Итак: на часах суббота. Мне не спится. Зарисовка с натуры № раз. Вообще-то, пиратство рф в водах Азовского моря - явление не новое. Мариупольских рыбаков топили катерами береговой охраны, обстреливали с вертушек, захватывали в плен. Первый инцидент, если не изменяет память, 2010 год. О более ранних не в курсе. Известны случаи, когда рыбаки на 12-ти метровом "пласте" с двумя 300-сильными моторами умудрялись уйти от российской вертушки, завидев её на горизонте. Рассказывали, что пару раз стреляли из пулемета, но далеко не гнали, разворачивались. В 2013г. пограничным катером наехали на рыбацкий "пластик", убив четверых. Сейчас Гугл быстро не находит видоса с российского борта. Но я его видел раньше, поверьте: тест и лесика один к одному.
Так что, как говорил незабвенный Черномырдин: "Никогда такого не было и тут, бац, опять." (с)
Отважные моряки рф втрое превосходящими силами победили один украинский буксир. И при поддержке с воздуха два бронекатера. При этом умудрились повредить три собственных корабля, два из которых, "тупо въехали друг в друга". Талантливый летун (по данным радиоперехвата) получив приказ "на поражение" в контексте "лишить хода", посчитал рулевое и машинку мелочью и ударил сразу по рубке. Квалификация вражеских вооруженных сил "за гранью".
Gumanoid написав:В 90х мало кто покупал недвигу,единицы шли против толпы,сейчас все кому не лень нагребают недвижимость и сдают,самое время пойти против толпы,если есть свободные хаты пора продавать
А что должно произойти чтоб они существенно подешевели ? Ради чего продавать ?
Цикл,нужно все разрушить хозяевам планеты,чтобы люди не имеющие сбережений резко стали нищими,ведь за недвигу во время войн могут дать не деньги,а только вморду:) И опять нужно будет строить,кредитование запустить. Им нужна большая война