Додано: Суб 08 гру, 2018 00:57

Итак: на часах суббота. Мне не спится.

Зарисовка с натуры № раз.

Вообще-то, пиратство рф в водах Азовского моря - явление не новое.

Мариупольских рыбаков топили катерами береговой охраны, обстреливали с вертушек, захватывали в плен.

Первый инцидент, если не изменяет память, 2010 год. О более ранних не в курсе.

Известны случаи, когда рыбаки на 12-ти метровом "пласте" с двумя 300-сильными моторами умудрялись уйти от российской вертушки, завидев её на горизонте. Рассказывали, что пару раз стреляли из пулемета, но далеко не гнали, разворачивались.

В 2013г. пограничным катером наехали на рыбацкий "пластик", убив четверых.

Сейчас Гугл быстро не находит видоса с российского борта.

Но я его видел раньше, поверьте: тест и лесика один к одному.



Так что, как говорил незабвенный Черномырдин:

"Никогда такого не было и тут, бац, опять." (с)

Только не юля