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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:57
zzzzzz написав:
А уявiть собі що в Україні почали дійсно саджати за корупційні злочини і повертати державі награбоване.... так отож
Плюс заставили всех кредиторов на сотни ярдов реально обслуживать и возвращать полученные кредиты,а не брали бы их на поруки или закрывали глаза ни их деятельность,плюс перекрыли бы кислород чёрным схемам и офшорам,то тогда это была бы совсем другая история,особенно "весело" сейчас пенсионерам,оччччень многие получают до 2000 грн,думаю это реально геноцид по сегодняшним прайсам на всё и вся.
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