|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:11
Долярчик написав:prodigy
... і ще, повертаючись до отих 35дол. - це, на хвилинку, ПОЛОВИНА пенсії мого тата чи мами!!!
вы знаете первое правило трейдера
-никогда не одалживай деньги для игры на форексе
и первое правило депозитчика- никогда не несите в банк свои последние деньги,
отдавая деньги банку,вы должны быть морально готовы к тому что вам их не вернут (или вернут , но не все , и еще с большой задержкой)
а вы тут как дите-малое: у меня после покупки квартиры еще остались пару тысяч и как их применить, чтобы круто заработать.
отнесите в Укрэксим банк на "новоричный" (там выплата % ежемесячная) и будет вам счастье.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4446
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1954 раз.
- Подякували: 1237 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:18
Долярчик написав:
...у Лева 90(92)/97(98)
... то що радите робити з тими долярчиками, які СПЕЦІАЛЬНО відкладені для зимових забав на хвилях?(які доступні будуть мені в кінці поточного місяця)
1) - злити ВСІ по будь-якому курсу, який буде на моменті і на гривнестовпець до весни?
2) - злити половину(на гривнедепо), а другу половину долярчиків кинути на стовпець до середини січня?
3) - перекласти ВСІ на доларостовпець до половини січня?
4) - Ваш варіант?(тільки не кажіть, що купити якусь куйню)..... - будматеріали теж, ще не беру, бо немає де тримати..... та й після НР думаю, що продавці будуть БІЛЬШ гнучкішші до знижок, так як почнеться "глухий сезон" по торгівлі!
А де ви були, коли ще в кінці листопада штормило?
Я наприклад ще з цікавості тоді питав, хто буде готовий ризикнути і на хвилі паніки злити доляри. Власне сам так і зробив, хоча не на піку. Лежить до весни.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22852
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1096 раз.
- Подякували: 5150 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:31
Долярчик написав:
які доступні будуть мені в кінці поточного місяця
Долярчик написав:
4) - Ваш варіант?
Вариант отложить решение до конце месяца и наблюдать за обстановкой не рассматривается?
Стоит сравнить графики изменения курса этого года с прошлым декабрем, оценить повторяемость, а потом уже решать, в какую рулетку играть.
В прошлом году гривна тоже укреплялась в начале декабря, а со второй декады пошел рост.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 3411
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1261 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:22
Долярчик написав:
вище 29,5 цієї зими може і, взагалі, не бути
Десь чув що це цифра бюджету на кінець року 2019. Правда?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 26744
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1358 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13936
|1587724
|
П'ят 07 гру, 2018 19:18
osafly
|
|6511
|1377054
|
П'ят 07 гру, 2018 09:56
ЛОБ
|
|159
|247905
|
|