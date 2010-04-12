tea написав: до Таврійська.Якщо не зраджує пам"ять,на шляху немає жодного міста з населенням більше 50 тис.Тобто ризики - мінімальні.Це не на Маріуполь йти з його півмільйонним населенням.
А до Києва по чернігівщині взагалі одні села...
для пукіна не важливі люди...якщо в Криму поменшає людей внаслідок дефіциту води - будуть менші витрати на пенсії...
В Криму не тільки пенсіонери.Там зараз декілька десятків тисяч діючих військових РФ,плюс додайте їх сім"ї,які теж п"ють воду,плюс додайте військових пенсіонерів,які теж десятки років віддали російській армії,плюс додайте лікарів,які мають лікувати сім"ї військових,плюс додайте вчителів,які мають вчити дітей військових,плюс додайте всю інфраструктуру,яка пов"язана навіть тільки з військовими. Криму без дніпровської води - кірдихлярЪ. Там в деяких колодязях півночі Криму води вже взагалі немає. А тепер уявіть ситуацію на місцевості,подивіться на карту північного Криму,де є купа сіл.Уявіть будь-яке село без питної води.
tea написав:Після Азовського конфлікту задався деякими питаннями і знайшов певні відповіді. Прочитав ЖЖ Іларіонова,деякі статті Арестовича і статтю Фельгенгауера.Двох останніх обзивають військовими експертами.Найбільше проаналізував статтю Іларіонов.В деяких питаннях з усіма трьом згоден,в деяких незгоден. Тепер по порядку. Фельгенгауер прогнозує,що широкомасштабний наступ РФ почнеться вже в грудні,бо танки чекають,доки промерзне земля,щоб зручніше буде їхати.З цим я не згоден.Думаю,що до 2020 року наступу
Дуже багато фантазііі, нікого з них не читав, але є протиріччя, та маю іншу думку : На повномасштабну війну Рф не піде, тільки в крайньому випадку, « крису загнали в куток», тобто коли внутрішнє невдоволення режимом Х.ла дійде максимального значення і буде загроза втрати його влади, тоді розв’яжуть війну, для втримання тієї ж влади, рейтинг зараз падає, але ще не плінтус. Повномасштабна війна з Украіною - це загибель «Мокші», як держави, наслідки повної ізоляції, крах фінансової системи, економіки і повний колапс, це москалики розуміють і бояться, тому в Грузіі в 2008р і зупинились, бо дійсно залежать від цівілізованого Західного Світу. Що до Криму, віджали скориставшись перехідним періодом проукраінськоі Влади, тобто скористалися безвладдям в нашій краіні після Майдану, а Донбас розпалили, для відволікання від досягнутої цілі - Крим , як військовий плацдарм протидіі НАТО , тому і не визнають до сих пір ЛДиНиРи і підтримуюють тління війни на тих територіях, бо як зникне ця проблема , то обов‘язково заговорять про Крим і незаконні діі рфіі . Бук притягнули з педераціі і самі сєпари по переговорах спочатку вважали, що збили наш український військовий літак, а потім коли вже стало відомо що пасажирський, то зразу ж почали звинувачувати Украінську Армію, цьому є підтвердження записів СБУ переговорів найманців-бойовиків, а також Новини рф змінювали думку кожні дві години, бо як виявилося не те розповідали зомбоглядачам. По кримському каналу водопостачання, це помилкове ствердження що Рфіі він так конче потрібен, бо завдання і ціль, повторююсь не населення втримати на півострові, а перетворити у військовий «непотоплюючий авіаносець» нашпигований ракетами і військовими базами, з цього виходить, поступово вичавлять з Криму населення створюючи неможливе життя в Криму і путівка в Сибір вже заготовлена, або в Украіну, краще в Сибір, хто свідомий вже давно виіхав в Украіну. Тут є думка така, що коли москалям говорять що Китай пів Сибіру окупував, мовчать, так це друзі, а потім , так Х.ло. Крим віджав з населенням і далі гібридно захоплює, та інфікує іншу частину Украіни і мізки недалеких «харьківских» промокшанців, а чи не є це зговір. Китаю і РФ ? Зсув кордонів, одним землі не вистачає бо наплодились, як блохи , іншому слов’янського етносу, бо вже жарти такі, «росіянин, значить вузькоокий» . Тому нашій краіні треба зміцнюватись і протистояти, бо попереду нелегкі часи, а також наміри окупувати нашу Украінську землю. Слава Украіні. Раджу Вам панове подивитись Норвежський серіал 1-2 сезон «Оккупироанные» там все дійсна правда про окупацію москалів і їх правила гри . Дуже рейтинговий серіал . Вибачте за текст, правопис , кнопаю з «огризка» .Дякую за розуміння.
tea написав:Отож.Плюс при наступу росіяни не будуть йти через міста,тобто вуличних боїв не буде.Вони полями-степами обминатимуть всі населені пункти,доходячи до Таврійська.
Як на мене... Ви в своїх роздумах себе обмежуєте...кажіть уже, що до Берліна
Армія Росії навіть до Дніпра не дійде,якщо наважиться зайти по всій лінії кордону - від Черніговської до Одеської області. Йому потрібен тільки Таврійськ.Якщо правильно спланувати операцію,а в нього іншого виходу немає,то Таврійськ потрібно брати дуже швидко - бажано б за 6-8 годин. Не забуваємо,що в разі перетину нашого кордону російськими військами з шевронами,акції російських фондових бірж обваляться в рази за перший день.
detroytred написав:Ну и нужно хоть немного логику-то включать)))
Факт - Беня поддерживает ЮВТ. Наверное Беня Чая и Ко не читает о пророссийскости ЮВТ, раз не знает об этом или сам в прорашенские подался. Беня))
Ситуация один в один, как с Трампом.
Это обычная предвыборная битва, главное как можно больше очернить противника, поэтому массово идут вбросы, что Тимошенко хихикала, фото гаранта, возглавляющего крестный ход Московского патриархата, ничего не обычного, главная грязь ожидает еще впереди, наибольший эффект имеет сляпанный компромат, выброшенный за несколько недель до выборов, когда облитый уже не имеет времени отмыться. По факту по патриотичности и радикальности лозунгов Тимошенко сейчас намного опередила Порошенко.
tea написав:В Криму не тільки пенсіонери.Там зараз декілька десятків тисяч діючих військових РФ,плюс додайте їх сім"ї,які теж п"ють воду,плюс додайте військових пенсіонерів,які теж десятки років віддали російській армії,плюс додайте лікарів,які мають лікувати сім"ї військових,плюс додайте вчителів,які мають вчити дітей військових,плюс додайте всю інфраструктуру,яка пов"язана навіть тільки з військовими.
да Ви сьогодні в ударі!!!
то виходить, що всю воду з каналу випивали віськові пенсіонери
prodigy написав:vovan_prm таранить корабли в Черноморском флоте старая традиция "долбодятлов".
Зара знайду один з коментарів - всі тут порвуть животи. Коментар був до статті Іларіонова. П.С.Ось знайшов.Зара всі посміються з тупих кацапів. Читайте і насолоджуйтесь. (мова оригіналу російька)
.... Конечно же, натворив всех этих перфомансов, клоунам никак нельзя было украинцев выпускать. Потому что наворотили будь здоров и единственный вариант с ответственности соскочить — подписать на нее и вышестоящее начальство. Оно же тоже упоротое и назад сдавать не любит ни при каких обстоятельствах, поэтому надо изловить этих украинцев любой ценой. Тогда хоть точно не посадят за весь позор и два разъебаных военных корабля. Вот и вся история, как я ее вижу. А вы — Путин, Порошенко, рейтинги, многоходовочки. Такие же многоходовочки как и запуском кривых ракет. Полная профнепригодность .... в основном причина наших бед. Везде. Хоть на суше, хоть в море, хоть в Космосе."
Вот человек изложил практически под копирку мои мысли. Если идентичные мысли приходят людям из разных соц.групп, разного рода занятий, по разные стороны фронта - это дает повод задуматься. Выделенное применимо на 100% к нам, также как "к ним"
detroytred написав:Ну и нужно хоть немного логику-то включать)))
Факт - Беня поддерживает ЮВТ. Наверное Беня Чая и Ко не читает о пророссийскости ЮВТ, раз не знает об этом или сам в прорашенские подался. Беня))
А хіба може одне іншому протирічити? Беня підтримує ЮВТ з однією метою.Вчитайтесь в мій логічний ряд.Беня зараз під домашнім арештом в Швейцарії.Йому потрібне звільнення і повернення в Україну. Як це зробити.Є два шляхи,і він йтиме обома. 1.Президентом стає ЮВТ,пізніше на парламентських виборах вона разом з іншими партіями створює коаліцію,коаліція висуває свого прем"єра,формує склад уряду,в тому числі і генпрокурора.Генпрокурор готує купу документів і надсилає їх в Швейцарію,по яким вину Бєні довести не можна,а значить потрібно відпустити за відсутності складу злочину. 2.Парламентські вибори.Це запасний варіант.Якщо ЮВТ не стає президентом,всі ресурси будуть кинуті на те,щоб в ВР пройшла партія "Укроп" в якій Бєня буде в прохідному списку.Коли пройде - отримає депутатську недоторканість. Тому Бєня думає не про Україну,а про свою шкіру. Ну а Путіну Бєня і нах не потрібен,навіть якщо ЮВТ стане президентом.Йому потрібна вода в Крим і ЮВТ погодиться на мир на умовах Кремля,тобто ОРДЛО повернеться в склад федеративної України і буде качати права - куди вступати Україні,а куди ні.Тобто матиме право "вето". Тому тут чисто співпадають інтереси Бєні і ЮВТ.
Востаннє редагувалось tea в Суб 08 гру, 2018 13:18, всього редагувалось 1 раз.