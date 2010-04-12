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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7073707470757076

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 00:57

Re: Валютный рынок в контексте

Итак: на часах суббота. Мне не спится.
Зарисовка с натуры № раз.
Вообще-то, пиратство рф в водах Азовского моря - явление не новое.
Мариупольских рыбаков топили катерами береговой охраны, обстреливали с вертушек, захватывали в плен.
Первый инцидент, если не изменяет память, 2010 год. О более ранних не в курсе.
Известны случаи, когда рыбаки на 12-ти метровом "пласте" с двумя 300-сильными моторами умудрялись уйти от российской вертушки, завидев её на горизонте. Рассказывали, что пару раз стреляли из пулемета, но далеко не гнали, разворачивались.
В 2013г. пограничным катером наехали на рыбацкий "пластик", убив четверых.
Сейчас Гугл быстро не находит видоса с российского борта.
Но я его видел раньше, поверьте: тест и лесика один к одному.

Так что, как говорил незабвенный Черномырдин:
"Никогда такого не было и тут, бац, опять." (с)
Только не юля
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 01:14

Re: Валютный рынок в контексте

Отважные моряки рф втрое превосходящими силами победили один украинский буксир. И при поддержке с воздуха два бронекатера.
При этом умудрились повредить три собственных корабля, два из которых, "тупо въехали друг в друга".
Талантливый летун (по данным радиоперехвата) получив приказ "на поражение" в контексте "лишить хода", посчитал рулевое и машинку мелочью и ударил сразу по рубке.
Квалификация вражеских вооруженных сил "за гранью".
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 07:21

  Zebra написав:В 90-х не было на руках адекватных денег

Ну да,помню 2002 я покупал ВАЗ,а мужик за мной два мерса оформлял,пригнаные на продажу,по 25 000 каждый, 1 комн. Тогда стоила 5000.
Знал бы он тогда что лучше 10 квартир надо было ему купить)))

В 99 на рынке можно было за месяц заработать 3000$ на квартиру

И так далее :)

П.С. Zebra тогда пешком подстол ходил естественно у него не было денег )))
Був один батон,тепер купа рюкзакив
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 07:26

  serg1974 написав:
  Gumanoid написав:В 90х мало кто покупал недвигу,единицы шли против толпы,сейчас все кому не лень нагребают недвижимость и сдают,самое время пойти против толпы,если есть свободные хаты пора продавать

А что должно произойти чтоб они существенно подешевели ? Ради чего продавать ?

Цикл,нужно все разрушить хозяевам планеты,чтобы люди не имеющие сбережений резко стали нищими,ведь за недвигу во время войн могут дать не деньги,а только вморду:)
И опять нужно будет строить,кредитование запустить.
Им нужна большая война
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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