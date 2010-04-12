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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:23
Gumanoid написав:
В 90х мало кто покупал недвигу,единицы шли против толпы,сейчас все кому не лень нагребают недвижимость и сдают,самое время пойти против толпы,если есть свободные хаты пора продавать
В 90-х не было на руках адекватных денег, недвига практически не строилась, на рынке дерибанился советский фонд. Сейчас идет масштабная застройка жилья на финансировании частными инвесторами, которые считают, что с аренды обеспечат себе беззаботную жизнь и старость. Но пузырь сдувается, кризис перепроизводства приближается. Много квартир в новостроях стоят без ремонта как вложение годами.
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Zebra
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:25
tea Вы разрешения спрашиваете?
Считаете нужным - публикуйте.
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vovan_prm
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:51
Zebra написав: Gumanoid написав:
В 90х мало кто покупал недвигу,единицы шли против толпы,сейчас все кому не лень нагребают недвижимость и сдают,самое время пойти против толпы,если есть свободные хаты пора продавать
В 90-х не было на руках адекватных денег, недвига практически не строилась, на рынке дерибанился советский фонд. Сейчас идет масштабная застройка жилья на финансировании частными инвесторами, которые считают, что с аренды обеспечат себе беззаботную жизнь и старость. Но пузырь сдувается, кризис перепроизводства приближается. Много квартир в новостроях стоят без ремонта как вложение годами.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:55
vovan_prm написав: tea написав:
Вован Бердянський обіцяв початок дискусії,а ми доповнимо.
Я перечитав деякий матеріал від трьох аналітиків і зробив свої висновки.
1. Я никогда не писал, что живу в Бердянске.
2. Я не обещал дискусии, только "зарисовки с натуры".
Обсуждение материала от "аналитиков" не интересны, по причине понимания целостной картины последними на уровне плинтуса.
3.Если супруга не будет против, поедем завтра покататься и, к вечеру, дам немного "визуализации".
Да, чаек
с чего ты взял про Бердянск? По сообщениям больше похоже он под мостом живет
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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ребе Нок
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:07
tea написав: vovan_prm написав: tea написав:
Вован Бердянський обіцяв початок дискусії,а ми доповнимо.
Я перечитав деякий матеріал від трьох аналітиків і зробив свої висновки.
1. Я никогда не писал, что живу в Бердянске.
2. Я не обещал дискусии, только "зарисовки с натуры".
Обсуждение материала от "аналитиков" не интересны, по причине понимания целостной картины последними на уровне плинтуса.
3.Если супруга не будет против, поедем завтра покататься и, к вечеру, дам немного "визуализации".
2.Давайте,все-таки,я завтра дам позицію трьох аналітиків,двох з яких обзивають військовими експертами - Фельгенгауер і Арестович.Третій - Андрій Іларіонов.
Опять , два не глупых человека выясняют отношения ...
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холява
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:32
ребе Нок написав: vovan_prm написав: tea написав:
Вован Бердянський обіцяв початок дискусії,а ми доповнимо.
Я перечитав деякий матеріал від трьох аналітиків і зробив свої висновки.
1. Я никогда не писал, что живу в Бердянске.
2. Я не обещал дискусии, только "зарисовки с натуры".
Обсуждение материала от "аналитиков" не интересны, по причине понимания целостной картины последними на уровне плинтуса.
3.Если супруга не будет против, поедем завтра покататься и, к вечеру, дам немного "визуализации".
Да, чаек
с чего ты взял про Бердянск? По сообщениям больше похоже он под мостом живет
Декілька разів Вован писав про Бердянськ,крайній раз,якщо не зраджує пам"ять,що ходив на концерт "Ляпіса98" в Бердянську.Тому я й зробив такий висновок.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:35
холява написав: tea написав: vovan_prm написав:
1. Я никогда не писал, что живу в Бердянске.
2. Я не обещал дискусии, только "зарисовки с натуры".
Обсуждение материала от "аналитиков" не интересны, по причине понимания целостной картины последними на уровне плинтуса.
3.Если супруга не будет против, поедем завтра покататься и, к вечеру, дам немного "визуализации".
2.Давайте,все-таки,я завтра дам позицію трьох аналітиків,двох з яких обзивають військовими експертами - Фельгенгауер і Арестович.Третій - Андрій Іларіонов.
Опять , два не глупых человека выясняют отношения ...
Пізнайко - нормально ми спілкуємось,втім як і ЮрійТ і ЗЗЗЗЗЗ.З чого Ви взяли,що тут якесь вияснення відношень.
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