Yuri_T написав:zzzzzz Женя,на этой ветке столько пишут что нет сил все читать. Скинь ссылку или повтори пожалуйста.
зы. орфография и пунктуация сохранены
Лень искать. По поводу Укрнафты я ответил что твоим шаблоном не пользовался мне в то время бывший брокер позвонил и предложил услуги своего юриста по приемлемой цене чем я и воспользовался. Юрист брокера уже много исков аналогичных отработал по-этому у него расценки были не высокие.
По поводу ФГВФЛ позавчера вышла новость https://biz.censor.net.ua/news/3100759/ ... ZZXr59-cSI Это показывает как "активно" ФГВФЛ борется с россией за возврат крымских активов. ВА зашла в банк 03.03.2015 , скоро будет 4 года как ВА работает в банке, а юристов до сих пор не могут найти что-бы отсудить компенсацию за утраченные активы Дельта банка.
Отчет по проходу в Керченском проливе, отчет очень хороший ))
На 18:00 сегодня ВСЕ суда в Марик и Бердянск прошли - никто не ждет !!
На выход стоят 6 судов. 1 судно чекає 4 дні, 2 судно - 1,5 дня, інші - менше доби. , иными словами очередь на выход существенно сократилась.
Очередь на проход появилась давно, после пуска моста, и даже чуть раньше, и очередь не исчезнет. Поскольку все суда осматривают на предмет взрывчатки, Путин очень боится теракта против своего любимого детища. Смотрят на предмет взрывчатки даже российские суда, а уж украинские просто осматривают с особой тщательностью и неспешностью. И это надолго, имхо.
Коли він і так природньо розвалиться, бо є відхилення і деформація прольотів від усадки і поглинання підземними плавунами свай, то авжеж, повісять всю провину на Україну, ще й "мультік" якийсь придумають про "Зоряна і Шкіряка".
Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.
Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший в четверг относительно доллара на 9,61 коп., на торгах пятницы повысился на 5,54 коп., оказавшись на уровне 27,8242 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 07-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,54 коп., составил 27,8261 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 07 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,875/27,895 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 09.54, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ упала в цене, составив 27,81/2783 UAH/USD. Спустя полчаса доллар, сузив спред, консолидировался на отметке 27,82/27,83 UAH/USD, не покидая эту отметку до 13.20 Киева. Доллар удерживался на этой цифре более активными, чем накануне, покупками СКВ, в которых принимал участие и регулятор, выкупая с рынка минимальные порции долларовых излишков с платформы Matching. Общий объем изъятой НБУ с рынка долларовой ликвидности был намного ниже покупок четверга, составивших до $60,0 млн. – до $35,0 млн. Не исключено, помогало выровнять рынок безналичного доллара, замедлив его коррекцию, преддверие выходных, которые часть игроков предпочитала проводить, пребывая в долларе.
Меж тем, к 13.20 курс доллара на МЕЖБАНКЕ расширил спред 27,820/27,835 UAH/USD, сопровождаясь снижением торговой активности. Сбалансированная торговля безналичной парой доллар-гривня сохраняла эти цены действующими на пустеющем рынке до самого завершения сессии.
В районе отметки 27,81/27,83 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 07 декабря, констатировав минимальное снижение к закрытию торгов.
Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8242 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,87% с 28,0672 UAH/USD до 27,8242 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 07 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 07 декабря, замедли, но все-таки сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, на рынке сохранилась избыточная долларовая ликвидность, накопленная ранее игроками, опасавшимися курсовых «обострений» в связи с введением военного положения.
Во-вторых, поскольку Казначейство прекратило компенсацию НДС еще на прошлой неделе, бизнес и банки начали испытывать трудности с гривней, выходя на межбанк с предложениями СКВ ради дефицитной нацвалюты. Ситуация на рынке гривневого ресурса обострялась близостью финиша года, когда растут «хозяйственные» расходы компаний.
В-третьих, вышеупомянутое замедление коррекции безналичного доллара (если в четверг средневзвешенный курс «американца» упал на 9,61 коп., нынче его потери составили 5,54 коп.) стало следствием затянувшегося с 30 ноября отката, в течение которого цена СКВ понизилась с 28,3909 к отметке 27,8796 UAH/USD на 1,80%. Курс доллара стал привлекательным для покупок.
Ощутимо замедляли коррекцию безналичного доллара и события на наличном рынке, где пара доллар-гривня де-факто вошла в боковой тренд.
Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 07 декабря остались на уровне предыдущей сессии, имея для этого следующие причины.
Во-первых, с одной стороны рынок безналичной пары доллар-гривня продемонстрировал очевидную склонность к стабилизации, замедлив коррекцию, но сохранив при этом «медвежий» тренд, что стимулирует ликвидность.
Во-вторых, из-за замедления коррекции, участие регулятора с его гривневыми интервенциями было минимальным, а суммы выкупленной СКВ-ликвидности мизерная по сравнению с предыдущей сессии. Кроме того, как известно, к пятнице снижается приток экспортной выручки из-за рубежа, снижая потери курса «американца».
Наличный рынок в течение пятницы в большинстве системных центров валютообменного бизнеса 9Киев, Днепр, Харьков, Киев, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал как минимум, стабильность цен, несмотря на сохранение «медвежьего» тренда безналичной пары доллар-гривня.
В Днепре и в Запорожье в течение пятницы доллар прибавил в цене из-за послеобеденного «технического» или «рыночного» роста спроса на доллар. В Запорожье этот спрос оказался настолько весомым, что в конечном счете «перекосил» тамошний рынок, несмотря на изрядное подорожание обеих позиций «американца». В Днепре после обеда цены выросли по несколько иным причинам. Во-первых, немного понизился клиентский «принос» (население предпочитало на выходные дни остаться в «старом надежном» долларе. Во-вторых, те же цели ставили перед собой и местные валютчики.
Рынок столицы, Харькова, Крыжополя и Одессы предпочли перед самым закрытием торгов перейти в «праздничный» режим торговли, растянув маржу.
За исключением Запорожья, рынки остальных вышеперечисленных городов констатировали итоговое равновесие покупок и продаж. Последнее, в большинстве случаем не обеспечило прогресс на участке ликвидности – обороты, за исключением рынка Днепра, остались на уровне предыдущей сессии. Валютчики Днепра похвалились ростом ликвидности.
В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Одесса, Крыжополь), либо выросла на 4,0-7,0 коп. (Днепр, Запорожье), либо потеряла 6,0-7,0 коп. (Киев, Харьков). Офера либо выросли на 1,0-5,0 коп. (Днепр, Харьков, Запорожье, Харьков), либо не изменились (Одесса, Крыжополь), либо потеряли 3,0-4,0 коп. (Киев).
По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр, Харьков), либо выросли на 1,0-2,0 коп. (Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо потеряли 4,0-6,0 коп. (Киев). Позиция «предложение» в течение суток либо не изменилась (Запорожье, Одесса), либо понизилась на 2,0-6,0 коп. (Днепр, Харьков, Крыжополь, Киев).
Таким образом, наличный «неформальный «рынок в преддверии выходных продемонстрировал заметное разнообразие курсовой динамики, при достаточно «единообразном» равновесии покупок и продаж «американца». Полагаю, речь может идти об относительной стабильности в наличной паре доллар-гривня, которая не исключает «дыхание» рынка в виде незначительных курсовых колебаний. Упомянутое равновесие спроса и предложения свидетельствует о том, что текущее состояние дел (и цен) в первом приближении удовлетворяет покупателей и продавцов наличной валюты. Последнее дает основание считать, что наличный рынок вновь перешел в режим ожидания своего безналичного «родственника», который, судя по всему, увлекся затянувшейся с 30 ноября коррекцией. Нечто подобное наблюдалось ранее, с той лишь разницей, что откатившись вниз с запредельных цен на панике из-за введения военного положения в приграничных с Россией и ее «шестерками» областей, наличный рынок тоже ожидал задержавшегося с откатом «зеленого» безнала. Судя по последним курсовых хроникам и степени участия в торгах межбанка регулятора, безналичный рынок доллара достаточно близок к установления относительной стабильности, однако, в некотором отдалении от действующих цен наличного доллара, вызывая ассоциации с непересекающимися параллельными прямыми.
Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 07 декабря в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.
На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.
Торги 07 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,97/28,03 UAH/USD, евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.
Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях преобладания клиентского предложения валюты, вызванного утренним динамичным снижением цен безналичного «американца». С 11.00, когда котировки СКВ на МЕЖБАНКЕ прекратили снижение, рынок наличных Днепра начал выравниваться в баланс спроса и предложения.
Это позволило местным дилерам-«неформалам» уже к полудню инициировать сжатие спреда.
Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда до 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.
После обеда на местном рынке, как и в большинстве регионов Украины, немного выросли цены. Понизились клиентские офера, формируя «техническое» преобладание спроса, с которым дилеры боролись в привычном стиле: поднимая позицию спрос, за которой вверх двигалось и предложение. Как и накануне.
По итогам дня на рынке Днепра баланс спроса и предложения, обеспечивший на сей раз местный рынок рост оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», оказалась выше показателей предыдущей сессии.
В течение 07 декабря биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре повысились на 4,0-7,0 коп., офера прибавили 1,0-3,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 27,97/28,03 UAH/USD.
Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 07-го в условиях преобладания клиентского «приноса», вызванного довольно ранним, еще до 10.00 Киева обвала курса безналичного «американца» на МЕЖБАНКЕ . Но стоило установиться около 11.00 Киева устойчивой стабильности в «зеленом» секторе межбанка, клиенты-оптовик инициировали покупки приличных партий наличного доллара, тотчас выровняв рынок в баланс. При этом стоит отметить что реагируя на это выравнивание покупок и продаж, оптовики-«неформалы» Днепра, несмотря на отмеченное снижение цен СКВ на межбанке, предпочли к полудню сузить спред действующих цен наличной пары доллар-гривня, акцентировав рост в бидах - 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB.
После обеда в оптовом сегменте рынка Днепра немного выросли цены. Понизились клиентские офера, формируя «техническое» преобладание спроса, с которым дилеры боролись в привычном стиле: поднимая позицию спрос, за которой вверх двигалось и предложение. Как и в четверг.
По итогам дня на рынке Днепра баланс спроса и предложения, обеспечивший на сей раз местный рынок рост оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров опта Днепра «четверку», оказалась выше показателей предыдущей сессии.
На протяжении 07 декабря биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре повысились на 4,0-7,0 коп., офера стали выше на 1,0-3,0 коп. Акцентирование роста в бидах – следствие мероприятий наших дилеров по стимулированию клиентского «приноса», проблемы с которым после обеда «попытались» «технически» перекосить рынок.
Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 07 декабря уровнями 31,80/31,95 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы рост бидов на 5,0 коп. на фоне стабильности оферов.
По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0 коп, офера не изменились.
Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 07-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов.
Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 07-го практически перестал интересовать клиентов. Интерес к евро не сумел реанимировать изрядный «залет» пары евро-доллар, случившийся около 15.30 Киева и забросивший евро выше отметки $1,1412 из-за неважной статистики по Nonfarm Payrolls в США.
Просто эти все более лихорадочные движения единой евровалюты приводят к дальнейшим потерям евро своих «поклонников».
Все просто - высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.
Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.
Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1366 к $1,1390, прибавив в течение этого промежутка времени скромные 24 пункта.
Полагаю, наши дилеры, заметно повысив позицию «спрос» наличной пары евро-гривня, вполне адекватно отреагировали и на этот скромный «привес», и на касание парой евро-доллар около 16.30 Киева внутридневного максимума ($1,1412). Учтя при этом внутридневное подорожание наличной пары доллар-гривня.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 07 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1380, пара евро-доллар до 08.00 Киева плавно теряла в цене, консолидировавшись с указанного часа в районе отметки $1,1370, которая на европейских торгах рынка forex оказалась «базовой». Относительно этой цифры пара евро-доллар совершала разнополярные колебания, оставаясь в целом, на этой отметке, ожидая выхода американской статистики с рынка труда США за ноябрь. Появившиеся в 15.30 Киева цифры разочаровали адептов доллара, индекс которого USDX одномоментно провалился с уровня 96,90 к отметке 96,55 пункта.
Справедливости ради стоит заметить, что шок был непродолжительным, и пара евро-доллар ужо в 15.45 упала в район уровня $1,1383, относительно которого продолжала совершать разнополярные колебания в довольно широком диапазоне $1,1375-1,1400, не покидая его до 19.30 Киева. С этого часа пара евро-доллар инициировала ралли, поднявшее ее по состоянию на 20.40 Киев ак цифре $1,1403….
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Доллар США стабилизировался в паре с евро в ходе торгов в пятницу, но при этом продолжает подъем практически ко всем основным валютам развитых и развивающихся стран в ожидании данных по американскому рынку труда.
К 14.40 Киева евро стоил $1,1373 по сравнению с $1,1374 на закрытие предыдущей сессии.
Курс американской валюты к иене поднялся до ¥112,85 против ¥112,68 накануне.
Стоимость фунта относительно доллара понизилась до $1,2765 против $1,2781 в четверг.
Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост числа рабочих мест в американской экономике в ноябре на 198 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.
На рынке все чаще можно услышать прогнозы, что Федрезерв США приостановит подъем процентных ставок в 2019 году, что отрицательно сказывается на курсе доллара.
Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся в ходе торгов в пятницу на 0,1%. Накануне индикатор потерял 0,3%. С начала недели доллар подешевел на 0,5% к евро и на 0,6% к иене.
Около 15.30 Киева курс доллара снизился после публикации данных по рынку труда США за ноябрь. Американская валюта дешевеет по всему спектру рынка. Инвесторы ждут смягчения позиции ФРС из-за слабой макроэкономической статистики.
Из отчета выяснилось, что в прошлом месяце в стране были созданы 155 000 рабочих мест, что ниже среднего прогноза в 198 000. Кроме того, в сторону понижения были пересмотрены октябрьские цифры (с 250 000 до 237 000). Уровень безработицы остался на уровне 3,7%, что является минимальным значением с 1968 года. Почасовая оплата труда выросла на 0,2% м/м (до 3,1% г/г), чуть-чуть не дотянув до прогнозных 0,3% м/м.
Публикация этих новостей спровоцировала заметный всплеск спроса на рискованные активы, так как довольно слабая статистика по рынку труда может заставить ФРС смягчить свою позицию.
Итак, в пятницу в 15.30 Киева были опубликованы данные по изменению числа рабочих мест в США вне с/х (Nonfarm Payrolls) за ноябрь. Одновременно вышла статистика по уровню безработицы. Данные эти очень важны, поскольку ФРС на них обычно обращает внимание.
Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре выросло на 155 000, сообщило Министерства труда США. Безработица осталась без изменений 3,7% - минимум с декабря 1969 года. Годовой рост в оплате труда составил 3,1% - наилучший результат с 2009 года. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 198 000 в ноябре и безработицу на уровне 3,7%.
Число рабочих мест в октябре выросло на 237 000 с 250 000. Средний рост числа рабочих мест в среднем росло на 206 000 в месяц против 182 000 в прошлом году, несмотря на более высокий спрос на рынке труда.
В целом рабочие места в США росли в течение 98 месяцев подряд, что стало самым продолжительным подобным периодом за всю историю ведения статистики. Темпы найма в сфере розничной торговли, транспортном секторе, складском хозяйстве и производственном секторе ускорились, число рабочих мест в государственном секторе упали на 6 000 в ноябре.
Рост заработных плат и низкая безработица, помогает увеличению потребительских расходов. Средний почасовой заработок для работников частного сектора в ноябре вырос на 6 центов до $27,35 +3,1% г/г - второй месяц подряд, но средняя продолжительность рабочей недели сократилась
Как оказалось, данные вышли слабыми, что резко ударило по ожиданиям повышения ставки ФРС и, соответственно, по доллару. И такой расклад мы считаем вполне вероятным.
Напомним, что предыдущая история утверждает: за неделю до такого ключевого события как заседание ФРС (пройдет 19 декабря) активность на рынке обычно затухает (ставки участниками рынка к этому моменту, как правило, уже сделаны, и остается только ждать), так что если до середины следующей недели пара не выйдет из диапазона $1,1300-1,1460, то скорее, она в нем и останется.
Мы же предполагаем, что в связи с изменением риторики ФРС и достижением «торгового перемирия» между США и Китаем у пары есть шансы на рост и выход на стопы в районе $1,1460-1,1500.
Так что, никакой сенсации в паре евро-доллар в пятницу не произошло. Наберемся терпения до 19 декабря.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.
Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,80/31,95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной рост бидов на 5,0 коп. на фоне стабильности оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы по обеим позициям.
Торги рублем 07 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 07 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку», заметно повысила показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему с закрытия четверга на 5,0 коп. спросу и не изменившемуся предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 декабря по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Пятничная сессия украинского валютного межбанка продемонстрировала явное стремление рынка безналичной пары доллар-гривня войти как минимум, в полосу стабильности.
Это стало очевидным из-за символического участия регулятора в сессии 07-го – НБУ «с ленцой» выкупал мизерные порции лишнего доллара.
Во-вторых, справочный курс безналичного доллара также индицировал заметное снижение темпов отката «американца».
Полагаю, безналичный доллар стал заметно ближе к боковому тренду. Не исключено, он вплотную подойдет к стабильности уже в дебюте новой недели. При поддержке привычного по понедельникам снижения объема притока экспортной выручки из-за рубежа.
Судя по всему, участникам валютного межбанка с грехом пополам и немалыми потерями удалось «рассовать» сформировавшуюся из-за страха на введении военного положения избыточную долларовую ликвидность, понизив агрессивность предложения СКВ на торгах межбанка.
Не исключено, посильную помощь в этом рынку «зеленого» межбанка оказал наличный рынок, уже «переболевший» долларовой перекупленностью раньше.
Срок действия военного положения в Украине зависит от ситуации на Донбассе. Об этом нардеп от "Народного фронта", член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил на брифинге, который транслировал телеканал NewsOne.
"Вопрос военного положения зависит от позиции [президента РФ] владимира путина. Если в конце 30 дней будут по его указке проводиться обстрелы украинских территорий и, не дай бог, погибнут наши солдаты, Верховная Рада и президент будут поставлены перед вопросом о продлении военного положения", – сказал он.
Т.е. 4 года обстрелы не прекращались не страшно,а теперь вечное военное положение Готовят почву
Давайте завтра подискутуємо на цю тему. Вован Бердянський обіцяв початок дискусії,а ми доповнимо. Я перечитав деякий матеріал від трьох аналітиків і зробив свої висновки. Сьогодні не треба розвивати цю тему - червоні букви повечеряють смаженої картоплі з пляшкою портвейну і мене першого заблокують.