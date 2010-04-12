Долярчик написав:prodigy ... і ще, повертаючись до отих 35дол. - це, на хвилинку, ПОЛОВИНА пенсії мого тата чи мами!!!
вы знаете первое правило трейдера-никогда не одалживай деньги для игры на форексе и первое правило депозитчика- никогда не несите в банк свои последние деньги, отдавая деньги банку,вы должны быть морально готовы к тому что вам их не вернут (или вернут , но не все , и еще с большой задержкой) а вы тут как дите-малое: у меня после покупки квартиры еще остались пару тысяч и как их применить, чтобы круто заработать.
отнесите в Укрэксим банк на "новоричный" (там выплата % ежемесячная) и будет вам счастье.
... то що радите робити з тими долярчиками, які СПЕЦІАЛЬНО відкладені для зимових забав на хвилях?(які доступні будуть мені в кінці поточного місяця) 1) - злити ВСІ по будь-якому курсу, який буде на моменті і на гривнестовпець до весни? 2) - злити половину(на гривнедепо), а другу половину долярчиків кинути на стовпець до середини січня? 3) - перекласти ВСІ на доларостовпець до половини січня? 4) - Ваш варіант?(тільки не кажіть, що купити якусь куйню)..... - будматеріали теж, ще не беру, бо немає де тримати..... та й після НР думаю, що продавці будуть БІЛЬШ гнучкішші до знижок, так як почнеться "глухий сезон" по торгівлі!
А де ви були, коли ще в кінці листопада штормило? Я наприклад ще з цікавості тоді питав, хто буде готовий ризикнути і на хвилі паніки злити доляри. Власне сам так і зробив, хоча не на піку. Лежить до весни.
Долярчик написав:які доступні будуть мені в кінці поточного місяця
Долярчик написав:4) - Ваш варіант?
Вариант отложить решение до конце месяца и наблюдать за обстановкой не рассматривается? Стоит сравнить графики изменения курса этого года с прошлым декабрем, оценить повторяемость, а потом уже решать, в какую рулетку играть. В прошлом году гривна тоже укреплялась в начале декабря, а со второй декады пошел рост.
Долярчик написав:вище 29,5 цієї зими може і, взагалі, не бути
Десь чув що це цифра бюджету на кінець року 2019. Правда?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Faceless написав:А де ви були, коли ще в кінці листопада штормило? Я наприклад ще з цікавості тоді питав, хто буде готовий ризикнути і на хвилі паніки злити доляри. Власне сам так і зробив, хоча не на піку. Лежить до весни.
Я не сливал, вероятно морально не был готов так рано сливать. Вы на гривнедепозит положили или я чего-то не понял ?
Faceless написав:А де ви були, коли ще в кінці листопада штормило? Я наприклад ще з цікавості тоді питав, хто буде готовий ризикнути і на хвилі паніки злити доляри. Власне сам так і зробив, хоча не на піку. Лежить до весни.
Я не сливал, вероятно морально не был готов так рано сливать. Вы на гривнедепозит положили или я чего-то не понял ?
Та вы Долярчик ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Украинцы в ноябре 2018 года купили у банков валюту на $1,01 млрд (в эквиваленте), тогда как продали – на $918,2 млн. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.
Таким образом, чистая покупка валюты населением в ноябре составила $90,5 млн.
Объем покупки валюты населением в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 12%, тогда как продажа увеличилась на 11,9%.
... то що радите робити з тими долярчиками, які СПЕЦІАЛЬНО відкладені для зимових забав на хвилях?(які доступні будуть мені в кінці поточного місяця) 1) - злити ВСІ по будь-якому курсу, який буде на моменті і на гривнестовпець до весни? 2) - злити половину(на гривнедепо), а другу половину долярчиків кинути на стовпець до середини січня? 3) - перекласти ВСІ на доларостовпець до половини січня? 4) - Ваш варіант?(тільки не кажіть, що купити якусь куйню)..... - будматеріали теж, ще не беру, бо немає де тримати..... та й після НР думаю, що продавці будуть БІЛЬШ гнучкішші до знижок, так як почнеться "глухий сезон" по торгівлі!
А де ви були, коли ще в кінці листопада штормило? Я наприклад ще з цікавості тоді питав, хто буде готовий ризикнути і на хвилі паніки злити доляри. Власне сам так і зробив, хоча не на піку. Лежить до весни.
Добре коли Модератори пишуть на українській, можливо і поважний ДС почне спочатку через перекладач, а потім вже як на рідній. Розумієте, психологічно тоді зорієнтуватись в короткий проміжок часу було складно вирішити зливати, чи ні доляр, бо почали панічно зростати ввечері, а вже наступного дня о 10.20 я вже помітив спад курсу і прийняти рішення на злив треба було миттєво, валютчик трубку не брав, це буває, бо кожен дзвонить і тільки дізнається курс при паніці скільки здати/купити і близько 11-ї вже очі в очі назвав цифру 28.80, але я знаю що зрану навіть продажу небуло і по чуткам по 30 комусь парив. Тому питання встиг, не встиг злити доляри до цього випадку(форс-мажор), це справа тонка і особиста.