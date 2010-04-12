RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7065706670677068

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:57

  zzzzzz написав:А уявiть собі що в Україні почали дійсно саджати за корупційні злочини і повертати державі награбоване.... так отож


Плюс заставили всех кредиторов на сотни ярдов реально обслуживать и возвращать полученные кредиты,а не брали бы их на поруки или закрывали глаза ни их деятельность,плюс перекрыли бы кислород чёрным схемам и офшорам,то тогда это была бы совсем другая история,особенно "весело" сейчас пенсионерам,оччччень многие получают до 2000 грн,думаю это реально геноцид по сегодняшним прайсам на всё и вся.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9956
З нами з: 30.12.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 7065706670677068
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, juristkostya, дядя Caша, Искатель і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1391, 1392, 1393
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13922 1587106
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 15:45
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 650, 651, 652
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6511 1376987
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 09:56
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247894
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64645)
07.12.2018 15:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.