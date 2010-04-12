Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:53

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в четверг относительно доллара на 9,61 коп., на торгах пятницы повысился на 5,54 коп., оказавшись на уровне 27,8242 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 07-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,54 коп., составил 27,8261 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 07 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,875/27,895 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 09.54, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,81/2783 UAH/USD. Спустя полчаса доллар, сузив спред, консолидировался на отметке 27,82/27,83 UAH/USD, не покидая эту отметку до 13.20 Киева. Доллар удерживался на этой цифре более активными, чем накануне, покупками СКВ, в которых принимал участие и регулятор, выкупая с рынка минимальные порции долларовых излишков с платформы Matching. Общий объем изъятой НБУ с рынка долларовой ликвидности был намного ниже покупок четверга, составивших до $60,0 млн.

Не исключено, помогало выровнять рынок безналичного доллара, замедлив его коррекцию, преддверие выходных, которые часть игроков предпочитала проводить, пребывая в долларе.



Меж тем, к 13.20 курс доллара на межбанке расширил спред 27,820/27,835 UAH/USD, сопровождаясь снижением торговой активности. Сбалансированная торговля безналичной парой доллар-гривня сохраняла эти цены действующими на пустеющем рынке до самого завершения сессии.



В районе отметки 27,81/27,83 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 07 декабря, констатировав минимальное снижение к закрытию торгов.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8242 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,87% с 28,0672 UAH/USD до 27,8242 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 07 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 07 декабря, замедли, но все-таки сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке сохранилась избыточная долларовая ликвидность, накопленная ранее игроками, опасавшимися курсовых «обострений» в связи с введением военного положения.



Во-вторых, поскольку Казначейство прекратило компенсацию НДС еще на прошлой неделе, бизнес и банки начали испытывать трудности с гривней, выходя на межбанк с предложениями СКВУ ради дефицитной нацвалюты. Ситуация на рынке гривневого ресурса обострялась близостью финиша года, когда растут «хозяйственные» расходы компаний.



В-третьих, вышеупомянутое замедление коррекции безналичного доллара (если в четверг средневзвешенный курс «американца» упал на 9,61 коп., нынче его потери составили 5,54 коп.) стало следствием затянувшегося с 30 ноября отката, в течение которого цена СКВ понизилась с 28,3909 к отметке 27,8796 UAH/USD на 1,80%. Курс доллара стал привлекательным для покупок.



Ощутимо замедляли коррекцию безналичного доллара и события на наличном рынке, где пара доллар-гривня де-факто вошла в боковой тренд.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 декабря остались на уровне предыдущей сессии, имея для этого следующие причины.



Во-первых, с одной стороны рынок безналичной пары доллар-гривня продемонстрировал очевидную склонность к стабилизации, замедлив коррекцию, но сохранив при этом «медвежий» тренд, что стимулирует ликвидность.



Во-вторых, из-за замедления коррекции, участие регулятора с его гривневыми интервенциями было минимальным, а суммы выкупленной СКВ-ликвидности мизерная по сравнению с предыдущей сессии.

Кроме того, как известно, к пятнице снижается приток экспортной выручки из-за рубежа, снижая потери курса «американца».

















Дата: 07 декабря 2018 г. на 16.00



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