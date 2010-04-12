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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:17
somilitark написав:
По информации ДС НБУ собрал до 60-ти лямов,а по вашей ссылке 2ярда гривен(72 мио у.е.).
НБУ очень хитро сочетает интервенции по единому курсу с тайными интервенциями. Поэтому участникам рынка, которые снабжают информацией ДС, объем интервенций оценить очень сложно. В тех данных, которыи пользуюсь я, тоже возможны погрешности из-за попадания в них других операций, но это бывает редко. Проверить можно будет только на следующей неделе, сравнив данные об интервенциях за неделю с данными из анализа ликвидности.
somilitark написав:
выходит уши Минфина даже не торчали из-за угла.
Я их не вижу.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:25
Долярчик
рад що людина маэ почуття гумору
2) ок, не має 10к (які дають прибуток приблизно 35 долл)
маєте 2-3к -це 7-10 долларів, і навіть поливину з цього на гривно-депо,а решту на долл-стовпи
заради прибутку в 7-10 долларів 2 сторінки на гілці форуму?
яку це має назву?
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:30
prodigy написав:Долярчик
рад що людина маэ почуття гумору
2) ок, не має 10к (які дають прибуток приблизно 35 долл)
маєте 2-3к -це 7-10 долларів, і навіть поливину з цього на гривно-депо,а решту на долл-стовпи
заради прибутку в 7-10 долларів 2 сторінки на гілці форуму?
яку це має назву?
а 35 долярів прибутку з 10т долярів, як назвати
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:45
Yuri_T написав: Долярчик написав:
трошки "поморочу"
ты тут вечен, как вечен сыск.
.... чого не використав слово " приймачок"? - бо ще максимум пів року і воно буде не актуальне!
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:47
twin написав:
а 35 долярів прибутку з 10т долярів, як назвати
... так їх ще треба мати!
- а в мене вже більшісь в гривні і спочиває на депо! - а там %% більші!
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:54
prodigy
... і ще, повертаючись до отих 35дол. - це, на хвилинку, ПОЛОВИНА пенсії мого тата чи мами!!!
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