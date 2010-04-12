... то що радите робити з тими долярчиками, які СПЕЦІАЛЬНО відкладені для зимових забав на хвилях?(які доступні будуть мені в кінці поточного місяця) 1) - злити ВСІ по будь-якому курсу, який буде на моменті і на гривнестовпець до весни? 2) - злити половину(на гривнедепо), а другу половину долярчиків кинути на стовпець до середини січня? 3) - перекласти ВСІ на доларостовпець до половини січня? 4) - Ваш варіант?(тільки не кажіть, що купити якусь куйню)..... - будматеріали теж, ще не беру, бо немає де тримати..... та й після НР думаю, що продавці будуть БІЛЬШ гнучкішші до знижок, так як почнеться "глухий сезон" по торгівлі!
исходя из того, что вы копили на квартиру, то долларов у вас kot накакал
1)не стоит ниже 29,5 2)вообще смешно -половину от ничего и еще на 38 дней 3)не стоит, на 10к долларов до 15 января - <35 долл доход 4)продолжать морочить голову людям на разных ветках
Tolevas написав:Говорил я товарищу, откупившемуся по 28,23: "На спеши. Тем более не откупайся в пятницу или понедельник. По 27,90 откупишься. Просто стопы вниз двигай все время. И самое главное - форум не читай!" А он мне: "Ну как же, там же гуру многоопытные. Вот пишут - сначала месяца вывод дивидендов, курс вверх пойдет." Я ему: "Ты что! Вот именно гуру и не читай! Поведешься на их авторитет и проиграешь" А он мне: "Ну кому же не верить, как гуру. Пойду откуплюсь, и так хорошо заработал." Откупился. 28,23. Начался месяц. Налетели обещанные нерезиденты, как гуру и обещал. Курс стал 28,04. Еще немного таких "выводов дивидендов" и курс будет 27,90. В общем, никогда не читайте советских газет, просто идите по тренду.
Дану гілку потрібно читати з затримкою на декілька днів, а іноді і тижнів... І все буде гут! На рахунок здєшніх гуру і їх порад... Хто б тут сидів і радив би як комусь заробити гроші?! Сам би гріб лопатою! А деякі вгадують, бо варіантів лише три, тобто не важко і вгадати. В букмекерських конторах теж деякі гуру вгадують, правда до моменту коли без штанів залишаються!
zzzzzz написав:ЧИА Это косметика. Реальные реформы приводят к взрывному росту ВВП а не отскоку +2% после падения-11%
1 А уявіть що 5% ВВП пішло не на гармати/снаряди/війну - а в розвиток... 2 А уявіть собі що ріст в +2% ВВП ( і +5%ВВП на армію ) стоворювала б не сьогоднішня Україна без Криму і ОРДЛО а ціла... То як- виходить +11% вибуху?
Ну із такою логікою, можна також уявити, що ті регіони, статистику по який не враховують, дуже багато крали. А тепер перестали. От вона (статистика) і покращилась. Думаю шановний "zzzzzz" цілком правий. Він не наганяє паніки, але цілком слушно звертає увагу, що особливого прогресу не має. Тобто, що розслаблятись ще рано. Франківськ 85/00
zzzzzz написав:ЧИА Это косметика. Реальные реформы приводят к взрывному росту ВВП а не отскоку +2% после падения-11%
1 А уявіть що 5% ВВП пішло не на гармати/снаряди/війну - а в розвиток... 2 А уявіть собі що ріст в +2% ВВП ( і +5%ВВП на армію ) стоворювала б не сьогоднішня Україна без Криму і ОРДЛО а ціла... То як- виходить +11% вибуху?
Все в нас вийде, правда та Бог з нами!
Авжеж ) тільки правда і бог у кожного свої.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
zzzzzz написав:ЧИА Это косметика. Реальные реформы приводят к взрывному росту ВВП а не отскоку +2% после падения-11%
1 А уявіть що 5% ВВП пішло не на гармати/снаряди/війну - а в розвиток... 2 А уявіть собі що ріст в +2% ВВП ( і +5%ВВП на армію ) стоворювала б не сьогоднішня Україна без Криму і ОРДЛО а ціла... То як- виходить +11% вибуху?
А уявiть собі що в Україні почали дійсно саджати за корупційні злочини і повертати державі награбоване.... так отож
prodigy написав: вот когда физики купят хотя бы 28 млрд грн...а так "дети в песочнице"
Запустил бы приват ОВГЗ кожному,с минимальным номиналом например 10 000 грн,с чисто символическими расходами на владение и оформлением за 15 минут и главное со ставками не 13-14% брутто,с подоходным и военным сбором,а по ставкам 19% и только военный сбор,то очень быстро бы перепаковалось и 100 ярдов в ОВГЗ,а не ярд доллярив.
Бис банк
USD 27.80 27.93 EUR 31.58 31.77
А ведь они реально наливают в столице,а приёмы какие кошерные,всем обвалистам смотреть только с валокардином в обнимку
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в четверг относительно доллара на 9,61 коп., на торгах пятницы повысился на 5,54 коп., оказавшись на уровне 27,8242 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 07-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,54 коп., составил 27,8261 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 07 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,875/27,895 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 09.54, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,81/2783 UAH/USD. Спустя полчаса доллар, сузив спред, консолидировался на отметке 27,82/27,83 UAH/USD, не покидая эту отметку до 13.20 Киева. Доллар удерживался на этой цифре более активными, чем накануне, покупками СКВ, в которых принимал участие и регулятор, выкупая с рынка минимальные порции долларовых излишков с платформы Matching. Общий объем изъятой НБУ с рынка долларовой ликвидности был намного ниже покупок четверга, составивших до $60,0 млн. Не исключено, помогало выровнять рынок безналичного доллара, замедлив его коррекцию, преддверие выходных, которые часть игроков предпочитала проводить, пребывая в долларе.
Меж тем, к 13.20 курс доллара на межбанке расширил спред 27,820/27,835 UAH/USD, сопровождаясь снижением торговой активности. Сбалансированная торговля безналичной парой доллар-гривня сохраняла эти цены действующими на пустеющем рынке до самого завершения сессии.
В районе отметки 27,81/27,83 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 07 декабря, констатировав минимальное снижение к закрытию торгов.
Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8242 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,87% с 28,0672 UAH/USD до 27,8242 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 07 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 07 декабря, замедли, но все-таки сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, на рынке сохранилась избыточная долларовая ликвидность, накопленная ранее игроками, опасавшимися курсовых «обострений» в связи с введением военного положения.
Во-вторых, поскольку Казначейство прекратило компенсацию НДС еще на прошлой неделе, бизнес и банки начали испытывать трудности с гривней, выходя на межбанк с предложениями СКВУ ради дефицитной нацвалюты. Ситуация на рынке гривневого ресурса обострялась близостью финиша года, когда растут «хозяйственные» расходы компаний.
В-третьих, вышеупомянутое замедление коррекции безналичного доллара (если в четверг средневзвешенный курс «американца» упал на 9,61 коп., нынче его потери составили 5,54 коп.) стало следствием затянувшегося с 30 ноября отката, в течение которого цена СКВ понизилась с 28,3909 к отметке 27,8796 UAH/USD на 1,80%. Курс доллара стал привлекательным для покупок.
Ощутимо замедляли коррекцию безналичного доллара и события на наличном рынке, где пара доллар-гривня де-факто вошла в боковой тренд.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 декабря остались на уровне предыдущей сессии, имея для этого следующие причины.
Во-первых, с одной стороны рынок безналичной пары доллар-гривня продемонстрировал очевидную склонность к стабилизации, замедлив коррекцию, но сохранив при этом «медвежий» тренд, что стимулирует ликвидность.
Во-вторых, из-за замедления коррекции, участие регулятора с его гривневыми интервенциями было минимальным, а суммы выкупленной СКВ-ликвидности мизерная по сравнению с предыдущей сессии. Кроме того, как известно, к пятнице снижается приток экспортной выручки из-за рубежа, снижая потери курса «американца».
Дата: 07 декабря 2018 г. на 16.00
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