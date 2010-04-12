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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7073707470757076

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 00:57

Re: Валютный рынок в контексте

Итак: на часах суббота. Мне не спится.
Зарисовка с натуры № раз.
Вообще-то, пиратство рф в водах Азовского моря - явление не новое.
Мариупольских рыбаков топили катерами береговой охраны, обстреливали с вертушек, захватывали в плен.
Первый инцидент, если не изменяет память, 2010 год. О более ранних не в курсе.
Известны случаи, когда рыбаки на 12-ти метровом "пласте" с двумя 300-сильными моторами умудрялись уйти от российской вертушки, завидев её на горизонте. Рассказывали, что пару раз стреляли из пулемета, но далеко не гнали, разворачивались.
В 2013г. пограничным катером наехали на рыбацкий "пластик", убив четверых.
Сейчас Гугл быстро не находит видоса с российского борта.
Но я его видел раньше, поверьте: тест и лесика один к одному.

Так что, как говорил незабвенный Черномырдин:
"Никогда такого не было и тут, бац, опять." (с)
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 01:14

Re: Валютный рынок в контексте

Отважные моряки рф втрое превосходящими силами победили один украинский буксир. И при поддержке с воздуха два бронекатера.
При этом умудрились повредить три собственных корабля, два из которых, "тупо въехали друг в друга".
Талантливый летун (по данным радиоперехвата) получив приказ "на поражение" в контексте "лишить хода", посчитал рулевое и машинку мелочью и ударил сразу по рубке.
Квалификация вражеских вооруженных сил "за гранью".
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vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 08:48

В ночь на субботу сборная солянка из недвиги, ремейка подвигов пирата Моргана, очередного выяснения места жительства одного из форумчан (слава Богу, без идентификации пола) и где-то на задворках немного валюты.

Какие все-таки разносторонние человеки на валютной ветке тусуются!

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 10:11

  vovan_prm написав:Отважные моряки рф втрое превосходящими силами победили один украинский буксир. И при поддержке с воздуха два бронекатера.
При этом умудрились повредить три собственных корабля, два из которых, "тупо въехали друг в друга".
Талантливый летун (по данным радиоперехвата) получив приказ "на поражение" в контексте "лишить хода", посчитал рулевое и машинку мелочью и ударил сразу по рубке.
Квалификация вражеских вооруженных сил "за гранью".

Доброго ранку.
Зара накнопаю своє глобальне бачення.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 10:15

... за крок до перевороту думок ©

  ребе Нок написав:
  Долярчик написав:...у Лева 90(92)/97(98)

... то що радите робити з тими долярчиками, які СПЕЦІАЛЬНО відкладені для зимових забав на хвилях?(які доступні будуть мені в кінці поточного місяця)
1) - злити ВСІ по будь-якому курсу, який буде на моменті і на гривнестовпець до весни?
2) - злити половину(на гривнедепо), а другу половину долярчиків кинути на стовпець до середини січня?
3) - перекласти ВСІ на доларостовпець до половини січня?
4) - Ваш варіант?(тільки не кажіть, що купити якусь куйню)..... - будматеріали теж, ще не беру, бо немає де тримати..... та й після НР думаю, що продавці будуть БІЛЬШ гнучкішші до знижок, так як почнеться "глухий сезон" по торгівлі!

Как один из вариантов - то поехать отдохнуть с женой 8) если сумма позволяет чтоб не на все.

... не варіант! - тут аби вистачило нам на ремонт :oops: - а то все довкола подорожчало!- добре, хоч тато і брат допоможе в ремонті, а то, справді, може на ремонт/мебель/техніку....... банально не вистачити грошей! :shock:
..... але, не дивлячись на вищенаписане, в мене наступна ціль: взяти однуху в і потеку на протязі найближчих ТРЬОХ років! :shock: (але таким чином, щоб зразу/або через рік, мені іпотеку будуть оплачувати орендарі тої однухи! ) :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 10:34

vovan_prm

таранить корабли в Черноморском флоте старая традиция "долбодятлов".
1988 - сторожевой корабль СКР «Беззаветный» и «СКР-6», совершили навал на два американских боевых корабля — ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон».

https://en.wikipedia.org/wiki/1988_Blac ... g_incident

https://www.youtube.com/watch?v=1PeC3s35ABY

по-поводу возможностей ВМС Украины- бронекатера это даже не БТР против Т-72,
это против рыбаков-браконьеров не более. Какой-то отставной адмирал недавно предлагал брать боевые корабли у стран НАТО в лизинг. Идея глупая-нам 1.5 ярда в кредит не дают, современный фрегат точно не дадут, а хлам 60-х за огромные деньги(как британские бтр 70-х)не надо.
Янукович в 2011/12 заикался про строительство фрегатов на Николаевских верфях. К сожалению, потенциал в кораблестроении давно потерян, технически все устарело и за 25лет большинство кораблестроителей уже давно на пенсии.
Флота как такового нет и да его фактически (после раздела ЧФ СССР) не было."Гетьман Сагайдачный" числится как фрегат, но по своим тактическим характеристикам не отвечает своему классу — корабль фактически является модификацией проекта 1135 без ударного ракетного комплекса (на базовом проекте устанавливается ПЛРК/ПКРК «Раструб-Б»), предназначенного для пограничной охраны. Франция не передала 2 вертолетоносца РФ-за это ей и НАТО огромное мерси.
https://en.wikipedia.org/wiki/United_St ... mbat_ships
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