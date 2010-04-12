Gumanoid
Вы опоздали со зрадой
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:41
Gumanoid
Вы опоздали со зрадой
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:42
Привет, не простые люди.
Здоровья Вам и всем кто читает .
Вы чего такие упертые , как красный перец ?
Не глупые , но на грани столкновения и взаимного неприятия.
Так нельзя .
Оба настолько своеобразные , что трудно представить , зачем ругаться ....
...Поднимите вверх правую руку ...и резко опустите ее вниз .
...ВСЕ ,,, проблем НЕТ и НЕ БЫЛО.
..Да и кстати , выпейте красного винца и успокойтесь , ведь нет абсолютно ничего зазорного в расслаблении после трудовой недели .
Один из моих коллег , по сей день выпивает соточку вискаря ,и идет кодировать )))
С Уважением ,)))
Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:53
Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:55
Штиль с заходом солнца. Днем 2-3м/с.
Из другого источника, за минувшие сутки проливом прошло 41 судно.
Только не юля
Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:00
Вот у кого есть "свободные хаты" надо и спрашивать,думается Г-д устроился подпевать минстецю,с мантрой 4-х летней давности:не ругайте нас вообще,ибо может скоро хутин нападёць,а мы типа всё делаем,что бы дать отпор со всей строгостью и возмущением,на мелкие коррупционные скандалы не стоит обращать внимания,есть вещи поважней,вся власть от бога)))
Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:14
расклад по нефти
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:16
1. Я никогда не писал, что живу в Бердянске.
2. Я не обещал дискусии, только "зарисовки с натуры".
Обсуждение материала от "аналитиков" не интересны, по причине понимания целостной картины последними на уровне плинтуса.
3.Если супруга не будет против, поедем завтра покататься и, к вечеру, дам немного "визуализации".
Востаннє редагувалось vovan_prm в П'ят 07 гру, 2018 22:20, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:17
Re: Закрываем ветку?
Национальный банк определился с методикой введения ограничительных мер на валютном рынке, если того потребует ситуация в экономике страны. Разработки этого документа от ведомства требовал принятый летом закон «О валюте», который вступает в силу 7 февраля 2019 года.
В пятницу, 6 декабря, чиновники обнародовали на своем сайте проект весьма лаконичного постановления, тем самым предупредив банкиров и простых украинцев: задекларированная властями либерализация валютного рынка отнюдь не конституционное право. В любой момент Нацбанк сможет его отобрать.
Я так понял, с февраля могут или если пожелают... И за валюту будет то же или больше чем при союзе? Нафига тогда памятники валили?
Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:19
Приезжай летом поплавать в Азовском море, угощу крафтом. Ручками делаю
Только не юля
Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:22
2.Давайте,все-таки,я завтра дам позицію трьох аналітиків,двох з яких обзивають військовими експертами - Фельгенгауер і Арестович.Третій - Андрій Іларіонов.
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