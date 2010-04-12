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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7072707370747075

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:23

  Gumanoid написав:В 90х мало кто покупал недвигу,единицы шли против толпы,сейчас все кому не лень нагребают недвижимость и сдают,самое время пойти против толпы,если есть свободные хаты пора продавать

В 90-х не было на руках адекватных денег, недвига практически не строилась, на рынке дерибанился советский фонд. Сейчас идет масштабная застройка жилья на финансировании частными инвесторами, которые считают, что с аренды обеспечат себе беззаботную жизнь и старость. Но пузырь сдувается, кризис перепроизводства приближается. Много квартир в новостроях стоят без ремонта как вложение годами.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:25

tea Вы разрешения спрашиваете?
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Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:51

  Zebra написав:
  Gumanoid написав:В 90х мало кто покупал недвигу,единицы шли против толпы,сейчас все кому не лень нагребают недвижимость и сдают,самое время пойти против толпы,если есть свободные хаты пора продавать

В 90-х не было на руках адекватных денег, недвига практически не строилась, на рынке дерибанился советский фонд. Сейчас идет масштабная застройка жилья на финансировании частными инвесторами, которые считают, что с аренды обеспечат себе беззаботную жизнь и старость. Но пузырь сдувается, кризис перепроизводства приближается. Много квартир в новостроях стоят без ремонта как вложение годами.


особенно в Киеве :mrgreen: в ожидании лучших времен? лет через 30
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:55

  vovan_prm написав:
  tea написав:Вован Бердянський обіцяв початок дискусії,а ми доповнимо.
Я перечитав деякий матеріал від трьох аналітиків і зробив свої висновки.

1. Я никогда не писал, что живу в Бердянске.
2. Я не обещал дискусии, только "зарисовки с натуры".
Обсуждение материала от "аналитиков" не интересны, по причине понимания целостной картины последними на уровне плинтуса.
3.Если супруга не будет против, поедем завтра покататься и, к вечеру, дам немного "визуализации".

Да, чаек с чего ты взял про Бердянск? По сообщениям больше похоже он под мостом живет :lol:
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:07

  tea написав:
  vovan_prm написав:
  tea написав:Вован Бердянський обіцяв початок дискусії,а ми доповнимо.
Я перечитав деякий матеріал від трьох аналітиків і зробив свої висновки.

1. Я никогда не писал, что живу в Бердянске.
2. Я не обещал дискусии, только "зарисовки с натуры".
Обсуждение материала от "аналитиков" не интересны, по причине понимания целостной картины последними на уровне плинтуса.
3.Если супруга не будет против, поедем завтра покататься и, к вечеру, дам немного "визуализации".

2.Давайте,все-таки,я завтра дам позицію трьох аналітиків,двох з яких обзивають військовими експертами - Фельгенгауер і Арестович.Третій - Андрій Іларіонов.


Опять , два не глупых человека выясняют отношения ...
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:32

  ребе Нок написав:
  vovan_prm написав:
  tea написав:Вован Бердянський обіцяв початок дискусії,а ми доповнимо.
Я перечитав деякий матеріал від трьох аналітиків і зробив свої висновки.

1. Я никогда не писал, что живу в Бердянске.
2. Я не обещал дискусии, только "зарисовки с натуры".
Обсуждение материала от "аналитиков" не интересны, по причине понимания целостной картины последними на уровне плинтуса.
3.Если супруга не будет против, поедем завтра покататься и, к вечеру, дам немного "визуализации".

Да, чаек с чего ты взял про Бердянск? По сообщениям больше похоже он под мостом живет :lol:

Декілька разів Вован писав про Бердянськ,крайній раз,якщо не зраджує пам"ять,що ходив на концерт "Ляпіса98" в Бердянську.Тому я й зробив такий висновок.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:35

  холява написав:
  tea написав:
  vovan_prm написав:1. Я никогда не писал, что живу в Бердянске.
2. Я не обещал дискусии, только "зарисовки с натуры".
Обсуждение материала от "аналитиков" не интересны, по причине понимания целостной картины последними на уровне плинтуса.
3.Если супруга не будет против, поедем завтра покататься и, к вечеру, дам немного "визуализации".

2.Давайте,все-таки,я завтра дам позицію трьох аналітиків,двох з яких обзивають військовими експертами - Фельгенгауер і Арестович.Третій - Андрій Іларіонов.


Опять , два не глупых человека выясняют отношения ...

Пізнайко - нормально ми спілкуємось,втім як і ЮрійТ і ЗЗЗЗЗЗ.З чого Ви взяли,що тут якесь вияснення відношень.
tea
 
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