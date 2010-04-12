prodigy написав:вы знаете первое правило трейдера-никогда не одалживай деньги для игры на форексе и первое правило депозитчика- никогда не несите в банк свои последние деньги, отдавая деньги банку,вы должны быть морально готовы к тому что вам их не вернут (или вернут , но не все , и еще с большой задержкой) а вы тут как дите-малое: у меня после покупки квартиры еще остались пару тысяч и как их применить, чтобы круто заработать.
отнесите в Укрэксим банк на "новоричный" (там выплата % ежемесячная) и будет вам счастье.
1) - я десь 7р. бавлюсь з депозитами і ЗАВЖДИ по різних банках тримаю від 80 до 98% своєї скирди! 2) - а у вищезгаданому банку які %% на 3міс?- бо на 6міс. мені не підходить!
Faceless написав:А де ви були, коли ще в кінці листопада штормило? Я наприклад ще з цікавості тоді питав, хто буде готовий ризикнути і на хвилі паніки злити доляри. Власне сам так і зробив, хоча не на піку. Лежить до весни.
... мої долярчики чемно лежали в Ощаді...
Сибарит написав:а потом уже решать, в какую рулетку играть.
.... окей! - після 20-го числа, знову задам це питання))
Квесторе_поверніться написав:Десь чув що це цифра бюджету на кінець року 2019. Правда?
Faceless написав:А де ви були, коли ще в кінці листопада штормило? Я наприклад ще з цікавості тоді питав, хто буде готовий ризикнути і на хвилі паніки злити доляри. Власне сам так і зробив, хоча не на піку. Лежить до весни.
Я не сливал, вероятно морально не был готов так рано сливать. Вы на гривнедепозит положили или я чего-то не понял ?
zzzzzz написав:Yuri_T Юра,на этой ветке столько пишут что нет сил все читать. Скинь ссылку или повтори пожалуйста.
сам попросил. изволь:
Yuri_T написав:
zzzzzz написав:Помнишь обсуждали перспективы судебных тяжб за крымские активы. Вот полюбуйся как ФГВФЛ "старается"
я понимаю, что в нашей стране много не сделанного. вот только разговор наш начинался с твоей сентенции:
zzzzzz написав:А у вас есть сомнения, сейчас накануне выборов это никому не интересно делать, это длительный путь.
однако, даже эта ссылка говорит, что процессы идут. другое дело, насколько быстро и как эффективно. тут я тебе еще раз напомню: даже по своему мелкому делу с Укрнафтой ты тянул 2,5 года. знаешь, как лучше делать - делай, подай конкурсное предложение, выиграй спор, получи гонорар. батистовые портянки станем носить, ёптель. помоги стране не только комментариями и ценными советами...
Отчет по проходу в Керченском проливе, отчет очень хороший ))
На 18:00 сегодня ВСЕ суда в Марик и Бердянск прошли - никто не ждет !!
На выход стоят 6 судов. 1 судно чекає 4 дні, 2 судно - 1,5 дня, інші - менше доби. , иными словами очередь на выход существенно сократилась.
Очередь на проход появилась давно, после пуска моста, и даже чуть раньше, и очередь не исчезнет. Поскольку все суда осматривают на предмет взрывчатки, Путин очень боится теракта против своего любимого детища. Смотрят на предмет взрывчатки даже российские суда, а уж украинские просто осматривают с особой тщательностью и неспешностью. И это надолго, имхо.
zzzzzz написав:Yuri_T Юра,на этой ветке столько пишут что нет сил все читать. Скинь ссылку или повтори пожалуйста.
сам попросил. изволь:
Yuri_T написав:
zzzzzz написав:Помнишь обсуждали перспективы судебных тяжб за крымские активы. Вот полюбуйся как ФГВФЛ "старается"
я понимаю, что в нашей стране много не сделанного. вот только разговор наш начинался с твоей сентенции:
zzzzzz написав:А у вас есть сомнения, сейчас накануне выборов это никому не интересно делать, это длительный путь.
однако, даже эта ссылка говорит, что процессы идут. другое дело, насколько быстро и как эффективно. тут я тебе еще раз напомню: даже по своему мелкому делу с Укрнафтой ты тянул 2,5 года. знаешь, как лучше делать - делай, подай конкурсное предложение, выиграй спор, получи гонорар. батистовые портянки станем носить, ёптель. помоги стране не только комментариями и ценными советами...
Этот ответ я видел, ты по "успешной" работе ФГВФЛ что-то отвечал ? ( кстати, я тебе на тот пост написал ответ, так что твой сарказм мимо, уважаемый писатель не читатель )