Вкладчик1234
Обвалист это новая религия,аргументы тут бессильны
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:39
Какие Ваши агрументы?
Я так понимаю топить будете за укрепляж.
ЭОК, или что там в секте гривнепатриотов "аргумент"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:45
Зелені букви писали про 60 млн.
Але якщо тенденція збережеться,то років через 400-600 буде збирати й по 60 млрд.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:49
Спросил. Источник не может распечатать всю сводку о результатах покупок-продаж за 07-е, порошок в принтере закончился.
US
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:51
... і будь тут мудрим ©
.... почав читати..... і думав плюсанути, але пункт 4) мене зупинив!
1) - вище 29,5 цієї зими може і, взагалі, не бути!
2) - ??? - половину долярів злити, а половину перекласти/притримати... - що смішного?
3) - 10К долярів нема (бо та сума далеко не втікає від моєї теперішньої ЗАГАЛЬНОЇ скирди - і то, все на весні піде наремонт! ) - а я ще літом заявляв, що в мене скипда 60/40 дол/грн, і поступово конвертуючи доляри через закупку товару в грн.... - то, на моменті, справді, в мене не так і багато тих дУлярів(для зимових забав < 3тис.)
4) - нічого страшного, що трошки "поморочу" - не так тут буде скучно!!! )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:51
Зачем мне топить?
Пытаюсь понять фундамент основополагающих курсовых факторов,держу нос по ветру.
Мне надо разобраться и пробовать кататься на саночках,если бы осенью нас заставили платить по кредиту чивокуни была бы совсем другая ситуация,а так на слухах о сотрудничестве с МВФ отхватили 2 ярда зелени на внешних рынках,НБУ не покупает ОВГЗ правительства,кол-во ОВГЗ в обороте падает,Минфин постепенно гасит выпущенные ранее ОВГЗ перед НБУ!!!,бюджет фактически бездефицитный,что собрали то и потратили(плюс наколядованное в валюте),в августе было не выполнение бюджета,я думал что НБУ "закроет проблему",но Я. Смолий упёрся и сказал,что бы пра-во "рассчитывало только на себя".
Вместо 1000 слов,взгляните на табло первой попавшейся обменки,там всё цветным по чёрному написано,а в следующем году вступит в силу оччччень консервативный бюджет,расходы не выросли даже на процент инфляции,как думаете:это к ракете или просто к курсу 40 ?
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:53
За 6-е,плюс можно напеть своими словами,даже Карузо
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:54
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:59
Тогда структура ЗВР не совсем соответствует методикам расчета от МВФ.
Следовательно, индикатор "отношение денежной базы к ЗВР", может выдавать некорректные результаты. Т.к. вводные неверны.
Жаль. Вполне достойный был ориентир.
Спасибо за ответ.
Только не юля
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:05
Тут така річ може відбутися з політичного боку, що під відміну ВС, «мокшанє» влаштують якусь свиню для Порошенка, наприклад стовбець прикордонний зламають, щоб подовжили ВС , а це відтермінування виборів. розраховуючи на сварку потім еліти в ВР в цьому зв’язку, а також налаштувати проти дій Влади, а саме як в «мордорі» не люблять Петра Олексійовича. До чого я підводжу, що до цих подій 26 грудня можливий негативний сценарій для гривні і це теж треба враховувати, але будемо сподіватись на спокій.
*Відправлено з Чату
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