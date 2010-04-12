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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7067706870697070

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:17

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:По информации ДС НБУ собрал до 60-ти лямов,а по вашей ссылке 2ярда гривен(72 мио у.е.).

НБУ очень хитро сочетает интервенции по единому курсу с тайными интервенциями. Поэтому участникам рынка, которые снабжают информацией ДС, объем интервенций оценить очень сложно. В тех данных, которыи пользуюсь я, тоже возможны погрешности из-за попадания в них других операций, но это бывает редко. Проверить можно будет только на следующей неделе, сравнив данные об интервенциях за неделю с данными из анализа ликвидности.
  somilitark написав:выходит уши Минфина даже не торчали из-за угла.

Я их не вижу.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:25

Долярчик

рад що людина маэ почуття гумору

2) ок, не має 10к (які дають прибуток приблизно 35 долл)
маєте 2-3к -це 7-10 долларів, і навіть поливину з цього на гривно-депо,а решту на долл-стовпи

заради прибутку в 7-10 долларів 2 сторінки на гілці форуму?
яку це має назву?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:30

  prodigy написав:Долярчик

рад що людина маэ почуття гумору

2) ок, не має 10к (які дають прибуток приблизно 35 долл)
маєте 2-3к -це 7-10 долларів, і навіть поливину з цього на гривно-депо,а решту на долл-стовпи

заради прибутку в 7-10 долларів 2 сторінки на гілці форуму?
яку це має назву?

а 35 долярів прибутку з 10т долярів, як назвати :lol:
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:45

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:трошки "поморочу"

ты тут вечен, как вечен сыск.

.... чого не використав слово " приймачок"? - бо ще максимум пів року і воно буде не актуальне! :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:47

Re: Валютный рынок в контексте

  twin написав:а 35 долярів прибутку з 10т долярів, як назвати

... так їх ще треба мати! :lol:
- а в мене вже більшісь в гривні і спочиває на депо! - а там %% більші! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:51

  Долярчик написав:
  twin написав:а 35 долярів прибутку з 10т долярів, як назвати

... так їх ще треба мати! :lol:
- а в мене вже більшісь в гривні і спочиває на депо! - а там %% більші! :D

Ну Ви в курсі, як за день більше 1грн можемо додати на курсі :wink:
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:54

... за крок до перевороту думок ©

prodigy
... і ще, повертаючись до отих 35дол. - це, на хвилинку, ПОЛОВИНА пенсії мого тата чи мами!!! :shock:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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  #<1 ... 7067706870697070
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