Итак: на часах суббота. Мне не спится. Зарисовка с натуры № раз. Вообще-то, пиратство рф в водах Азовского моря - явление не новое. Мариупольских рыбаков топили катерами береговой охраны, обстреливали с вертушек, захватывали в плен. Первый инцидент, если не изменяет память, 2010 год. О более ранних не в курсе. Известны случаи, когда рыбаки на 12-ти метровом "пласте" с двумя 300-сильными моторами умудрялись уйти от российской вертушки, завидев её на горизонте. Рассказывали, что пару раз стреляли из пулемета, но далеко не гнали, разворачивались. В 2013г. пограничным катером наехали на рыбацкий "пластик", убив четверых. Сейчас Гугл быстро не находит видоса с российского борта. Но я его видел раньше, поверьте: тест и лесика один к одному.
Так что, как говорил незабвенный Черномырдин: "Никогда такого не было и тут, бац, опять." (с)
Отважные моряки рф втрое превосходящими силами победили один украинский буксир. И при поддержке с воздуха два бронекатера. При этом умудрились повредить три собственных корабля, два из которых, "тупо въехали друг в друга". Талантливый летун (по данным радиоперехвата) получив приказ "на поражение" в контексте "лишить хода", посчитал рулевое и машинку мелочью и ударил сразу по рубке. Квалификация вражеских вооруженных сил "за гранью".
В ночь на субботу сборная солянка из недвиги, ремейка подвигов пирата Моргана, очередного выяснения места жительства одного из форумчан (слава Богу, без идентификации пола) и где-то на задворках немного валюты.
Какие все-таки разносторонние человеки на валютной ветке тусуются!
vovan_prm написав:Отважные моряки рф втрое превосходящими силами победили один украинский буксир. И при поддержке с воздуха два бронекатера. При этом умудрились повредить три собственных корабля, два из которых, "тупо въехали друг в друга". Талантливый летун (по данным радиоперехвата) получив приказ "на поражение" в контексте "лишить хода", посчитал рулевое и машинку мелочью и ударил сразу по рубке. Квалификация вражеских вооруженных сил "за гранью".
Доброго ранку. Зара накнопаю своє глобальне бачення.
... то що радите робити з тими долярчиками, які СПЕЦІАЛЬНО відкладені для зимових забав на хвилях?(які доступні будуть мені в кінці поточного місяця) 1) - злити ВСІ по будь-якому курсу, який буде на моменті і на гривнестовпець до весни? 2) - злити половину(на гривнедепо), а другу половину долярчиків кинути на стовпець до середини січня? 3) - перекласти ВСІ на доларостовпець до половини січня? 4) - Ваш варіант?(тільки не кажіть, що купити якусь куйню)..... - будматеріали теж, ще не беру, бо немає де тримати..... та й після НР думаю, що продавці будуть БІЛЬШ гнучкішші до знижок, так як почнеться "глухий сезон" по торгівлі!
Как один из вариантов - то поехать отдохнуть с женой если сумма позволяет чтоб не на все.
... не варіант! - тут аби вистачило нам на ремонт - а то все довкола подорожчало!- добре, хоч тато і брат допоможе в ремонті, а то, справді, може на ремонт/мебель/техніку....... банально не вистачити грошей! ..... але, не дивлячись на вищенаписане, в мене наступна ціль: взяти однуху в і потеку на протязі найближчих ТРЬОХ років! (але таким чином, щоб зразу/або через рік, мені іпотеку будуть оплачувати орендарі тої однухи! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
таранить корабли в Черноморском флоте старая традиция "долбодятлов". 1988 - сторожевой корабль СКР «Беззаветный» и «СКР-6», совершили навал на два американских боевых корабля — ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон».
по-поводу возможностей ВМС Украины- бронекатера это даже не БТР против Т-72, это против рыбаков-браконьеров не более. Какой-то отставной адмирал недавно предлагал брать боевые корабли у стран НАТО в лизинг. Идея глупая-нам 1.5 ярда в кредит не дают, современный фрегат точно не дадут, а хлам 60-х за огромные деньги(как британские бтр 70-х)не надо. Янукович в 2011/12 заикался про строительство фрегатов на Николаевских верфях. К сожалению, потенциал в кораблестроении давно потерян, технически все устарело и за 25лет большинство кораблестроителей уже давно на пенсии. Флота как такового нет и да его фактически (после раздела ЧФ СССР) не было."Гетьман Сагайдачный" числится как фрегат, но по своим тактическим характеристикам не отвечает своему классу — корабль фактически является модификацией проекта 1135 без ударного ракетного комплекса (на базовом проекте устанавливается ПЛРК/ПКРК «Раструб-Б»), предназначенного для пограничной охраны. Франция не передала 2 вертолетоносца РФ-за это ей и НАТО огромное мерси. https://en.wikipedia.org/wiki/United_St ... mbat_ships