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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7068706970707071

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:11

  Долярчик написав:prodigy
... і ще, повертаючись до отих 35дол. - це, на хвилинку, ПОЛОВИНА пенсії мого тата чи мами!!! :shock:


вы знаете первое правило трейдера-никогда не одалживай деньги для игры на форексе
и первое правило депозитчика- никогда не несите в банк свои последние деньги,
отдавая деньги банку,вы должны быть морально готовы к тому что вам их не вернут (или вернут , но не все , и еще с большой задержкой)
а вы тут как дите-малое: у меня после покупки квартиры еще остались пару тысяч и как их применить, чтобы круто заработать.

отнесите в Укрэксим банк на "новоричный" (там выплата % ежемесячная) и будет вам счастье. :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:18

  Долярчик написав:...у Лева 90(92)/97(98)

... то що радите робити з тими долярчиками, які СПЕЦІАЛЬНО відкладені для зимових забав на хвилях?(які доступні будуть мені в кінці поточного місяця)
1) - злити ВСІ по будь-якому курсу, який буде на моменті і на гривнестовпець до весни?
2) - злити половину(на гривнедепо), а другу половину долярчиків кинути на стовпець до середини січня?
3) - перекласти ВСІ на доларостовпець до половини січня?
4) - Ваш варіант?(тільки не кажіть, що купити якусь куйню)..... - будматеріали теж, ще не беру, бо немає де тримати..... та й після НР думаю, що продавці будуть БІЛЬШ гнучкішші до знижок, так як почнеться "глухий сезон" по торгівлі!

А де ви були, коли ще в кінці листопада штормило?
Я наприклад ще з цікавості тоді питав, хто буде готовий ризикнути і на хвилі паніки злити доляри. Власне сам так і зробив, хоча не на піку. Лежить до весни.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:31

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:які доступні будуть мені в кінці поточного місяця

  Долярчик написав:4) - Ваш варіант?

Вариант отложить решение до конце месяца и наблюдать за обстановкой не рассматривается?
Стоит сравнить графики изменения курса этого года с прошлым декабрем, оценить повторяемость, а потом уже решать, в какую рулетку играть.
В прошлом году гривна тоже укреплялась в начале декабря, а со второй декады пошел рост.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:22

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:вище 29,5 цієї зими може і, взагалі, не бути

Десь чув що це цифра бюджету на кінець року 2019. Правда?
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