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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7065706670677068>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:18

  Долярчик написав:...у Лева 90(92)/97(98)

... то що радите робити з тими долярчиками, які СПЕЦІАЛЬНО відкладені для зимових забав на хвилях?(які доступні будуть мені в кінці поточного місяця)
1) - злити ВСІ по будь-якому курсу, який буде на моменті і на гривнестовпець до весни?
2) - злити половину(на гривнедепо), а другу половину долярчиків кинути на стовпець до середини січня?
3) - перекласти ВСІ на доларостовпець до половини січня?
4) - Ваш варіант?(тільки не кажіть, що купити якусь куйню)..... - будматеріали теж, ще не беру, бо немає де тримати..... та й після НР думаю, що продавці будуть БІЛЬШ гнучкішші до знижок, так як почнеться "глухий сезон" по торгівлі!


исходя из того, что вы копили на квартиру, то долларов у вас kot накакал

1)не стоит ниже 29,5
2)вообще смешно -половину от ничего и еще на 38 дней
3)не стоит, на 10к долларов до 15 января - <35 долл доход
4)продолжать морочить голову людям на разных ветках :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:19

  zzzzzz написав:twin
Я вас удивлю. С начала года общий объем ОВГЗ сократился. Как в гривне так и в валюте.


И между тем - физики почти догнали нерезов по объёмам. Пока это мизер. Но рост в 5 раз с начала года.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:19

  Tolevas написав:Говорил я товарищу, откупившемуся по 28,23: "На спеши. Тем более не откупайся в пятницу или понедельник. По 27,90 откупишься. Просто стопы вниз двигай все время. И самое главное - форум не читай!"
А он мне: "Ну как же, там же гуру многоопытные. Вот пишут - сначала месяца вывод дивидендов, курс вверх пойдет."
Я ему: "Ты что! Вот именно гуру и не читай! Поведешься на их авторитет и проиграешь"
А он мне: "Ну кому же не верить, как гуру. Пойду откуплюсь, и так хорошо заработал."
Откупился. 28,23.
Начался месяц. Налетели обещанные нерезиденты, как гуру и обещал.
Курс стал 28,04.
Еще немного таких "выводов дивидендов" и курс будет 27,90.
В общем, никогда не читайте советских газет, просто идите по тренду.

Дану гілку потрібно читати з затримкою на декілька днів, а іноді і тижнів... І все буде гут! На рахунок здєшніх гуру і їх порад... Хто б тут сидів і радив би як комусь заробити гроші?! Сам би гріб лопатою! А деякі вгадують, бо варіантів лише три, тобто не важко і вгадати. В букмекерських конторах теж деякі гуру вгадують, правда до моменту коли без штанів залишаються!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:20

  budivelnik написав:
  zzzzzz написав:ЧИА
Это косметика.
Реальные реформы приводят к взрывному росту ВВП а не отскоку +2% после падения-11%
1 А уявіть що 5% ВВП пішло не на гармати/снаряди/війну - а в розвиток...
2 А уявіть собі що ріст в +2% ВВП ( і +5%ВВП на армію ) стоворювала б не сьогоднішня Україна без Криму і ОРДЛО а ціла...
То як- виходить +11% вибуху?

Ну із такою логікою, можна також уявити, що ті регіони, статистику по який не враховують, дуже багато крали. А тепер перестали. От вона (статистика) і покращилась.
Думаю шановний "zzzzzz" цілком правий. Він не наганяє паніки, але цілком слушно звертає увагу, що особливого прогресу не має. Тобто, що розслаблятись ще рано.
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strategbob
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:21

  Investor_33 написав:
  budivelnik написав:
  zzzzzz написав:ЧИА
Это косметика.
Реальные реформы приводят к взрывному росту ВВП а не отскоку +2% после падения-11%
1 А уявіть що 5% ВВП пішло не на гармати/снаряди/війну - а в розвиток...
2 А уявіть собі що ріст в +2% ВВП ( і +5%ВВП на армію ) стоворювала б не сьогоднішня Україна без Криму і ОРДЛО а ціла...
То як- виходить +11% вибуху?

Все в нас вийде, правда та Бог з нами!


Авжеж ) тільки правда і бог у кожного свої.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:41

  Qwerty написав:
  Tolevas написав:Говорил я товарищу, откупившемуся по 28,23: "На спеши. Тем более не откупайся в пятницу или понедельник. По 27,90 откупишься.

Дану гілку потрібно читати з затримкою на декілька днів, а іноді і тижнів...

Це Ви до Пізнайкового повідомлення дійдете через тиждень.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:43

  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:twin
Я вас удивлю. С начала года общий объем ОВГЗ сократился. Как в гривне так и в валюте.


И между тем - физики почти догнали нерезов по объёмам. Пока это мизер. Но рост в 5 раз с начала года.


вот когда физики купят хотя бы 28 млрд грн...а так "дети в песочнице"
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:51

  budivelnik написав:
  zzzzzz написав:ЧИА
Это косметика.
Реальные реформы приводят к взрывному росту ВВП а не отскоку +2% после падения-11%
1 А уявіть що 5% ВВП пішло не на гармати/снаряди/війну - а в розвиток...
2 А уявіть собі що ріст в +2% ВВП ( і +5%ВВП на армію ) стоворювала б не сьогоднішня Україна без Криму і ОРДЛО а ціла...
То як- виходить +11% вибуху?

А уявiть собі що в Україні почали дійсно саджати за корупційні злочини і повертати державі награбоване.... так отож
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:52

  prodigy написав:
вот когда физики купят хотя бы 28 млрд грн...а так "дети в песочнице"

Запустил бы приват ОВГЗ кожному,с минимальным номиналом например 10 000 грн,с чисто символическими расходами на владение и оформлением за 15 минут и главное со ставками не 13-14% брутто,с подоходным и военным сбором,а по ставкам 19% и только военный сбор,то очень быстро бы перепаковалось и 100 ярдов в ОВГЗ,а не ярд доллярив.

Бис банк
USD 27.80 27.93
EUR 31.58 31.77


А ведь они реально наливают в столице,а приёмы какие кошерные,всем обвалистам смотреть только с валокардином в обнимку :D
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:53

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в четверг относительно доллара на 9,61 коп., на торгах пятницы повысился на 5,54 коп., оказавшись на уровне 27,8242 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 07-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,54 коп., составил 27,8261 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 07 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,875/27,895 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 09.54, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,81/2783 UAH/USD. Спустя полчаса доллар, сузив спред, консолидировался на отметке 27,82/27,83 UAH/USD, не покидая эту отметку до 13.20 Киева. Доллар удерживался на этой цифре более активными, чем накануне, покупками СКВ, в которых принимал участие и регулятор, выкупая с рынка минимальные порции долларовых излишков с платформы Matching. Общий объем изъятой НБУ с рынка долларовой ликвидности был намного ниже покупок четверга, составивших до $60,0 млн.
Не исключено, помогало выровнять рынок безналичного доллара, замедлив его коррекцию, преддверие выходных, которые часть игроков предпочитала проводить, пребывая в долларе.

Меж тем, к 13.20 курс доллара на межбанке расширил спред 27,820/27,835 UAH/USD, сопровождаясь снижением торговой активности. Сбалансированная торговля безналичной парой доллар-гривня сохраняла эти цены действующими на пустеющем рынке до самого завершения сессии.

В районе отметки 27,81/27,83 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 07 декабря, констатировав минимальное снижение к закрытию торгов.

Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8242 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,87% с 28,0672 UAH/USD до 27,8242 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 07 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 07 декабря, замедли, но все-таки сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, на рынке сохранилась избыточная долларовая ликвидность, накопленная ранее игроками, опасавшимися курсовых «обострений» в связи с введением военного положения.

Во-вторых, поскольку Казначейство прекратило компенсацию НДС еще на прошлой неделе, бизнес и банки начали испытывать трудности с гривней, выходя на межбанк с предложениями СКВУ ради дефицитной нацвалюты. Ситуация на рынке гривневого ресурса обострялась близостью финиша года, когда растут «хозяйственные» расходы компаний.

В-третьих, вышеупомянутое замедление коррекции безналичного доллара (если в четверг средневзвешенный курс «американца» упал на 9,61 коп., нынче его потери составили 5,54 коп.) стало следствием затянувшегося с 30 ноября отката, в течение которого цена СКВ понизилась с 28,3909 к отметке 27,8796 UAH/USD на 1,80%. Курс доллара стал привлекательным для покупок.

Ощутимо замедляли коррекцию безналичного доллара и события на наличном рынке, где пара доллар-гривня де-факто вошла в боковой тренд.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 декабря остались на уровне предыдущей сессии, имея для этого следующие причины.

Во-первых, с одной стороны рынок безналичной пары доллар-гривня продемонстрировал очевидную склонность к стабилизации, замедлив коррекцию, но сохранив при этом «медвежий» тренд, что стимулирует ликвидность.

Во-вторых, из-за замедления коррекции, участие регулятора с его гривневыми интервенциями было минимальным, а суммы выкупленной СКВ-ликвидности мизерная по сравнению с предыдущей сессии.
Кроме того, как известно, к пятнице снижается приток экспортной выручки из-за рубежа, снижая потери курса «американца».








Дата: 07 декабря 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,02/28,05 UAH/USD (с утра - 28,02/28,07 UAH/USD, к полудню - 28,01/28,04 UAH/USD)
€ – 31,83/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,85/31,93 UAH/EUR, к полудню - 31,82/31,90 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,4155/0,4170 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,417 UAH/RUB)

US

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