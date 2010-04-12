RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7067706870697070>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:33

Вкладчик1234
Обвалист это новая религия,аргументы тут бессильны :lol:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9962
З нами з: 30.12.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:39

  somilitark написав:Обвалист это новая религия,аргументы тут бессильны

Какие Ваши агрументы?
Я так понимаю топить будете за укрепляж.
ЭОК, или что там в секте гривнепатриотов "аргумент"? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6697
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4395 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:45

  somilitark написав:
  Сибарит написав:
  somilitark написав:Не сходится,если это юмор,то сейчас валютодержателям не смешно)))

Не сходится это только с представлением о том, что валютой МБ заливает именно Минфин.
Если поверить, что кроме действий правительства, на курс могут влиять и рыночные факторы, все сойдется.

По информации ДС НБУ собрал до 60-ти ярдов,а по вашей ссылке 2ярда гривен(72 мио у.е.).

Зелені букви писали про 60 млн. :wink:
Але якщо тенденція збережеться,то років через 400-600 буде збирати й по 60 млрд. :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 16122
З нами з: 15.11.08
Подякував: 434 раз.
Подякували: 2092 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:49

  somilitark написав:
  дядя Caша написав:.

Общий объем изъятой НБУ с рынка долларовой ликвидности был намного ниже покупок четверга, составивших до $60,0 млн.

А можете спросить у своего источника про природу выкупленного,в смысле сколько НБУ собрал долларов с рынка,а какую часть выкупил у Минфина,который сливает валюту для покрытия дефицита бюджета?


Спросил. Источник не может распечатать всю сводку о результатах покупок-продаж за 07-е, порошок в принтере закончился.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69310
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4440 раз.
Подякували: 8011 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:51

... і будь тут мудрим ©

  prodigy написав:
  Долярчик написав:...у Лева 90(92)/97(98)

... то що радите робити з тими долярчиками, які СПЕЦІАЛЬНО відкладені для зимових забав на хвилях?(які доступні будуть мені в кінці поточного місяця)
1) - злити ВСІ по будь-якому курсу, який буде на моменті і на гривнестовпець до весни?
2) - злити половину(на гривнедепо), а другу половину долярчиків кинути на стовпець до середини січня?
3) - перекласти ВСІ на доларостовпець до половини січня?
4) - Ваш варіант?(тільки не кажіть, що купити якусь куйню)..... - будматеріали теж, ще не беру, бо немає де тримати..... та й після НР думаю, що продавці будуть БІЛЬШ гнучкішші до знижок, так як почнеться "глухий сезон" по торгівлі!


исходя из того, что вы копили на квартиру, то долларов у вас kot накакал

1)не стоит ниже 29,5
2)вообще смешно -половину от ничего и еще на 38 дней
3)не стоит, на 10к долларов до 15 января - <35 долл доход
4)продолжать морочить голову людям на разных ветках :mrgreen:

.... почав читати..... і думав плюсанути, але пункт 4) мене зупинив! :mrgreen:
1) - вище 29,5 цієї зими може і, взагалі, не бути!
2) - ??? - половину долярів злити, а половину перекласти/притримати... - що смішного?
3) - 10К долярів нема :oops: (бо та сума далеко не втікає від моєї теперішньої ЗАГАЛЬНОЇ скирди :shock: - і то, все на весні піде наремонт! ) - а я ще літом заявляв, що в мене скипда 60/40 дол/грн, і поступово конвертуючи доляри через закупку товару в грн.... - то, на моменті, справді, в мене не так і багато тих дУлярів(для зимових забав < 3тис.) :oops:
4) - нічого страшного, що трошки "поморочу" - не так тут буде скучно!!! )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5390
З нами з: 19.10.15
Подякував: 271 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:51

  Вкладчик1234 написав:
  somilitark написав:Обвалист это новая религия,аргументы тут бессильны

Какие Ваши агрументы?
Я так понимаю топить будете за укрепляж.
ЭОК, или что там в секте гривнепатриотов "аргумент"? :)

Зачем мне топить?
Пытаюсь понять фундамент основополагающих курсовых факторов,держу нос по ветру.
Мне надо разобраться и пробовать кататься на саночках,если бы осенью нас заставили платить по кредиту чивокуни была бы совсем другая ситуация,а так на слухах о сотрудничестве с МВФ отхватили 2 ярда зелени на внешних рынках,НБУ не покупает ОВГЗ правительства,кол-во ОВГЗ в обороте падает,Минфин постепенно гасит выпущенные ранее ОВГЗ перед НБУ!!!,бюджет фактически бездефицитный,что собрали то и потратили(плюс наколядованное в валюте),в августе было не выполнение бюджета,я думал что НБУ "закроет проблему",но Я. Смолий упёрся и сказал,что бы пра-во "рассчитывало только на себя".
Вместо 1000 слов,взгляните на табло первой попавшейся обменки,там всё цветным по чёрному написано,а в следующем году вступит в силу оччччень консервативный бюджет,расходы не выросли даже на процент инфляции,как думаете:это к ракете или просто к курсу 40 8) ?
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9962
З нами з: 30.12.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:53

  дядя Caша написав:
  somilitark написав:
  дядя Caша написав:.

Общий объем изъятой НБУ с рынка долларовой ликвидности был намного ниже покупок четверга, составивших до $60,0 млн.

А можете спросить у своего источника про природу выкупленного,в смысле сколько НБУ собрал долларов с рынка,а какую часть выкупил у Минфина,который сливает валюту для покрытия дефицита бюджета?


Спросил. Источник не может распечатать всю сводку о результатах покупок-продаж за 07-е, порошок в принтере закончился.

US


За 6-е,плюс можно напеть своими словами,даже Карузо :lol:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9962
З нами з: 30.12.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:54

  Долярчик написав:трошки "поморочу"

ты тут вечен, как вечен сыск.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13383
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1801 раз.
Подякували: 3772 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:59

  Искатель написав:И чтобы два раза не писать. Тут спрашивали, входят ли суммы на счетах Минфина в ЗВР.
Подтверждаю: да, входят.

Тогда структура ЗВР не совсем соответствует методикам расчета от МВФ.
Следовательно, индикатор "отношение денежной базы к ЗВР", может выдавать некорректные результаты. Т.к. вводные неверны.
Жаль. Вполне достойный был ориентир.
Спасибо за ответ.
Только не юля
vovan_prm
 
Повідомлень: 1875
З нами з: 09.09.14
Подякував: 641 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:05

Тут така річ може відбутися з політичного боку, що під відміну ВС, «мокшанє» влаштують якусь свиню для Порошенка, наприклад стовбець прикордонний зламають, щоб подовжили ВС , а це відтермінування виборів. розраховуючи на сварку потім еліти в ВР в цьому зв’язку, а також налаштувати проти дій Влади, а саме як в «мордорі» не люблять Петра Олексійовича. До чого я підводжу, що до цих подій 26 грудня можливий негативний сценарій для гривні і це теж треба враховувати, але будемо сподіватись на спокій.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1946
З нами з: 06.01.17
Подякував: 707 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7067706870697070>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobb, Долярчик і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1392, 1393, 1394
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13931 1587434
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 17:47
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 650, 651, 652
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6511 1377039
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 09:56
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247904
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.