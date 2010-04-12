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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7070707170727073>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:15

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:вы знаете первое правило трейдера-никогда не одалживай деньги для игры на форексе
и первое правило депозитчика- никогда не несите в банк свои последние деньги,
отдавая деньги банку,вы должны быть морально готовы к тому что вам их не вернут (или вернут , но не все , и еще с большой задержкой)
а вы тут как дите-малое: у меня после покупки квартиры еще остались пару тысяч и как их применить, чтобы круто заработать.

отнесите в Укрэксим банк на "новоричный" (там выплата % ежемесячная) и будет вам счастье.

1) - я десь 7р. бавлюсь з депозитами і ЗАВЖДИ по різних банках тримаю від 80 до 98% своєї скирди!
2) - а у вищезгаданому банку які %% на 3міс?- бо на 6міс. мені не підходить!
  Faceless написав:А де ви були, коли ще в кінці листопада штормило?
Я наприклад ще з цікавості тоді питав, хто буде готовий ризикнути і на хвилі паніки злити доляри. Власне сам так і зробив, хоча не на піку. Лежить до весни.

... мої долярчики чемно лежали в Ощаді... :D
  Сибарит написав:а потом уже решать, в какую рулетку играть.

.... окей! - після 20-го числа, знову задам це питання))
  Квесторе_поверніться написав:Десь чув що це цифра бюджету на кінець року 2019. Правда?

... владі вірити - себе не поважати! ©
  pesikot написав:Та вы Долярчик ?

... упс, спалили :shock: :oops:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:17

  zzzzzz написав:Отчет по проходу в Керченском проливе, отчет очень хороший ))

тех.задания на тендер можно отменять? :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:18

Re: Валютный рынок в контексте

zzzzzz написав:
  Faceless написав:А де ви були, коли ще в кінці листопада штормило?
Я наприклад ще з цікавості тоді питав, хто буде готовий ризикнути і на хвилі паніки злити доляри. Власне сам так і зробив, хоча не на піку. Лежить до весни.


Я не сливал, вероятно морально не был готов так рано сливать.
Вы на гривнедепозит положили или я чего-то не понял ?
Ну не в матрац же
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:19

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Отчет по проходу в Керченском проливе, отчет очень хороший ))

тех.задания на тендер можно отменять? :mrgreen:

Кстати, а ты видел как ФГВФЛ 4-й год не может найти юристов для иска по крымским активам Дельта банка ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:20

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Отчет по проходу в Керченском проливе, отчет очень хороший ))

тех.задания на тендер можно отменять? :mrgreen:

Кстати, а ты видел как ФГВФЛ 4-й год не может найти юристов для иска по крымским активам Дельта банка ?

я тебе даже ответил на тот пост, но кто-то ведь не совсем читатель :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:24

Yuri_T
Юра,на этой ветке столько пишут что нет сил все читать.
Скинь ссылку или повтори пожалуйста.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:28

  zzzzzz написав:Yuri_T
Юра,на этой ветке столько пишут что нет сил все читать.
Скинь ссылку или повтори пожалуйста.

сам попросил. изволь:
  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Помнишь обсуждали перспективы судебных тяжб за крымские активы.
Вот полюбуйся как ФГВФЛ "старается"

я понимаю, что в нашей стране много не сделанного.
вот только разговор наш начинался с твоей сентенции:
  zzzzzz написав:А у вас есть сомнения, сейчас накануне выборов это никому не интересно делать, это длительный путь.

однако, даже эта ссылка говорит, что процессы идут.
другое дело, насколько быстро и как эффективно.
тут я тебе еще раз напомню: даже по своему мелкому делу с Укрнафтой ты тянул 2,5 года.
знаешь, как лучше делать - делай, подай конкурсное предложение, выиграй спор, получи гонорар. батистовые портянки станем носить, ёптель.
помоги стране не только комментариями и ценными советами... :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:30

  zzzzzz написав:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1790049444457594&id=100003576664760


Отчет по проходу в Керченском проливе, отчет очень хороший ))

На 18:00 сегодня ВСЕ суда в Марик и Бердянск прошли - никто не ждет !!

На выход стоят 6 судов.
1 судно чекає 4 дні, 2 судно - 1,5 дня, інші - менше доби. , иными словами очередь на выход существенно сократилась.


Очередь на проход появилась давно, после пуска моста, и даже чуть раньше, и очередь не исчезнет. Поскольку все суда осматривают на предмет взрывчатки, Путин очень боится теракта против своего любимого детища. Смотрят на предмет взрывчатки даже российские суда, а уж украинские просто осматривают с особой тщательностью и неспешностью. И это надолго, имхо.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:32

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Yuri_T
Юра,на этой ветке столько пишут что нет сил все читать.
Скинь ссылку или повтори пожалуйста.

сам попросил. изволь:
  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Помнишь обсуждали перспективы судебных тяжб за крымские активы.
Вот полюбуйся как ФГВФЛ "старается"

я понимаю, что в нашей стране много не сделанного.
вот только разговор наш начинался с твоей сентенции:
  zzzzzz написав:А у вас есть сомнения, сейчас накануне выборов это никому не интересно делать, это длительный путь.

однако, даже эта ссылка говорит, что процессы идут.
другое дело, насколько быстро и как эффективно.
тут я тебе еще раз напомню: даже по своему мелкому делу с Укрнафтой ты тянул 2,5 года.
знаешь, как лучше делать - делай, подай конкурсное предложение, выиграй спор, получи гонорар. батистовые портянки станем носить, ёптель.
помоги стране не только комментариями и ценными советами... :D



Этот ответ я видел, ты по "успешной" работе ФГВФЛ что-то отвечал ?
( кстати, я тебе на тот пост написал ответ, так что твой сарказм мимо, уважаемый писатель не читатель :mrgreen: )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:35

zzzzzz
Женя,на этой ветке столько пишут что нет сил все читать.
Скинь ссылку или повтори пожалуйста.

зы. орфография и пунктуация сохранены :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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