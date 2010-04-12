Итак: на часах суббота. Мне не спится. Зарисовка с натуры № раз. Вообще-то, пиратство рф в водах Азовского моря - явление не новое. Мариупольских рыбаков топили катерами береговой охраны, обстреливали с вертушек, захватывали в плен. Первый инцидент, если не изменяет память, 2010 год. О более ранних не в курсе. Известны случаи, когда рыбаки на 12-ти метровом "пласте" с двумя 300-сильными моторами умудрялись уйти от российской вертушки, завидев её на горизонте. Рассказывали, что пару раз стреляли из пулемета, но далеко не гнали, разворачивались. В 2013г. пограничным катером наехали на рыбацкий "пластик", убив четверых. Сейчас Гугл быстро не находит видоса с российского борта. Но я его видел раньше, поверьте: тест и лесика один к одному.
Так что, как говорил незабвенный Черномырдин: "Никогда такого не было и тут, бац, опять." (с)
Отважные моряки рф втрое превосходящими силами победили один украинский буксир. И при поддержке с воздуха два бронекатера. При этом умудрились повредить три собственных корабля, два из которых, "тупо въехали друг в друга". Талантливый летун (по данным радиоперехвата) получив приказ "на поражение" в контексте "лишить хода", посчитал рулевое и машинку мелочью и ударил сразу по рубке. Квалификация вражеских вооруженных сил "за гранью".
В ночь на субботу сборная солянка из недвиги, ремейка подвигов пирата Моргана, очередного выяснения места жительства одного из форумчан (слава Богу, без идентификации пола) и где-то на задворках немного валюты.
Какие все-таки разносторонние человеки на валютной ветке тусуются!
vovan_prm написав:Отважные моряки рф втрое превосходящими силами победили один украинский буксир. И при поддержке с воздуха два бронекатера. При этом умудрились повредить три собственных корабля, два из которых, "тупо въехали друг в друга". Талантливый летун (по данным радиоперехвата) получив приказ "на поражение" в контексте "лишить хода", посчитал рулевое и машинку мелочью и ударил сразу по рубке. Квалификация вражеских вооруженных сил "за гранью".
Доброго ранку. Зара накнопаю своє глобальне бачення.
... то що радите робити з тими долярчиками, які СПЕЦІАЛЬНО відкладені для зимових забав на хвилях?(які доступні будуть мені в кінці поточного місяця) 1) - злити ВСІ по будь-якому курсу, який буде на моменті і на гривнестовпець до весни? 2) - злити половину(на гривнедепо), а другу половину долярчиків кинути на стовпець до середини січня? 3) - перекласти ВСІ на доларостовпець до половини січня? 4) - Ваш варіант?(тільки не кажіть, що купити якусь куйню)..... - будматеріали теж, ще не беру, бо немає де тримати..... та й після НР думаю, що продавці будуть БІЛЬШ гнучкішші до знижок, так як почнеться "глухий сезон" по торгівлі!
Как один из вариантов - то поехать отдохнуть с женой если сумма позволяет чтоб не на все.
... не варіант! - тут аби вистачило нам на ремонт - а то все довкола подорожчало!- добре, хоч тато і брат допоможе в ремонті, а то, справді, може на ремонт/мебель/техніку....... банально не вистачити грошей! ..... але, не дивлячись на вищенаписане, в мене наступна ціль: взяти однуху в і потеку на протязі найближчих ТРЬОХ років! (але таким чином, щоб зразу/або через рік, мені іпотеку будуть оплачувати орендарі тої однухи! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
таранить корабли в Черноморском флоте старая традиция "долбодятлов". 1988 - сторожевой корабль СКР «Беззаветный» и «СКР-6», совершили навал на два американских боевых корабля — ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон».
по-поводу возможностей ВМС Украины- бронекатера это даже не БТР против Т-72, это против рыбаков-браконьеров не более. Какой-то отставной адмирал недавно предлагал брать боевые корабли у стран НАТО в лизинг. Идея глупая-нам 1.5 ярда в кредит не дают, современный фрегат точно не дадут, а хлам 60-х за огромные деньги(как британские бтр 70-х)не надо. Янукович в 2011/12 заикался про строительство фрегатов на Николаевских верфях. К сожалению, потенциал в кораблестроении давно потерян, технически все устарело и за 25лет большинство кораблестроителей уже давно на пенсии. Флота как такового нет и да его фактически (после раздела ЧФ СССР) не было."Гетьман Сагайдачный" числится как фрегат, но по своим тактическим характеристикам не отвечает своему классу — корабль фактически является модификацией проекта 1135 без ударного ракетного комплекса (на базовом проекте устанавливается ПЛРК/ПКРК «Раструб-Б»), предназначенного для пограничной охраны. Франция не передала 2 вертолетоносца РФ-за это ей и НАТО огромное мерси. https://en.wikipedia.org/wiki/United_St ... mbat_ships
Після Азовського конфлікту задався деякими питаннями і знайшов певні відповіді. Прочитав ЖЖ Іларіонова,деякі статті Арестовича і статтю Фельгенгауера.Двох останніх обзивають військовими експертами.Найбільше проаналізував статтю Іларіонов.В деяких питаннях з усіма трьома згоден,в деяких не згоден. Тепер по порядку. Фельгенгауер прогнозує,що широкомасштабний наступ РФ почнеться вже в грудні,бо танки чекають,доки промерзне земля,щоб зручніше було їхати.З датою я не згоден.Думаю,що до 2020 року наступу не буде. Арестович прогнозує,що широкомасштабний наступ неминучий і буде він в 2020 році.Згоден,що таке можливе не раніше 2020,не згоден,що це буде саме широкомасштабний,тобто від Чернігівської області (по суші) до Одеської (висадка десанта з моря плюс по суші з ПМР). Найглобальніше тему дослідив Іларіонов. Внизу кидаю його статтю.Зі статтею і прогнозами я згоден десь на 90%. Тепер трохи повернемось в історію. В 2014 році Путін вирішив анексувати Крим і створити окрему державу Новоросія,яку не планував приєднувати.Планувалось,що в склад Недоросії ввійдуть такі області - Харківська,Донецька,Луганська,Запорізька,Дніпропетровська,Херсонська,Миколаївська і Одеська. Чому саме ці області? 1.Вони забезпечують сухопутний доступ не тільки в Крим,а й до ПМР. 2.В Харківській,Донецькій,Луганській,Дніпропетровській і Запорізькій областях сконцентрований промисловий потенціал України,який потужно співпрацював з заводами Росії,бо певні зв"язки залишились ще з СРСР і певні комплектуючі вироблялись в нас. 3.Херсонська область потрібна в тому числі,що й там розташований Таврійськ,місто,де починається подача води з Дніпра до Кримського каналу. Почалась війна так званими ополченцями Лугандонії,але вже влітку 2014 році стало ясно,що ніяких 7 областей сили Лугандонії не візьмуть.Звичайно,за ДНР воювали купа росіян,але без шевронів і опізнавальних знаків російської армії. Тоді Путін трохи змінив плани - він зрозумів,що 7 областей не захопить,тому хоча б прорубати сухопутний коридор в Крим.Але й цю задачу лугандонці не виконали б.Потрібне було широкомасштабне входження російської армії,з авіацією,всіма родами військ,всіма озброєннями тощо.Для цього потрібна була провокація.Що ж далі сталось.15 липня 2014 року в Україну,на непідконрольну частину, був направлений БУК,а екіпажу була поставлена задача - висунутись в Первомайське і вже звідти чекати подальших наказів.І тут тільки волею долі не сталось найгіршого.Завдяки тому,що на непідконтрольній частині було сім Первомайських,москалі добрались до не того населенного пункта (Первомайська),якого в штабі ЗС РФ собі планували військова верхівка Росії.Добравшись до Первомайська,екіпаж БУКА доклав нагору,що прибув в пункт призначення.Далі екіпажу була поставлена задача - збити пасажирський літак.Над потрібним росіянам Первомайськом повинен був летіти пасажирський літак з Росії,от його БУК і мав збити,це й стало б причиною для широкомасштабного вторгнення російських військ.І вони б виконали задачу - прорубати коридор до Криму. Але над тим Первомайськом,в який заїхав БУК,пролітав інший літак - МН-17,Малазійських авіаліній.Тому криворукі москалі збили його. А тепер задумаємось на хвилинку - початок широкомасштабного наступу 17 липня залежав не від нас і ми б нічого не змогли вдіяти,згадайте стан нашої армії в липні 2014 року.Фактично наступу не відбулось "завдяки" криворукості екіпажу БУК. Але повернемось до нашої теми. Після збиття МН-17 Путін зрозумів,що ніякого сухопутного коридору не прорубає,тому почав планувати будувати міст через Керченську протоку.Що вирішував той міст?Він з"єднував материк і півострів,по ньому постачаються товари в Крим,військова техніка,люди автомобілями і вже пізніше,коли добудують залізничну гілку,будуть курсувати потяги.Тобто,практично у всьому міст заміняє сухопутний коридор в Крим,а значить потреба в ньому відпала. Що не вирішив кримський міст?Подачу води.Якби прорубали коридор в Крим,то в коридор входила б частина Херсонської області,звідки відходить канал з Дніпра в напрямку до Крима. Тому зараз у Путіна стоїть третя задача. Ще раз нагадаю. Першу,7 областей Недоросії,виконати не зміг. Другу - широкомасштабницй наступ 17 липня виконати не зміг. Третя задача - наступ на Таврійськ. Для цього треба поглянути на карту України.У Іларіонова є така карта,де й сплановано - як окупувати частину України в Херсонській області,щоб дійти до Таврійська. Виконати цю задачу,тобто наступ на Таврійськ,можна тільки якщо російська армія під своїми опізнавальними знаками ввійде на територію України.Тобто,ополченці з ДНР з північного напрямку не підуть.А Путіну вже доклали,що якщо він не вирішить питання постачання води в Крим по каналу,Крим чекає екологічна катастрофа. Ось до цього моменту я з Іларіоновим згоден - наступ на Таврійськ неминучий. От тільки він прогнозує це в 2019 році,бо пише,що Криму вже конче необхідна вода. А я прогнозую це в 2020 році,як і прогнозує наступ РФ Арестович. Чому 2020 рік,а не 2019 рік? Є дві ключові причини. 1.Вибори президента України.Колись я тут прогнозував,що якщо виграє вибори проросійський кандидат,а тоді ще в президенти йшов і Рабінович,то він відкриє канал для постачання води в Крим.Таким чином проблема води для Криму буде вирішена.Нагадаю,що я проросійським кандидатом вважаю і ЮВТ. 2.Але якщо виграє проєвропейський президент (Порошенко чи Гриценко),то канал і далі буде закритий.Значить виходу у Путіна не залишиться - наступ на Таврійськ.Але чому 2020 рік,бо прізвище президента України стане відомо в кінці весни? Відповідь - Північний потік-2.Поки його не добудують,Росія залежить від нашої труби.Та й контракт по газу,підписаний Юлею і Вовою,закінчується в грудні 2019 року. Тобто в 2020 році Путін взагалі не залежатиме від України. Наступ на Таврійськ раціональніше проводити з моря.Тому Росія нарощуватиме присутність своїх кораблів в Азовському і Чорному морі,постійно провокуватиме Україну на конфлікти.Ну я ще спрогнозую,що торгові суда Росія пропускатиме в Маріуполь і Бердянськ,а військові на вхід в Азовське море не пропускатиме. Давайте ж ще згадаємо,що Україна будує військову базу в Бердянську і ці два катери ,які затримали кацапи,і буксир передислокувались на ПМЖ в Бердянськ,тобто на підсилення.Пізніше нам би США продали які-небудь б/у-шні військові кораблі,які теж би пішли в Бердянськ.Звичайно,все це розуміє Росія,тому вона не дасть більше пропливати військовим корбалям чи катерам з прапором України на підсилення бази в Бердянську. П.С. Стаття Іларіонова. https://aillarionov.livejournal.com/1093433.html
Какая-то в последнее время нагнетается суицидальная тематика, видимо в неминуемом приближении выборов, нас захватят, ждем только когда в 2019 или в 2020 году. Хотя в ваших цитатах уже море позитива, оказывается похода на Киев не будет, и даже на Мариуполь. Главная цель - город Таврийск. Это и не экспертам давно было понятно, осталось теперь от ожидания неминуемого захвата Таврийска, что-то реальное предпринять для противодействия этому. Тем более по вашим экспертам, есть еще два года времени, за это время там можно линию Маннергейма сделать, хотя на сегодня в этом плане в этом районе не видно никакой активности, кроме нагнетания в СМИ.
freeze написав:tea Главная цель - город Таврийск. Это и не экспертам давно было понятно, осталось теперь от ожидания неминуемого захвата Таврийска, что-то реальное предпринять для противодействия этому.
Тут ситуація теж не радужна. Давайте проаналізуємо стан ЗСУ на першій лінії. Теж почну з далекого 2014 року. В 2014 році,коли Росія напала на Україну,нам довелось пройти 6 хвиль мобілізації,щоб поповнити лави армії.Причому з кожною хвилею мобілізації набрати людей вдавалось все складніше і складніше - люди тікали від армії. В 2015 році президент приймає рішення,що більше хвиль мобілізації не буде,а буде створена контрактна армія і в бюджет внесли пропозицію,щоб зарплата в тилу у рядового була 9 тис.грн,а на першій лінії оборони - 15 тис.В тилу це були досить пристойні гроші,бо погугліть середню зарплату в Україні станом на січень 2015,та й на передок на 15 тис. зарплати досить швидко набрали людей,бо в Польщу потік робочої сили тільки починався,та й то через купу документів,бо безвізу в січні 2015 ще не було. Що ми мали станом на вересень 2018.Зарплата все та ж - 15 тис на передку,та от тільки військові,у яких закінчувались контракти,не планували за такі гроші їх продовжувати.Почали масово звільнятись,а нове поповнення практично не приходило. Та й навіщо приходити,думали молоді люди,бо в Польщі 15 тис.заробити можна легко,тільки там не вбивають і не калічать,як на фронті.Тому вибір молодих людей був очевидний.У вересні-18 на передку не вистачало щонаймнше 50% особового складу,а на деяких ділянка - до 70-80%. В жовтні приймається рішення підняти зарплату рядового на передку з 15 до 17 тис.Але й це не допомагає.Люди не продовжують контракти. Але саме найгірше далі.Уряд,знаючи ситуацію на передку,де катастрофічно не вистачає людей,пропонує в бюджеті-19 підняти зарплату на 1 лінії з 17 тис.до 21 тис.Не треба бути Провидцем,щоб зрозуміти,що й 21 тис. в 2019 році це не ті гроші,які можуть спонукати людей йти в лави ЗСУ.На мою думку,в 2019 році потрібно щонайменше 30 тис. грн.(або 1000 в день,як обіцяв президент),щоб хоча б зупинити відтік кадрів і почати відновлювати кількісний особовий склад на передовій.Зауважте,зарплатою 30 тис не відновити до кінця 2019 року потрібну кількість,а хоча б припинити відтік кадрів. Але ж немає в бюджеті такої зарплати,а заклали 21 тис. І це при тому,що й наше керівництво розуміє,а може й знає від наших розвідників в Кремлі,що Криму потрібна вода,а значить москалі братимуть Таврійськ будь-якими силами. Як писала колись Кицька - Сумно,б*** (с)