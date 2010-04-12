Итак: на часах суббота. Мне не спится. Зарисовка с натуры № раз. Вообще-то, пиратство рф в водах Азовского моря - явление не новое. Мариупольских рыбаков топили катерами береговой охраны, обстреливали с вертушек, захватывали в плен. Первый инцидент, если не изменяет память, 2010 год. О более ранних не в курсе. Известны случаи, когда рыбаки на 12-ти метровом "пласте" с двумя 300-сильными моторами умудрялись уйти от российской вертушки, завидев её на горизонте. Рассказывали, что пару раз стреляли из пулемета, но далеко не гнали, разворачивались. В 2013г. пограничным катером наехали на рыбацкий "пластик", убив четверых. Сейчас Гугл быстро не находит видоса с российского борта. Но я его видел раньше, поверьте: тест и лесика один к одному.
Так что, как говорил незабвенный Черномырдин: "Никогда такого не было и тут, бац, опять." (с)
Отважные моряки рф втрое превосходящими силами победили один украинский буксир. И при поддержке с воздуха два бронекатера. При этом умудрились повредить три собственных корабля, два из которых, "тупо въехали друг в друга". Талантливый летун (по данным радиоперехвата) получив приказ "на поражение" в контексте "лишить хода", посчитал рулевое и машинку мелочью и ударил сразу по рубке. Квалификация вражеских вооруженных сил "за гранью".
В ночь на субботу сборная солянка из недвиги, ремейка подвигов пирата Моргана, очередного выяснения места жительства одного из форумчан (слава Богу, без идентификации пола) и где-то на задворках немного валюты.
Какие все-таки разносторонние человеки на валютной ветке тусуются!