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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 707570767077707870797080> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 954 1. Нет сбережений в валюте 10% 96 2. до 20% 5% 49 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 132 5. более 75% 64% 608 Всього голосів : 954 Додано: Суб 08 гру, 2018 12:14 prodigy написав: vovan_prm

таранить корабли в Черноморском флоте старая традиция "долбодятлов".

таранить корабли в Черноморском флоте старая традиция "долбодятлов".

Зара знайду один з коментарів - всі тут порвуть животи.

Коментар був до статті Іларіонова.

П.С.Ось знайшов.Зара всі посміються з тупих кацапів.

Читайте і насолоджуйтесь. (мова оригіналу російька)



""Давайте, раз я у нас тут реальный моряк, который проходы, заходы и выходы постоянно делает и оформляет, кое что поясню.

Кунгуров не совсем прав, конечно же. Потому что и с договором там такая же ж*** как и с международным признанием границ. По договору за проводку отвечала Украина как государство в лице Керченского порта. Не с портом у России договор, а с Украиной. Заняв будку Россия сама же этот договор и попирает, т.к., не будка в этом договоре является ее стороной, а Киев. Т.е., тут тоже все плохо.

Но и это не важно. Ну вот такая у этого проклятого места география, что ничего не попишешь, хоть признавай Крым российским, хоть нет, но украинцы там имеют право ходить и никаких законных прав им препятствовать у российских погранцов не было.

Видимо было лишь острое желание как–то перед начальство блеснуть.

Ну это же круто — прижучить хохлов. Ну а закон... А закона в России нет, Украина слабак, а мировому сообществу какое дело, если кто–то чей–то баркас прихватил. Ну выразят максимум озабоченность.

Выполнять послали примерно таких же "профессионалов". Вы меня конечно извините, но вот то, что там истерит и рулит, это не моряк вообще ни разу. Ну д... полным нужно быть, что бы пытаться навал совершить на буксир. Про больших морских идиотов есть только в анекдоте про авианосец и маяк. Буксир этим навалом работает. Он создан специально для этого. Упоротым нужно быть чтобы до такого додуматься. Конечно же с буксиром у них ничего не получается, они его толкают как дельфины–наркоманы мячик, ему как с гуся вода.

Идиоты конченные, что запись только подтверждает. "Он понял, что он маневренный", — докладывает этот осел на берег. Держите меня семеро! Буксир понял, что он буксир! нет, олень, это ты, командуя серьезным военным кораблем, настолько идиот, что не можешь простой вещи понять: он, с***, с самого начала знал, что он буксир. Что он маневренный, прочный, с малой осадкой и энерговооруженностью раза в полтора больше твоей. Поэтому когда упоротые дельфины вконец решили упороться и попыться его обжать с двух сторон, он дал заднюю и оба сарая пролетели мимо, въебав друг друга. Жаль нет записи этого момента. Наверняка там в переговорах с берегом это чучело докладывает, что наверное украинец понял, что он не только по курсу маневренный, но и по скорости. И что у него есть задний ход.

Конечно же, натворив всех этих перфомансов, клоунам никак нельзя было украинцев выпускать. Потому что наворотили будь здоров и единственный вариант с ответственности соскочить — подписать на нее и вышестоящее начальство. Оно же тоже упоротое и назад сдавать не любит ни при каких обстоятельствах, поэтому надо изловить этих украинцев любой ценой. Тогда хоть точно не посадят за весь позор и два разъебаных военных корабля.

Вот и вся история, как я ее вижу.

А вы — Путин, Порошенко, рейтинги, многоходовочки.

Такие же многоходовочки как и запуском кривых ракет. Полная профнепригодность и трусость в основном причина наших бед. Везде. Хоть на суше, хоть в море, хоть в Космосе." Зара знайду один з коментарів - всі тут порвуть животи.Коментар був до статті Іларіонова.П.С.Ось знайшов.Зара всі посміються з тупих кацапів.Читайте і насолоджуйтесь.(мова оригіналу російька)""Давайте, раз я у нас тут реальный моряк, который проходы, заходы и выходы постоянно делает и оформляет, кое что поясню.Кунгуров не совсем прав, конечно же. Потому что и с договором там такая же ж*** как и с международным признанием границ. По договору за проводку отвечала Украина как государство в лице Керченского порта. Не с портом у России договор, а с Украиной. Заняв будку Россия сама же этот договор и попирает, т.к., не будка в этом договоре является ее стороной, а Киев. Т.е., тут тоже все плохо.Но и это не важно. Ну вот такая у этого проклятого места география, что ничего не попишешь, хоть признавай Крым российским, хоть нет, но украинцы там имеют право ходить и никаких законных прав им препятствовать у российских погранцов не было.Видимо было лишь острое желание как–то перед начальство блеснуть.Ну это же круто — прижучить хохлов. Ну а закон... А закона в России нет, Украина слабак, а мировому сообществу какое дело, если кто–то чей–то баркас прихватил. Ну выразят максимум озабоченность.Выполнять послали примерно таких же "профессионалов". Вы меня конечно извините, но вот то, что там истерит и рулит, это не моряк вообще ни разу. Ну д... полным нужно быть, что бы пытаться навал совершить на буксир. Про больших морских идиотов есть только в анекдоте про авианосец и маяк. Буксир этим навалом работает. Он создан специально для этого. Упоротым нужно быть чтобы до такого додуматься. Конечно же с буксиром у них ничего не получается, они его толкают как дельфины–наркоманы мячик, ему как с гуся вода.Идиоты конченные, что запись только подтверждает. "Он понял, что он маневренный", — докладывает этот осел на берег. Держите меня семеро! Буксир понял, что он буксир! нет, олень, это ты, командуя серьезным военным кораблем, настолько идиот, что не можешь простой вещи понять: он, с***, с самого начала знал, что он буксир. Что он маневренный, прочный, с малой осадкой и энерговооруженностью раза в полтора больше твоей. Поэтому когда упоротые дельфины вконец решили упороться и попыться его обжать с двух сторон, он дал заднюю и оба сарая пролетели мимо, въебав друг друга. Жаль нет записи этого момента. Наверняка там в переговорах с берегом это чучело докладывает, что наверное украинец понял, что он не только по курсу маневренный, но и по скорости. И что у него есть задний ход.Конечно же, натворив всех этих перфомансов, клоунам никак нельзя было украинцев выпускать. Потому что наворотили будь здоров и единственный вариант с ответственности соскочить — подписать на нее и вышестоящее начальство. Оно же тоже упоротое и назад сдавать не любит ни при каких обстоятельствах, поэтому надо изловить этих украинцев любой ценой. Тогда хоть точно не посадят за весь позор и два разъебаных военных корабля.Вот и вся история, как я ее вижу.А вы — Путин, Порошенко, рейтинги, многоходовочки.Такие же многоходовочки как и запуском кривых ракет. Полная профнепригодность и трусость в основном причина наших бед. Везде. Хоть на суше, хоть в море, хоть в Космосе." tea Повідомлень: 16145 З нами з: 15.11.08 Подякував: 435 раз. Подякували: 2097 раз. Профіль 4 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 гру, 2018 12:22 «Бориспольский экспресс»: пиар и коррупция — «Зеркало недели»





Если в случае с Бескидским туннелем уголовное дело НАБ, связанное с компаниями из окружения братьев Дубневичей (БПП), еще можно было свалить на "папередников", поскольку основные его эпизоды происходили в 2015 году, — то с "Бориспольским экспрессом" все значительно проще: его начали строить во времена нынешнего правления УЗ, и никто другой на ситуацию не влиял.



К тому же все закупки для "Бориспольского экспресса" почти на 130 млн грн проводил Региональный филиал "Південно-Західна залізниця", руководство которой называют приближенным к Евгению Кравцову.



Дело в том, что большинство руководителей филиалов УЗ были избраны еще во времена Балчуна, но "Львівська залізниця" и "Південно-Західна залізниця" сменили директоров уже после назначения и.о. председателя правления "Укрзалізниці" Е.Кравцова, поскольку последний не смог найти общий язык с их — уже бывшим — руководством.



Директором филиала "Південно-Західна залізниця" весной нынешнего года стал экс-депутат Харьковского облсовета от фракции "Відродження", доцент кафедры криминального права и криминологии Харьковского национального университета внутренних дел Роман Веприцкий. Известен он тем, что работая в правоохранительной системе, умудрился сделать сбережений на 8,1 млн грн денежной наличностью, указанных в его декларации.



Объяснить назначение человека из правоохранительной системы директором региональной железной дороги можно разве что наличием необходимых для этого личных связей. Ведь ни образование, ни предыдущий опыт Веприцкого вообще никоим образом не пересекаются с железнодорожной сферой.



Фирма с улицы Зоологической



В Киеве в обычной жилой пятиэтажке по адресу улица Зоологическая, 4-а находится некая квартира №139. Внешне она ничем не отличается от других квартир этого дома, за единственным исключением — в ней зарегистрировано более 800 юридических субъектов. И субъекты эти довольно непростые.



Конечно, 800 фирм в одной квартире физически поместиться не могут. Потому всем понятно, что этот адрес используется определенной конторой для сбыта "фирм под ключ". Но за все годы существования квартиры №139 ни налоговикам, ни правоохранителям почему-то даже в голову не пришло провести проверку деятельности этих обществ.



Отсутствие компании по месту регистрации является одним из главных оснований для аннулирования свидетельства налогоплательщика органами ГФС. Но это не касается указанного адреса.



Раньше услугами "размещения" в квартире №139 пользовалось ООО "УТМК", заключившее с железной дорогой контрактов более чем на 200 млн грн, и ООО "Интер Прайс", у которого миллиардные контракты с Минобороны. Конечно, здесь зарегистрированы и игроки поменьше.



После назначения Романа Веприцкого директором "Південно-Західної залізниці" на тендерах по благоустройству и обустройству "Бориспольского экспресса" появляется новичок — ООО "Рилейд". Фирма, прописанная в квартире №139 на Зоологической, 4-а, за несколько месяцев получает контрактов на 28 млн грн. В том числе 14 млн на "работы по изготовлению, монтажу и покраске металлических конструкций галереи, устройству перильной изгороди и накрытия навесов пассажирской платформы", 6 млн — на изготовление навеса железнодорожной платформы, 2,8 млн — на сооружение земляного полотна железнодорожных путей и 4,6 млн — на благоустройство и озеленение территорий.



Все эти работы выполнялись в рамках проекта "Организация железнодорожного пассажирского сообщения г. Киев — Международный аэропорт "Борисполь".



Причем история ООО "Рилейд" повторяется и с другими участниками. Так, "Південно-Західна залізниця" без тендера заключила прямой контракт на 3 млн грн. на "обустройство пропускной системы для зоны пребывания пассажиров перед посадкой в рельсовый автобус сообщением Киев-Пассажирский — Борисполь". Исполнителем работ стало никому не известное ООО "Петро Сервис", прописанное по еще одному адресу массовой регистрации — г. Харьков, пр-т Московский, №199 (место регистрации 130 юридических лиц).



Ни до, ни после этого "Петро Сервис" не получало государственных контрактов.



Электронный билет в один конец



Но, наверное, самой большой аферой стала разработка специального билетного сервиса для маршрута "Киев—Борисполь".



Дело в том, что железная дорога имеет билетный сервис booking.uz.gov.ua, разработанный еще в 2017 году. Вместе с обновлениями и расширением функционала он обошелся УЗ в сумму порядка 6,5 млн грн. Следует отметить, что этот билетный сервис обеспечивает возможность покупки электронного билета на все маршруты железной дороги. Кроме маршрута Киев—Борисполь.



Потому что на УЗ решили, что "Бориспольскому экспрессу" нужен собственный билетный сервис. И оценили его в 21 млн грн. То есть в три с половиной раза дороже, чем сервис для остальных маршрутов страны.



Что такого особо в сообщении "Киев-Пассажирский—аэропорт "Борисполь", объяснить трудно. Как и то, нужны ли пассажирам два отдельных билетных сервиса для услуг одной компании-перевозчика.



Разработку нового сервиса поручили ООО "Виртуальные технологии и системы". Причем сделали это безальтернативно.



В октябре "Південно-Західна залізниця" обнародовала переговорную процедуру с ООО "Виртуальные технологии и системы" на 21 млн грн, в которой, кроме названия закупки, не было указано никакой другой информации. Обоснованием переговорной процедуры определили "необходимость осуществить дополнительную закупку у одного и того же поставщика".



В самом деле, такое основание для проведения переговорной процедуры законодательством определено, но: ООО "Виртуальные технологии и системы" никогда раньше не заключало договоров с "Південно-Західною залізницею", и разработчиком имеющегося билетного сервиса booking.uz.gov.ua являются не "Виртуальные технологии и системы", а совсем другая компания — ООО "Универсальные информационные технологии".



Последнее подало жалобу в коллегию Антимонопольного комитета о нарушении прав компании путем проведения неконкурентной процедуры. И тут якобы контракт железной дороги должен бы сорваться, но…



На заседании коллегии АМКУ железнодорожники делают заявление, что предметом закупки являются не услуги, а работы, и, соответственно, жалобщик должен уплатить сбор за рассмотрение жалобы не 5 тыс. грн, а 15 тыс. И АМКУ прекращает рассмотрение жалобы.



Проблема в том, что отличить услуги от работ довольно сложно. К тому же в самой закупке это нигде не отмечается. Коллегия АМКУ заняла позицию заказчика, но могла занять и позицию жалобщика, который при подаче жалобы не мог знать, работы или услуги являются предметом закупки и какой именно сбор надо платить.



Так 10 тыс. грн. государственной пошлины в бюрократической системе страны превращаются в 21 млн грн. потенциальных убытков.



В тот же день "Укрзалізниця" заключает договор с разработчиком нового билетного сервиса, который должен завершить работы до конца года.



Однако уже во время рассмотрения жалобы появились новые подробности этого дела: на самом деле переговоры между "Укрзалізницею" и ООО "Виртуальные технологии и системы" продолжаются еще с лета, а сам билетный сервис уже разработан и передан в тестовое использование железнодорожникам.



Согласно протоколу "Південно-Західної залізниці", первая встреча по вопросу билетного сервиса с ООО "Виртуальные технологии и системы" состоялась еще 10 июня. Других разработчиков программного обеспечения на это мероприятие не приглашали.



Новый сервис для "Бориспольского экспресса" размещен на домене travel.uz.gov.ua. Однако после публикации ссылки на этот сайт, который оказался почти точной копией старика booking.uz.gov.ua, доступ к нему внезапно исчез. Правда, сравнивая скрины этих двух сервисов, сложно определить, чем новый travel.uz.gov.ua отличался от уже имеющегося booking.uz.gov.ua.



Конечно, после утечки информации железнодорожникам и ООО "Виртуальные технологии и системы" придется, по крайней мере внешне, вносить изменения в "новый" сервис, что займет определенное время. Возможно, именно поэтому пока билеты на Борисполь недоступны онлайн.



После всего



Понять, почему даже вокруг таких имиджевых проектов железной дороги, как "Kyiv Boryspil Express", возникают фирмы-призраки и гении "новых" услуг, в самом деле тяжело. Или же спектакль рассчитан на неразборчивого зрителя, который ограничится красивым коллажом чиновников высшей марки на фоне крашенного польского рельсового автобуса и не заметит ничего за этим коллажом. Или же на склоне своей каденции политики становятся все менее чувствительны к таким неприятным мелочам, как еще одна коррупционная история об очередных десятках миллионов гривен… "Укрзалізниця" не была бы "Укрзалізницею", если бы на каждом добром деле не пыталась реализовать коррупционную схему.Если в случае с Бескидским туннелем уголовное дело НАБ, связанное с компаниями из окружения братьев Дубневичей (БПП), еще можно было свалить на "папередников", поскольку основные его эпизоды происходили в 2015 году, — то с "Бориспольским экспрессом" все значительно проще: его начали строить во времена нынешнего правления УЗ, и никто другой на ситуацию не влиял.К тому же все закупки для "Бориспольского экспресса" почти на 130 млн грн проводил Региональный филиал "Південно-Західна залізниця", руководство которой называют приближенным к Евгению Кравцову.Дело в том, что большинство руководителей филиалов УЗ были избраны еще во времена Балчуна, но "Львівська залізниця" и "Південно-Західна залізниця" сменили директоров уже после назначения и.о. председателя правления "Укрзалізниці" Е.Кравцова, поскольку последний не смог найти общий язык с их — уже бывшим — руководством.Директором филиала "Південно-Західна залізниця" весной нынешнего года стал экс-депутат Харьковского облсовета от фракции "Відродження", доцент кафедры криминального права и криминологии Харьковского национального университета внутренних дел Роман Веприцкий. Известен он тем, что работая в правоохранительной системе, умудрился сделать сбережений на 8,1 млн грн денежной наличностью, указанных в его декларации.Объяснить назначение человека из правоохранительной системы директором региональной железной дороги можно разве что наличием необходимых для этого личных связей. Ведь ни образование, ни предыдущий опыт Веприцкого вообще никоим образом не пересекаются с железнодорожной сферой.В Киеве в обычной жилой пятиэтажке по адресу улица Зоологическая, 4-а находится некая квартира №139. Внешне она ничем не отличается от других квартир этого дома, за единственным исключением — в ней зарегистрировано более 800 юридических субъектов. И субъекты эти довольно непростые.Конечно, 800 фирм в одной квартире физически поместиться не могут. Потому всем понятно, что этот адрес используется определенной конторой для сбыта "фирм под ключ". Но за все годы существования квартиры №139 ни налоговикам, ни правоохранителям почему-то даже в голову не пришло провести проверку деятельности этих обществ.Отсутствие компании по месту регистрации является одним из главных оснований для аннулирования свидетельства налогоплательщика органами ГФС. Но это не касается указанного адреса.Раньше услугами "размещения" в квартире №139 пользовалось ООО "УТМК", заключившее с железной дорогой контрактов более чем на 200 млн грн, и ООО "Интер Прайс", у которого миллиардные контракты с Минобороны. Конечно, здесь зарегистрированы и игроки поменьше.После назначения Романа Веприцкого директором "Південно-Західної залізниці" на тендерах по благоустройству и обустройству "Бориспольского экспресса" появляется новичок — ООО "Рилейд". Фирма, прописанная в квартире №139 на Зоологической, 4-а, за несколько месяцев получает контрактов на 28 млн грн. В том числе 14 млн на "работы по изготовлению, монтажу и покраске металлических конструкций галереи, устройству перильной изгороди и накрытия навесов пассажирской платформы", 6 млн — на изготовление навеса железнодорожной платформы, 2,8 млн — на сооружение земляного полотна железнодорожных путей и 4,6 млн — на благоустройство и озеленение территорий.Все эти работы выполнялись в рамках проекта "Организация железнодорожного пассажирского сообщения г. Киев — Международный аэропорт "Борисполь".Причем история ООО "Рилейд" повторяется и с другими участниками. Так, "Південно-Західна залізниця" без тендера заключила прямой контракт на 3 млн грн. на "обустройство пропускной системы для зоны пребывания пассажиров перед посадкой в рельсовый автобус сообщением Киев-Пассажирский — Борисполь". Исполнителем работ стало никому не известное ООО "Петро Сервис", прописанное по еще одному адресу массовой регистрации — г. Харьков, пр-т Московский, №199 (место регистрации 130 юридических лиц).Но, наверное, самой большой аферой стала разработка специального билетного сервиса для маршрута "Киев—Борисполь".Дело в том, что железная дорога имеет билетный сервис booking.uz.gov.ua, разработанный еще в 2017 году. Вместе с обновлениями и расширением функционала он обошелся УЗ в сумму порядка 6,5 млн грн. Следует отметить, что этот билетный сервис обеспечивает возможность покупки электронного билета на все маршруты железной дороги. Кроме маршрута Киев—Борисполь.Потому что на УЗ решили, что "Бориспольскому экспрессу" нужен собственный билетный сервис. И оценили его в 21 млн грн. То есть в три с половиной раза дороже, чем сервис для остальных маршрутов страны.Что такого особо в сообщении "Киев-Пассажирский—аэропорт "Борисполь", объяснить трудно. Как и то, нужны ли пассажирам два отдельных билетных сервиса для услуг одной компании-перевозчика.Разработку нового сервиса поручили ООО "Виртуальные технологии и системы". Причем сделали это безальтернативно.В октябре "Південно-Західна залізниця" обнародовала переговорную процедуру с ООО "Виртуальные технологии и системы" на 21 млн грн, в которой, кроме названия закупки, не было указано никакой другой информации. Обоснованием переговорной процедуры определили "необходимость осуществить дополнительную закупку у одного и того же поставщика".В самом деле, такое основание для проведения переговорной процедуры законодательством определено, но: ООО "Виртуальные технологии и системы" никогда раньше не заключало договоров с "Південно-Західною залізницею", и разработчиком имеющегося билетного сервиса booking.uz.gov.ua являются не "Виртуальные технологии и системы", а совсем другая компания — ООО "Универсальные информационные технологии".Последнее подало жалобу в коллегию Антимонопольного комитета о нарушении прав компании путем проведения неконкурентной процедуры. И тут якобы контракт железной дороги должен бы сорваться, но…На заседании коллегии АМКУ железнодорожники делают заявление, что предметом закупки являются не услуги, а работы, и, соответственно, жалобщик должен уплатить сбор за рассмотрение жалобы не 5 тыс. грн, а 15 тыс. И АМКУ прекращает рассмотрение жалобы.Проблема в том, что отличить услуги от работ довольно сложно. К тому же в самой закупке это нигде не отмечается. Коллегия АМКУ заняла позицию заказчика, но могла занять и позицию жалобщика, который при подаче жалобы не мог знать, работы или услуги являются предметом закупки и какой именно сбор надо платить.Так 10 тыс. грн. государственной пошлины в бюрократической системе страны превращаются в 21 млн грн. потенциальных убытков.В тот же день "Укрзалізниця" заключает договор с разработчиком нового билетного сервиса, который должен завершить работы до конца года.Однако уже во время рассмотрения жалобы появились новые подробности этого дела: на самом деле переговоры между "Укрзалізницею" и ООО "Виртуальные технологии и системы" продолжаются еще с лета, а сам билетный сервис уже разработан и передан в тестовое использование железнодорожникам.Согласно протоколу "Південно-Західної залізниці", первая встреча по вопросу билетного сервиса с ООО "Виртуальные технологии и системы" состоялась еще 10 июня. Других разработчиков программного обеспечения на это мероприятие не приглашали.Новый сервис для "Бориспольского экспресса" размещен на домене travel.uz.gov.ua. Однако после публикации ссылки на этот сайт, который оказался почти точной копией старика booking.uz.gov.ua, доступ к нему внезапно исчез. Правда, сравнивая скрины этих двух сервисов, сложно определить, чем новый travel.uz.gov.ua отличался от уже имеющегося booking.uz.gov.ua.Конечно, после утечки информации железнодорожникам и ООО "Виртуальные технологии и системы" придется, по крайней мере внешне, вносить изменения в "новый" сервис, что займет определенное время. Возможно, именно поэтому пока билеты на Борисполь недоступны онлайн.Понять, почему даже вокруг таких имиджевых проектов железной дороги, как "Kyiv Boryspil Express", возникают фирмы-призраки и гении "новых" услуг, в самом деле тяжело. Или же спектакль рассчитан на неразборчивого зрителя, который ограничится красивым коллажом чиновников высшей марки на фоне крашенного польского рельсового автобуса и не заметит ничего за этим коллажом. Или же на склоне своей каденции политики становятся все менее чувствительны к таким неприятным мелочам, как еще одна коррупционная история об очередных десятках миллионов гривен…



Полная версия:

https://zn.ua/internal/borispolskiy-ekspress-piar-i-korrupciya-302597_.html Полная версия: Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Повідомлень: 6704 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4399 раз. Подякували: 1596 раз. Профіль 3 1 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 гру, 2018 12:29 tea написав: Відповідь - Північний потік-2.Поки його не добудують,Росія залежить від нашої труби.Та й контракт по газу,підписаний Юлею і Вовою,закінчується в грудні 2019 року.

Тобто в 2020 році Путін взагалі не залежатиме від України.

Відповідь - Північний потік-2.Поки його не добудують,Росія залежить від нашої труби.Та й контракт по газу,підписаний Юлею і Вовою,закінчується в грудні 2019 року.Тобто в 2020 році Путін взагалі не залежатиме від України.



Відкритої, широкомасштабної агресії не буде! На Росії зрозуміли, що військові інструменти несуть багато ризиків і небезпек... тому все поставлено на вибори...пукін чекає приходу Юлі... Відкритої, широкомасштабної агресії не буде! На Росії зрозуміли, що військові інструменти несуть багато ризиків і небезпек... тому все поставлено на вибори...пукін чекає приходу Юлі... Слава Україні! /читаю усіх/ Pupsik

Повідомлень: 3074 З нами з: 07.06.12 Подякував: 701 раз. Подякували: 702 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 гру, 2018 12:32 Pupsik написав: tea написав: Відповідь - Північний потік-2.Поки його не добудують,Росія залежить від нашої труби.Та й контракт по газу,підписаний Юлею і Вовою,закінчується в грудні 2019 року.

Тобто в 2020 році Путін взагалі не залежатиме від України.

Відповідь - Північний потік-2.Поки його не добудують,Росія залежить від нашої труби.Та й контракт по газу,підписаний Юлею і Вовою,закінчується в грудні 2019 року.Тобто в 2020 році Путін взагалі не залежатиме від України.



Відкритої, широкомасштабної агресії не буде! На Росії зрозуміли, що військові інструменти несуть багато ризиків і небезпек... тому все поставлено на вибори...пукін чекає приходу Юлі... Відкритої, широкомасштабної агресії не буде! На Росії зрозуміли, що військові інструменти несуть багато ризиків і небезпек......пукін чекає приходу Юлі...

Путін має розробляти два варіанти - прихід проросійського президента і прихід проєвропейського президента.Він не має сподіватись тільки на один варіант.

Тепер подивіться на карту Іларіонова,де потрібно окупувати частину Херсонської області до Таврійська.Якщо не зраджує пам"ять,на шляху немає жодного міста з населенням більше 50 тис.Тобто ризики - мінімальні.Це не на Маріуполь йти з його півмільйонним населенням. Путін має розробляти два варіанти - прихід проросійського президента і прихід проєвропейського президента.Він не має сподіватись тільки на один варіант.Тепер подивіться на карту Іларіонова,де потрібно окупувати частину Херсонської області до Таврійська.Якщо не зраджує пам"ять,на шляху немає жодного міста з населенням більше 50 тис.Тобто ризики - мінімальні.Це не на Маріуполь йти з його півмільйонним населенням. tea Повідомлень: 16145 З нами з: 15.11.08 Подякував: 435 раз. Подякували: 2097 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 гру, 2018 12:38 П.С.Додам ще,що для наступу на Таврійськ теж потрібна якась провокація.Тому росіяни будуть над нею думати.А варіантів вистачає.Наприклад,буде підірвана опора моста,а під мостом знайдуть візітку Вована Бердянського. tea Повідомлень: 16145 З нами з: 15.11.08 Подякував: 435 раз. Подякували: 2097 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 гру, 2018 12:40 tea написав: Тепер подивіться на карту Іларіонова,де потрібно окупувати частину Херсонської області до Таврійська.Якщо не зраджує пам"ять,на шляху немає жодного міста з населенням більше 50 тис. Тепер подивіться на карту Іларіонова,де потрібно окупувати частину Херсонської області до Таврійська.Якщо не зраджує пам"ять,на шляху немає жодного міста з населенням більше 50 тис.



В Херсонской области в принципе отсутствуют города с численностью больше 50 тысяч, кроме Херсона, тоже в принципе небольшого, по численности как примерно поселок Котовского в составе Одессы. В Херсонской области в принципе отсутствуют города с численностью больше 50 тысяч, кроме Херсона, тоже в принципе небольшого, по численности как примерно поселок Котовского в составе Одессы. freeze 4 Повідомлень: 8763 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2526 раз. Подякували: 3513 раз. Профіль 14 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 гру, 2018 12:46 tea написав: до Таврійська.Якщо не зраджує пам"ять,на шляху немає жодного міста з населенням більше 50 тис.Тобто ризики - мінімальні.Це не на Маріуполь йти з його півмільйонним населенням. до Таврійська.Якщо не зраджує пам"ять,на шляху немає жодного міста з населенням більше 50 тис.Тобто ризики - мінімальні.Це не на Маріуполь йти з його півмільйонним населенням.



А до Києва по чернігівщині взагалі одні села...



для пукіна не важливі люди...якщо в Криму поменшає людей внаслідок дефіциту води - будуть менші витрати на пенсії... А до Києва по чернігівщині взагалі одні села...для пукіна не важливі люди...якщо в Криму поменшає людей внаслідок дефіциту води - будуть менші витрати на пенсії... Слава Україні! /читаю усіх/ Pupsik

Повідомлень: 3074 З нами з: 07.06.12 Подякував: 701 раз. Подякували: 702 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 гру, 2018 12:47



* Но этого не произойдет. Независимо от того, кто (в Украине. - Ред.) выиграет президентские выборы, или какие партии войдут в Верховную Раду после парламентских выборов, Путин будет иметь такую ​​же динамику в Украине, которая существует сегодня - в основном объединенный политический класс, в основном объединенных людей против кремлевской агрессии", - подчеркнул экс-посол США.



https://censor.net.ua/news/3100885/krem ... mir_herbst Наверное экс-посол владеет поболе информацией.* Но этого не произойдет. Независимо от того, кто (в Украине. - Ред.) выиграет президентские выборы, или какие партии войдут в Верховную Раду после парламентских выборов, Путин будет иметь такую ​​же динамику в Украине, которая существует сегодня - в основном объединенный политический класс, в основном объединенных людей против кремлевской агрессии", - подчеркнул экс-посол США. detroytred

Повідомлень: 20465 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1174 раз. Подякували: 2766 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 гру, 2018 12:49 freeze написав: tea написав: Тепер подивіться на карту Іларіонова,де потрібно окупувати частину Херсонської області до Таврійська.Якщо не зраджує пам"ять,на шляху немає жодного міста з населенням більше 50 тис. Тепер подивіться на карту Іларіонова,де потрібно окупувати частину Херсонської області до Таврійська.Якщо не зраджує пам"ять,на шляху немає жодного міста з населенням більше 50 тис.



В Херсонской области в принципе отсутствуют города с численностью больше 50 тысяч, кроме Херсона, тоже в принципе небольшого, по численности как примерно поселок Котовского в составе Одессы. В Херсонской области в принципе отсутствуют города с численностью больше 50 тысяч, кроме Херсона, тоже в принципе небольшого, по численности как примерно поселок Котовского в составе Одессы.

Отож.Плюс при наступу росіяни не будуть йти через міста,тобто вуличних боїв не буде.Вони полями-степами обминатимуть всі населені пункти,доходячи до Таврійська.

П.С.Уявляю,як читали статтю Іларіонова форумчани з Таврійська,якщо тут такі є. Отож.Плюс при наступу росіяни не будуть йти через міста,тобто вуличних боїв не буде.Вони полями-степами обминатимуть всі населені пункти,доходячи до Таврійська.П.С.Уявляю,як читали статтю Іларіонова форумчани з Таврійська,якщо тут такі є. tea Повідомлень: 16145 З нами з: 15.11.08 Подякував: 435 раз. Подякували: 2097 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 гру, 2018 12:52 tea написав: Отож.Плюс при наступу росіяни не будуть йти через міста,тобто вуличних боїв не буде.Вони полями-степами обминатимуть всі населені пункти,доходячи до Таврійська.

Отож.Плюс при наступу росіяни не будуть йти через міста,тобто вуличних боїв не буде.



Як на мене... Ви в своїх роздумах себе обмежуєте...кажіть уже, що до Берліна Як на мене... Ви в своїх роздумах себе обмежуєте...кажіть уже, що до Берліна Слава Україні! /читаю усіх/ Pupsik

Повідомлень: 3074 З нами з: 07.06.12 Подякував: 701 раз. Подякували: 702 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 707570767077707870797080> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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