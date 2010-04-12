Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:51

Вкладчик1234 написав: somilitark написав: Обвалист это новая религия,аргументы тут бессильны Обвалист это новая религия,аргументы тут бессильны

Какие Ваши агрументы?

Я так понимаю топить будете за укрепляж.

ЭОК, или что там в секте гривнепатриотов "аргумент"? Какие Ваши агрументы?Я так понимаю топить будете за укрепляж.ЭОК, или что там в секте гривнепатриотов "аргумент"?

Зачем мне топить?Пытаюсь понять фундамент основополагающих курсовых факторов,держу нос по ветру.Мне надо разобраться и пробовать кататься на саночках,если бы осенью нас заставили платить по кредиту чивокуни была бы совсем другая ситуация,а так на слухах о сотрудничестве с МВФ отхватили 2 ярда зелени на внешних рынках,НБУ не покупает ОВГЗ правительства,кол-во ОВГЗ в обороте падает,Минфин постепенно гасит выпущенные ранее ОВГЗ перед НБУ!!!,бюджет фактически бездефицитный,что собрали то и потратили(плюс наколядованное в валюте),в августе было не выполнение бюджета,я думал что НБУ "закроет проблему",но Я. Смолий упёрся и сказал,что бы пра-во "рассчитывало только на себя".Вместо 1000 слов,взгляните на табло первой попавшейся обменки,там всё цветным по чёрному написано,а в следующем году вступит в силу оччччень консервативный бюджет,расходы не выросли даже на процент инфляции,как думаете:это к ракете или просто к курсу 40