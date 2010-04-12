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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7071707270737074

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:41

Gumanoid
Вы опоздали со зрадой
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:42

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:не бухай много на выходных, береги здоровье. адье... :mrgreen:

Я мало пью. Последний раз месяца полтора тому назад.А вот сдается мне что кто-то уже начал :mrgreen:



Привет, не простые люди.
Здоровья Вам и всем кто читает .
Вы чего такие упертые , как красный перец ?
Не глупые , но на грани столкновения и взаимного неприятия.
Так нельзя .
Оба настолько своеобразные , что трудно представить , зачем ругаться ....
...Поднимите вверх правую руку ...и резко опустите ее вниз .
...ВСЕ ,,, проблем НЕТ и НЕ БЫЛО.

..Да и кстати , выпейте красного винца и успокойтесь , ведь нет абсолютно ничего зазорного в расслаблении после трудовой недели .
Один из моих коллег , по сей день выпивает соточку вискаря ,и идет кодировать )))
С Уважением ,)))
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:53

  Gumanoid написав:В 90х мало кто покупал недвигу,единицы шли против толпы,сейчас все кому не лень нагребают недвижимость и сдают,самое время пойти против толпы,если есть свободные хаты пора продавать

А что должно произойти чтоб они существенно подешевели ? Ради чего продавать ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:55

  zzzzzz написав:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1790049444457594&id=100003576664760


Отчет по проходу в Керченском проливе, отчет очень хороший ))

На 18:00 сегодня ВСЕ суда в Марик и Бердянск прошли - никто не ждет !!

На выход стоят 6 судов.
1 судно чекає 4 дні, 2 судно - 1,5 дня, інші - менше доби. , иными словами очередь на выход существенно сократилась.

Штиль с заходом солнца. Днем 2-3м/с.
Из другого источника, за минувшие сутки проливом прошло 41 судно.
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vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:00

  serg1974 написав:
  Gumanoid написав:В 90х мало кто покупал недвигу,единицы шли против толпы,сейчас все кому не лень нагребают недвижимость и сдают,самое время пойти против толпы,если есть свободные хаты пора продавать

А что должно произойти чтоб они существенно подешевели ? Ради чего продавать ?

Вот у кого есть "свободные хаты" надо и спрашивать,думается Г-д устроился подпевать минстецю,с мантрой 4-х летней давности:не ругайте нас вообще,ибо может скоро хутин нападёць,а мы типа всё делаем,что бы дать отпор со всей строгостью и возмущением,на мелкие коррупционные скандалы не стоит обращать внимания,есть вещи поважней,вся власть от бога)))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:14

расклад по нефти

http://www.profinance.ru/news/2018/12/0 ... e-pfs.html
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:16

  tea написав:Вован Бердянський обіцяв початок дискусії,а ми доповнимо.
Я перечитав деякий матеріал від трьох аналітиків і зробив свої висновки.

1. Я никогда не писал, что живу в Бердянске.
2. Я не обещал дискусии, только "зарисовки с натуры".
Обсуждение материала от "аналитиков" не интересны, по причине понимания целостной картины последними на уровне плинтуса.
3.Если супруга не будет против, поедем завтра покататься и, к вечеру, дам немного "визуализации".
Востаннє редагувалось vovan_prm в П'ят 07 гру, 2018 22:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:17

Re: Закрываем ветку?

Национальный банк определился с методикой введения ограничительных мер на валютном рынке, если того потребует ситуация в экономике страны. Разработки этого документа от ведомства требовал принятый летом закон «О валюте», который вступает в силу 7 февраля 2019 года.

В пятницу, 6 декабря, чиновники обнародовали на своем сайте проект весьма лаконичного постановления, тем самым предупредив банкиров и простых украинцев: задекларированная властями либерализация валютного рынка отнюдь не конституционное право. В любой момент Нацбанк сможет его отобрать.

https://ubr.ua/finances/finance-ukraine ... nu-3878642

Я так понял, с февраля могут или если пожелают... И за валюту будет то же или больше чем при союзе? Нафига тогда памятники валили?
Эвген
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:19

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:не бухай много на выходных, береги здоровье. адье... :mrgreen:

Я мало пью. Последний раз месяца полтора тому назад.А вот сдается мне что кто-то уже начал :mrgreen:

Приезжай летом поплавать в Азовском море, угощу крафтом. Ручками делаю 8)
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