Додано: Суб 08 гру, 2018 00:53

Президент США Дональд Трамп заявил, что у бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона не было необходимых для этой должности качеств, он был «глуп как камень», написал глава государства в Twitter.«Он был тупой как камень, и я не мог избавиться от него достаточно быстро. Он был чертовски ленив», — охарактеризовал Трамп бывшего главу Госдепа. При этом президент подчеркнул, что гордится нынешним госсекретарем Майком Помпео, который делает «отличную работу».Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed.and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!а у нас Гарант про Яценюка только хорошее