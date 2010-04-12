Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:05

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший в четверг относительно доллара на 9,61 коп., на торгах пятницы повысился на 5,54 коп., оказавшись на уровне 27,8242 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 07-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,54 коп., составил 27,8261 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 07 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,875/27,895 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 09.54, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ упала в цене, составив 27,81/2783 UAH/USD. Спустя полчаса доллар, сузив спред, консолидировался на отметке 27,82/27,83 UAH/USD, не покидая эту отметку до 13.20 Киева. Доллар удерживался на этой цифре более активными, чем накануне, покупками СКВ, в которых принимал участие и регулятор, выкупая с рынка минимальные порции долларовых излишков с платформы Matching. Общий объем изъятой НБУ с рынка долларовой ликвидности был намного ниже покупок четверга, составивших до $60,0 млн. – до $35,0 млн.

Не исключено, помогало выровнять рынок безналичного доллара, замедлив его коррекцию, преддверие выходных, которые часть игроков предпочитала проводить, пребывая в долларе.



Меж тем, к 13.20 курс доллара на МЕЖБАНКЕ расширил спред 27,820/27,835 UAH/USD, сопровождаясь снижением торговой активности. Сбалансированная торговля безналичной парой доллар-гривня сохраняла эти цены действующими на пустеющем рынке до самого завершения сессии.



В районе отметки 27,81/27,83 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 07 декабря, констатировав минимальное снижение к закрытию торгов.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8242 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,87% с 28,0672 UAH/USD до 27,8242 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 07 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 07 декабря, замедли, но все-таки сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке сохранилась избыточная долларовая ликвидность, накопленная ранее игроками, опасавшимися курсовых «обострений» в связи с введением военного положения.



Во-вторых, поскольку Казначейство прекратило компенсацию НДС еще на прошлой неделе, бизнес и банки начали испытывать трудности с гривней, выходя на межбанк с предложениями СКВ ради дефицитной нацвалюты. Ситуация на рынке гривневого ресурса обострялась близостью финиша года, когда растут «хозяйственные» расходы компаний.



В-третьих, вышеупомянутое замедление коррекции безналичного доллара (если в четверг средневзвешенный курс «американца» упал на 9,61 коп., нынче его потери составили 5,54 коп.) стало следствием затянувшегося с 30 ноября отката, в течение которого цена СКВ понизилась с 28,3909 к отметке 27,8796 UAH/USD на 1,80%. Курс доллара стал привлекательным для покупок.



Ощутимо замедляли коррекцию безналичного доллара и события на наличном рынке, где пара доллар-гривня де-факто вошла в боковой тренд.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 07 декабря остались на уровне предыдущей сессии, имея для этого следующие причины.



Во-первых, с одной стороны рынок безналичной пары доллар-гривня продемонстрировал очевидную склонность к стабилизации, замедлив коррекцию, но сохранив при этом «медвежий» тренд, что стимулирует ликвидность.



Во-вторых, из-за замедления коррекции, участие регулятора с его гривневыми интервенциями было минимальным, а суммы выкупленной СКВ-ликвидности мизерная по сравнению с предыдущей сессии.

Кроме того, как известно, к пятнице снижается приток экспортной выручки из-за рубежа, снижая потери курса «американца».



Наличный рынок в течение пятницы в большинстве системных центров валютообменного бизнеса 9Киев, Днепр, Харьков, Киев, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал как минимум, стабильность цен, несмотря на сохранение «медвежьего» тренда безналичной пары доллар-гривня.



В Днепре и в Запорожье в течение пятницы доллар прибавил в цене из-за послеобеденного «технического» или «рыночного» роста спроса на доллар.

В Запорожье этот спрос оказался настолько весомым, что в конечном счете «перекосил» тамошний рынок, несмотря на изрядное подорожание обеих позиций «американца».

В Днепре после обеда цены выросли по несколько иным причинам. Во-первых, немного понизился клиентский «принос» (население предпочитало на выходные дни остаться в «старом надежном» долларе. Во-вторых, те же цели ставили перед собой и местные валютчики.



Рынок столицы, Харькова, Крыжополя и Одессы предпочли перед самым закрытием торгов перейти в «праздничный» режим торговли, растянув маржу.



За исключением Запорожья, рынки остальных вышеперечисленных городов констатировали итоговое равновесие покупок и продаж. Последнее, в большинстве случаем не обеспечило прогресс на участке ликвидности – обороты, за исключением рынка Днепра, остались на уровне предыдущей сессии. Валютчики Днепра похвалились ростом ликвидности.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Одесса, Крыжополь), либо выросла на 4,0-7,0 коп. (Днепр, Запорожье), либо потеряла 6,0-7,0 коп. (Киев, Харьков). Офера либо выросли на 1,0-5,0 коп. (Днепр, Харьков, Запорожье, Харьков), либо не изменились (Одесса, Крыжополь), либо потеряли 3,0-4,0 коп. (Киев).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр, Харьков), либо выросли на 1,0-2,0 коп. (Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо потеряли 4,0-6,0 коп. (Киев). Позиция «предложение» в течение суток либо не изменилась (Запорожье, Одесса), либо понизилась на 2,0-6,0 коп. (Днепр, Харьков, Крыжополь, Киев).



Таким образом, наличный «неформальный «рынок в преддверии выходных продемонстрировал заметное разнообразие курсовой динамики, при достаточно «единообразном» равновесии покупок и продаж «американца». Полагаю, речь может идти об относительной стабильности в наличной паре доллар-гривня, которая не исключает «дыхание» рынка в виде незначительных курсовых колебаний. Упомянутое равновесие спроса и предложения свидетельствует о том, что текущее состояние дел (и цен) в первом приближении удовлетворяет покупателей и продавцов наличной валюты. Последнее дает основание считать, что наличный рынок вновь перешел в режим ожидания своего безналичного «родственника», который, судя по всему, увлекся затянувшейся с 30 ноября коррекцией. Нечто подобное наблюдалось ранее, с той лишь разницей, что откатившись вниз с запредельных цен на панике из-за введения военного положения в приграничных с Россией и ее «шестерками» областей, наличный рынок тоже ожидал задержавшегося с откатом «зеленого» безнала.

Судя по последним курсовых хроникам и степени участия в торгах межбанка регулятора, безналичный рынок доллара достаточно близок к установления относительной стабильности, однако, в некотором отдалении от действующих цен наличного доллара, вызывая ассоциации с непересекающимися параллельными прямыми.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 07 декабря в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 07 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,97/28,03 UAH/USD, евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях преобладания клиентского предложения валюты, вызванного утренним динамичным снижением цен безналичного «американца». С 11.00, когда котировки СКВ на МЕЖБАНКЕ прекратили снижение, рынок наличных Днепра начал выравниваться в баланс спроса и предложения.



Это позволило местным дилерам-«неформалам» уже к полудню инициировать сжатие спреда.



Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда до 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.



После обеда на местном рынке, как и в большинстве регионов Украины, немного выросли цены. Понизились клиентские офера, формируя «техническое» преобладание спроса, с которым дилеры боролись в привычном стиле: поднимая позицию спрос, за которой вверх двигалось и предложение. Как и накануне.



По итогам дня на рынке Днепра баланс спроса и предложения, обеспечивший на сей раз местный рынок рост оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», оказалась выше показателей предыдущей сессии.



В течение 07 декабря биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре повысились на 4,0-7,0 коп., офера прибавили 1,0-3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 27,97/28,03 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 07-го в условиях преобладания клиентского «приноса», вызванного довольно ранним, еще до 10.00 Киева обвала курса безналичного «американца» на МЕЖБАНКЕ . Но стоило установиться около 11.00 Киева устойчивой стабильности в «зеленом» секторе межбанка, клиенты-оптовик инициировали покупки приличных партий наличного доллара, тотчас выровняв рынок в баланс. При этом стоит отметить что реагируя на это выравнивание покупок и продаж, оптовики-«неформалы» Днепра, несмотря на отмеченное снижение цен СКВ на межбанке, предпочли к полудню сузить спред действующих цен наличной пары доллар-гривня, акцентировав рост в бидах - 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB.



Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.



После обеда в оптовом сегменте рынка Днепра немного выросли цены. Понизились клиентские офера, формируя «техническое» преобладание спроса, с которым дилеры боролись в привычном стиле: поднимая позицию спрос, за которой вверх двигалось и предложение. Как и в четверг.



По итогам дня на рынке Днепра баланс спроса и предложения, обеспечивший на сей раз местный рынок рост оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров опта Днепра «четверку», оказалась выше показателей предыдущей сессии.



На протяжении 07 декабря биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре повысились на 4,0-7,0 коп., офера стали выше на 1,0-3,0 коп. Акцентирование роста в бидах – следствие мероприятий наших дилеров по стимулированию клиентского «приноса», проблемы с которым после обеда «попытались» «технически» перекосить рынок.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 07 декабря уровнями 31,80/31,95 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы рост бидов на 5,0 коп. на фоне стабильности оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0 коп, офера не изменились.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 07-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 07-го практически перестал интересовать клиентов. Интерес к евро не сумел реанимировать изрядный «залет» пары евро-доллар, случившийся около 15.30 Киева и забросивший евро выше отметки $1,1412 из-за неважной статистики по Nonfarm Payrolls в США.



Просто эти все более лихорадочные движения единой евровалюты приводят к дальнейшим потерям евро своих «поклонников».



Все просто - высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.



Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1366 к $1,1390, прибавив в течение этого промежутка времени скромные 24 пункта.



Полагаю, наши дилеры, заметно повысив позицию «спрос» наличной пары евро-гривня, вполне адекватно отреагировали и на этот скромный «привес», и на касание парой евро-доллар около 16.30 Киева внутридневного максимума ($1,1412). Учтя при этом внутридневное подорожание наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 07 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1380, пара евро-доллар до 08.00 Киева плавно теряла в цене, консолидировавшись с указанного часа в районе отметки $1,1370, которая на европейских торгах рынка forex оказалась «базовой». Относительно этой цифры пара евро-доллар совершала разнополярные колебания, оставаясь в целом, на этой отметке, ожидая выхода американской статистики с рынка труда США за ноябрь. Появившиеся в 15.30 Киева цифры разочаровали адептов доллара, индекс которого USDX одномоментно провалился с уровня 96,90 к отметке 96,55 пункта.



Справедливости ради стоит заметить, что шок был непродолжительным, и пара евро-доллар ужо в 15.45 упала в район уровня $1,1383, относительно которого продолжала совершать разнополярные колебания в довольно широком диапазоне $1,1375-1,1400, не покидая его до 19.30 Киева. С этого часа пара евро-доллар инициировала ралли, поднявшее ее по состоянию на 20.40 Киев ак цифре $1,1403….



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США стабилизировался в паре с евро в ходе торгов в пятницу, но при этом продолжает подъем практически ко всем основным валютам развитых и развивающихся стран в ожидании данных по американскому рынку труда.



К 14.40 Киева евро стоил $1,1373 по сравнению с $1,1374 на закрытие предыдущей сессии.



Курс американской валюты к иене поднялся до ¥112,85 против ¥112,68 накануне.



Стоимость фунта относительно доллара понизилась до $1,2765 против $1,2781 в четверг.



Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост числа рабочих мест в американской экономике в ноябре на 198 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.



На рынке все чаще можно услышать прогнозы, что Федрезерв США приостановит подъем процентных ставок в 2019 году, что отрицательно сказывается на курсе доллара.



Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся в ходе торгов в пятницу на 0,1%. Накануне индикатор потерял 0,3%.

С начала недели доллар подешевел на 0,5% к евро и на 0,6% к иене.



Около 15.30 Киева курс доллара снизился после публикации данных по рынку труда США за ноябрь. Американская валюта дешевеет по всему спектру рынка. Инвесторы ждут смягчения позиции ФРС из-за слабой макроэкономической статистики.



Из отчета выяснилось, что в прошлом месяце в стране были созданы 155 000 рабочих мест, что ниже среднего прогноза в 198 000. Кроме того, в сторону понижения были пересмотрены октябрьские цифры (с 250 000 до 237 000). Уровень безработицы остался на уровне 3,7%, что является минимальным значением с 1968 года. Почасовая оплата труда выросла на 0,2% м/м (до 3,1% г/г), чуть-чуть не дотянув до прогнозных 0,3% м/м.



Публикация этих новостей спровоцировала заметный всплеск спроса на рискованные активы, так как довольно слабая статистика по рынку труда может заставить ФРС смягчить свою позицию.



Итак, в пятницу в 15.30 Киева были опубликованы данные по изменению числа рабочих мест в США вне с/х (Nonfarm Payrolls) за ноябрь.

Одновременно вышла статистика по уровню безработицы. Данные эти очень важны, поскольку ФРС на них обычно обращает внимание.



Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре выросло на 155 000, сообщило Министерства труда США. Безработица осталась без изменений 3,7% - минимум с декабря 1969 года. Годовой рост в оплате труда составил 3,1% - наилучший результат с 2009 года. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 198 000 в ноябре и безработицу на уровне 3,7%.



Число рабочих мест в октябре выросло на 237 000 с 250 000. Средний рост числа рабочих мест в среднем росло на 206 000 в месяц против 182 000 в прошлом году, несмотря на более высокий спрос на рынке труда.



В целом рабочие места в США росли в течение 98 месяцев подряд, что стало самым продолжительным подобным периодом за всю историю ведения статистики. Темпы найма в сфере розничной торговли, транспортном секторе, складском хозяйстве и производственном секторе ускорились, число рабочих мест в государственном секторе упали на 6 000 в ноябре.



Рост заработных плат и низкая безработица, помогает увеличению потребительских расходов. Средний почасовой заработок для работников частного сектора в ноябре вырос на 6 центов до $27,35 +3,1% г/г - второй месяц подряд, но средняя продолжительность рабочей недели сократилась



Как оказалось, данные вышли слабыми, что резко ударило по ожиданиям повышения ставки ФРС и, соответственно, по доллару. И такой расклад мы считаем вполне вероятным.



Напомним, что предыдущая история утверждает: за неделю до такого ключевого события как заседание ФРС (пройдет 19 декабря) активность на рынке обычно затухает (ставки участниками рынка к этому моменту, как правило, уже сделаны, и остается только ждать), так что если до середины следующей недели пара не выйдет из диапазона $1,1300-1,1460, то скорее, она в нем и останется.



Мы же предполагаем, что в связи с изменением риторики ФРС и достижением «торгового перемирия» между США и Китаем у пары есть шансы на рост и выход на стопы в районе $1,1460-1,1500.



Так что, никакой сенсации в паре евро-доллар в пятницу не произошло. Наберемся терпения до 19 декабря.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,80/31,95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной рост бидов на 5,0 коп. на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы по обеим позициям.



Торги рублем 07 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 07 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку», заметно повысила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему с закрытия четверга на 5,0 коп. спросу и не изменившемуся предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 декабря по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Пятничная сессия украинского валютного межбанка продемонстрировала явное стремление рынка безналичной пары доллар-гривня войти как минимум, в полосу стабильности.



Это стало очевидным из-за символического участия регулятора в сессии 07-го – НБУ «с ленцой» выкупал мизерные порции лишнего доллара.



Во-вторых, справочный курс безналичного доллара также индицировал заметное снижение темпов отката «американца».



Полагаю, безналичный доллар стал заметно ближе к боковому тренду. Не исключено, он вплотную подойдет к стабильности уже в дебюте новой недели. При поддержке привычного по понедельникам снижения объема притока экспортной выручки из-за рубежа.



Судя по всему, участникам валютного межбанка с грехом пополам и немалыми потерями удалось «рассовать» сформировавшуюся из-за страха на введении военного положения избыточную долларовую ликвидность, понизив агрессивность предложения СКВ на торгах межбанка.



Не исключено, посильную помощь в этом рынку «зеленого» межбанка оказал наличный рынок, уже «переболевший» долларовой перекупленностью раньше.



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