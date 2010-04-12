Gumanoid написав:В 90х мало кто покупал недвигу,единицы шли против толпы,сейчас все кому не лень нагребают недвижимость и сдают,самое время пойти против толпы,если есть свободные хаты пора продавать
В 90-х не было на руках адекватных денег, недвига практически не строилась, на рынке дерибанился советский фонд. Сейчас идет масштабная застройка жилья на финансировании частными инвесторами, которые считают, что с аренды обеспечат себе беззаботную жизнь и старость. Но пузырь сдувается, кризис перепроизводства приближается. Много квартир в новостроях стоят без ремонта как вложение годами.
Gumanoid написав:В 90х мало кто покупал недвигу,единицы шли против толпы,сейчас все кому не лень нагребают недвижимость и сдают,самое время пойти против толпы,если есть свободные хаты пора продавать
В 90-х не было на руках адекватных денег, недвига практически не строилась, на рынке дерибанился советский фонд. Сейчас идет масштабная застройка жилья на финансировании частными инвесторами, которые считают, что с аренды обеспечат себе беззаботную жизнь и старость. Но пузырь сдувается, кризис перепроизводства приближается. Много квартир в новостроях стоят без ремонта как вложение годами.
особенно в Киеве в ожидании лучших времен? лет через 30
tea написав:Вован Бердянський обіцяв початок дискусії,а ми доповнимо. Я перечитав деякий матеріал від трьох аналітиків і зробив свої висновки.
1. Я никогда не писал, что живу в Бердянске. 2. Я не обещал дискусии, только "зарисовки с натуры". Обсуждение материала от "аналитиков" не интересны, по причине понимания целостной картины последними на уровне плинтуса. 3.Если супруга не будет против, поедем завтра покататься и, к вечеру, дам немного "визуализации".
Да, чаек с чего ты взял про Бердянск? По сообщениям больше похоже он под мостом живет
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
tea написав:Вован Бердянський обіцяв початок дискусії,а ми доповнимо. Я перечитав деякий матеріал від трьох аналітиків і зробив свої висновки.
1. Я никогда не писал, что живу в Бердянске. 2. Я не обещал дискусии, только "зарисовки с натуры". Обсуждение материала от "аналитиков" не интересны, по причине понимания целостной картины последними на уровне плинтуса. 3.Если супруга не будет против, поедем завтра покататься и, к вечеру, дам немного "визуализации".
2.Давайте,все-таки,я завтра дам позицію трьох аналітиків,двох з яких обзивають військовими експертами - Фельгенгауер і Арестович.Третій - Андрій Іларіонов.
Опять , два не глупых человека выясняют отношения ...
tea написав:Вован Бердянський обіцяв початок дискусії,а ми доповнимо. Я перечитав деякий матеріал від трьох аналітиків і зробив свої висновки.
1. Я никогда не писал, что живу в Бердянске. 2. Я не обещал дискусии, только "зарисовки с натуры". Обсуждение материала от "аналитиков" не интересны, по причине понимания целостной картины последними на уровне плинтуса. 3.Если супруга не будет против, поедем завтра покататься и, к вечеру, дам немного "визуализации".
Да, чаек с чего ты взял про Бердянск? По сообщениям больше похоже он под мостом живет
Декілька разів Вован писав про Бердянськ,крайній раз,якщо не зраджує пам"ять,що ходив на концерт "Ляпіса98" в Бердянську.Тому я й зробив такий висновок.
vovan_prm написав:1. Я никогда не писал, что живу в Бердянске. 2. Я не обещал дискусии, только "зарисовки с натуры". Обсуждение материала от "аналитиков" не интересны, по причине понимания целостной картины последними на уровне плинтуса. 3.Если супруга не будет против, поедем завтра покататься и, к вечеру, дам немного "визуализации".
2.Давайте,все-таки,я завтра дам позицію трьох аналітиків,двох з яких обзивають військовими експертами - Фельгенгауер і Арестович.Третій - Андрій Іларіонов.
Опять , два не глупых человека выясняют отношения ...
Пізнайко - нормально ми спілкуємось,втім як і ЮрійТ і ЗЗЗЗЗЗ.З чого Ви взяли,що тут якесь вияснення відношень.
... то що радите робити з тими долярчиками, які СПЕЦІАЛЬНО відкладені для зимових забав на хвилях?(які доступні будуть мені в кінці поточного місяця) 1) - злити ВСІ по будь-якому курсу, який буде на моменті і на гривнестовпець до весни? 2) - злити половину(на гривнедепо), а другу половину долярчиків кинути на стовпець до середини січня? 3) - перекласти ВСІ на доларостовпець до половини січня? 4) - Ваш варіант?(тільки не кажіть, що купити якусь куйню)..... - будматеріали теж, ще не беру, бо немає де тримати..... та й після НР думаю, що продавці будуть БІЛЬШ гнучкішші до знижок, так як почнеться "глухий сезон" по торгівлі!
Как один из вариантов - то поехать отдохнуть с женой если сумма позволяет чтоб не на все.
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Завтра в Париже буза запланирована. Старушку Францию явно трясёт. Жандармам дан приказ жестко разогнать студентов, в смысле лицеистов, или жилетов. Достаточно несколько смертей в результате излишней ретивости полиции, или в результате спланированных провокаций, и евро в своей зоне будет неспокойно.
Президент США Дональд Трамп заявил, что у бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона не было необходимых для этой должности качеств, он был «глуп как камень», написал глава государства в Twitter.
«Он был тупой как камень, и я не мог избавиться от него достаточно быстро. Он был чертовски ленив», — охарактеризовал Трамп бывшего главу Госдепа. При этом президент подчеркнул, что гордится нынешним госсекретарем Майком Помпео, который делает «отличную работу».
Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State! https://twitter.com/realDonaldTrump/sta ... 0368132096