Investor_33 написав: budivelnik написав: zzzzzz написав: ЧИА

Это косметика.

Реальные реформы приводят к взрывному росту ВВП а не отскоку +2% после падения-11% Это косметика.Реальные реформы приводят к взрывному росту ВВП а не отскоку +2% после падения-11% 1 А уявіть що 5% ВВП пішло не на гармати/снаряди/війну - а в розвиток...

2 А уявіть собі що ріст в +2% ВВП ( і +5%ВВП на армію ) стоворювала б не сьогоднішня Україна без Криму і ОРДЛО а ціла...

То як- виходить +11% вибуху? 1 А уявіть що 5% ВВП пішло не на гармати/снаряди/війну - а в розвиток...2 А уявіть собі що ріст в +2% ВВП ( і +5%ВВП на армію ) стоворювала б не сьогоднішня Україна без Криму і ОРДЛО а ціла...То як- виходить +11% вибуху?

Все в нас вийде, правда та Бог з нами! Все в нас вийде, правда та Бог з нами!



Авжеж ) тільки правда і бог у кожного свої. Авжеж ) тільки правда і бог у кожного свої.

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.