потрібно буде десь за 3 дні замовляти готівку...)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:53

  Долярчик написав:
  zzzzzz написав:В конце месяца и поговорим. Не известно какой будет курс. К тому же посмотрим что там по МВФ будет.

... після 20-х чисел вже щось проясниться?(бо мені потрібно буде десь за 3 дні замовляти готівку...)



Какая температура воздуха будет после 20-х чисел ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:54

  zzzzzz написав:
  prodigy написав:просто спекули зашли/вышли...работают по факту

реформы дело 20-е


Спекули приходят в одни активы, инвесторы в другие. Есть разные типы инвесторов.
Есть ритейл, есть инвесторы производственники. Тут очень широкое понятие.

Что до сих пор представляет реальный интерес это рынок с/х земли и в целом сельское хозяйство.


таких инвесторов как Каргилл пушкой не выгонишь
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:03

  zzzzzz написав:ЧИА
Это косметика.
Реальные реформы приводят к взрывному росту ВВП а не отскоку +2% после падения-11%
1 А уявіть що 5% ВВП пішло не на гармати/снаряди/війну - а в розвиток...
2 А уявіть собі що ріст в +2% ВВП ( і +5%ВВП на армію ) стоворювала б не сьогоднішня Україна без Криму і ОРДЛО а ціла...
То як- виходить +11% вибуху?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:09

  budivelnik написав:
  zzzzzz написав:ЧИА
Это косметика.
Реальные реформы приводят к взрывному росту ВВП а не отскоку +2% после падения-11%
1 А уявіть що 5% ВВП пішло не на гармати/снаряди/війну - а в розвиток...
2 А уявіть собі що ріст в +2% ВВП ( і +5%ВВП на армію ) стоворювала б не сьогоднішня Україна без Криму і ОРДЛО а ціла...
То як- виходить +11% вибуху?

Все в нас вийде, правда та Бог з нами!
Investor_33
 
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