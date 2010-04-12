Додано: Суб 08 гру, 2018 11:04

Після Азовського конфлікту задався деякими питаннями і знайшов певні відповіді.Прочитав ЖЖ Іларіонова,деякі статті Арестовича і статтю Фельгенгауера.Двох останніх обзивають військовими експертами.Найбільше проаналізував статтю Іларіонов.В деяких питаннях з усіма трьома згоден,в деяких не згоден.Тепер по порядку.Фельгенгауер прогнозує,що широкомасштабний наступ РФ почнеться вже в грудні,бо танки чекають,доки промерзне земля,щоб зручніше було їхати.З датою я не згоден.Думаю,що до 2020 року наступу не буде.Арестович прогнозує,що широкомасштабний наступ неминучий і буде він в 2020 році.Згоден,що таке можливе не раніше 2020,не згоден,що це буде саме широкомасштабний,тобто від Чернігівської області (по суші) до Одеської (висадка десанта з моря плюс по суші з ПМР).Найглобальніше тему дослідив Іларіонов.Внизу кидаю його статтю.Зі статтею і прогнозами я згоден десь на 90%.Тепер трохи повернемось в історію.В 2014 році Путін вирішив анексувати Крим і створити окрему державу Новоросія,яку не планував приєднувати.Планувалось,що в склад Недоросії ввійдуть такі області - Харківська,Донецька,Луганська,Запорізька,Дніпропетровська,Херсонська,Миколаївська і Одеська.Чому саме ці області?1.Вони забезпечують сухопутний доступ не тільки в Крим,а й до ПМР.2.В Харківській,Донецькій,Луганській,Дніпропетровській і Запорізькій областях сконцентрований промисловий потенціал України,який потужно співпрацював з заводами Росії,бо певні зв"язки залишились ще з СРСР і певні комплектуючі вироблялись в нас.3.Херсонська область потрібна в тому числі,що й там розташований Таврійськ,місто,де починається подача води з Дніпра до Кримського каналу.Почалась війна так званими ополченцями Лугандонії,але вже влітку 2014 році стало ясно,що ніяких 7 областей сили Лугандонії не візьмуть.Звичайно,за ДНР воювали купа росіян,але без шевронів і опізнавальних знаків російської армії.Тоді Путін трохи змінив плани - він зрозумів,що 7 областей не захопить,тому хоча б прорубати сухопутний коридор в Крим.Але й цю задачу лугандонці не виконали б.Потрібне було широкомасштабне входження російської армії,з авіацією,всіма родами військ,всіма озброєннями тощо.Для цього потрібна була провокація.Що ж далі сталось.15 липня 2014 року в Україну,на непідконрольну частину, був направлений БУК,а екіпажу була поставлена задача - висунутись в Первомайське і вже звідти чекати подальших наказів.І тут тільки волею долі не сталось найгіршого.Завдяки тому,що на непідконтрольній частині було сім Первомайських,москалі добрались до не того населенного пункта (Первомайська),якого в штабі ЗС РФ собі планували військова верхівка Росії.Добравшись до Первомайська,екіпаж БУКА доклав нагору,що прибув в пункт призначення.Далі екіпажу була поставлена задача - збити пасажирський літак.Над потрібним росіянам Первомайськом повинен був летіти пасажирський літак з Росії,от його БУК і мав збити,це й стало б причиною для широкомасштабного вторгнення російських військ.І вони б виконали задачу - прорубати коридор до Криму.Але над тим Первомайськом,в який заїхав БУК,пролітав інший літак - МН-17,Малазійських авіаліній.Тому криворукі москалі збили його.А тепер задумаємось на хвилинку - початок широкомасштабного наступу 17 липня залежав не від нас і ми б нічого не змогли вдіяти,згадайте стан нашої армії в липні 2014 року.Фактично наступу не відбулось "завдяки" криворукості екіпажу БУК.Але повернемось до нашої теми.Після збиття МН-17 Путін зрозумів,що ніякого сухопутного коридору не прорубає,тому почав планувати будувати міст через Керченську протоку.Що вирішував той міст?Він з"єднував материк і півострів,по ньому постачаються товари в Крим,військова техніка,люди автомобілями і вже пізніше,коли добудують залізничну гілку,будуть курсувати потяги.Тобто,практично у всьому міст заміняє сухопутний коридор в Крим,а значить потреба в ньому відпала.Що не вирішив кримський міст?Подачу води.Якби прорубали коридор в Крим,то в коридор входила б частина Херсонської області,звідки відходить канал з Дніпра в напрямку до Крима.Тому зараз у Путіна стоїть третя задача.Ще раз нагадаю.Першу,7 областей Недоросії,виконати не зміг.Другу - широкомасштабницй наступ 17 липня виконати не зміг.Третя задача - наступ на Таврійськ.Для цього треба поглянути на карту України.У Іларіонова є така карта,де й сплановано - як окупувати частину України в Херсонській області,щоб дійти до Таврійська.Виконати цю задачу,тобто наступ на Таврійськ,можна тільки якщо російська армія під своїми опізнавальними знаками ввійде на територію України.Тобто,ополченці з ДНР з північного напрямку не підуть.А Путіну вже доклали,що якщо він не вирішить питання постачання води в Крим по каналу,Крим чекає екологічна катастрофа.Ось до цього моменту я з Іларіоновим згоден - наступ на Таврійськ неминучий.От тільки він прогнозує це в 2019 році,бо пише,що Криму вже конче необхідна вода.А я прогнозую це в 2020 році,як і прогнозує наступ РФ Арестович.Чому 2020 рік,а не 2019 рік?Є дві ключові причини.1.Вибори президента України.Колись я тут прогнозував,що якщо виграє вибори проросійський кандидат,а тоді ще в президенти йшов і Рабінович,то він відкриє канал для постачання води в Крим.Таким чином проблема води для Криму буде вирішена.Нагадаю,що я проросійським кандидатом вважаю і ЮВТ.2.Але якщо виграє проєвропейський президент (Порошенко чи Гриценко),то канал і далі буде закритий.Значить виходу у Путіна не залишиться - наступ на Таврійськ.Але чому 2020 рік,бо прізвище президента України стане відомо в кінці весни?Відповідь - Північний потік-2.Поки його не добудують,Росія залежить від нашої труби.Та й контракт по газу,підписаний Юлею і Вовою,закінчується в грудні 2019 року.Тобто в 2020 році Путін взагалі не залежатиме від України.Наступ на Таврійськ раціональніше проводити з моря.Тому Росія нарощуватиме присутність своїх кораблів в Азовському і Чорному морі,постійно провокуватиме Україну на конфлікти.Ну я ще спрогнозую,що торгові суда Росія пропускатиме в Маріуполь і Бердянськ,а військові на вхід в Азовське море не пропускатиме.Давайте ж ще згадаємо,що Україна будує військову базу в Бердянську і ці два катери ,які затримали кацапи,і буксир передислокувались на ПМЖ в Бердянськ,тобто на підсилення.Пізніше нам би США продали які-небудь б/у-шні військові кораблі,які теж би пішли в Бердянськ.Звичайно,все це розуміє Росія,тому вона не дасть більше пропливати військовим корбалям чи катерам з прапором України на підсилення бази в Бердянську.П.С.Стаття Іларіонова.