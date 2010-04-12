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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7076707770787079> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 954 1. Нет сбережений в валюте 10% 96 2. до 20% 5% 49 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 132 5. более 75% 64% 608 Всього голосів : 954 Додано: Суб 08 гру, 2018 12:54 Pupsik написав: tea написав: до Таврійська.Якщо не зраджує пам"ять,на шляху немає жодного міста з населенням більше 50 тис.Тобто ризики - мінімальні.Це не на Маріуполь йти з його півмільйонним населенням. до Таврійська.Якщо не зраджує пам"ять,на шляху немає жодного міста з населенням більше 50 тис.Тобто ризики - мінімальні.Це не на Маріуполь йти з його півмільйонним населенням.



А до Києва по чернігівщині взагалі одні села...



для пукіна не важливі люди...якщо в Криму поменшає людей внаслідок дефіциту води - будуть менші витрати на пенсії... А до Києва по чернігівщині взагалі одні села...для пукіна не важливі люди...якщо в Криму поменшає людей внаслідок дефіциту води - будуть менші витрати на пенсії...

В Криму не тільки пенсіонери.Там зараз декілька десятків тисяч діючих військових РФ,плюс додайте їх сім"ї,які теж п"ють воду,плюс додайте військових пенсіонерів,які теж десятки років віддали російській армії,плюс додайте лікарів,які мають лікувати сім"ї військових,плюс додайте вчителів,які мають вчити дітей військових,плюс додайте всю інфраструктуру,яка пов"язана навіть тільки з військовими.

Криму без дніпровської води - кірдихлярЪ.

Там в деяких колодязях півночі Криму води вже взагалі немає.

А тепер уявіть ситуацію на місцевості,подивіться на карту північного Криму,де є купа сіл.Уявіть будь-яке село без питної води. В Криму не тільки пенсіонери.Там зараз декілька десятків тисяч діючих військових РФ,плюс додайте їх сім"ї,які теж п"ють воду,плюс додайте військових пенсіонерів,які теж десятки років віддали російській армії,плюс додайте лікарів,які мають лікувати сім"ї військових,плюс додайте вчителів,які мають вчити дітей військових,плюс додайте всю інфраструктуру,яка пов"язана навіть тільки з військовими.Криму без дніпровської води - кірдихлярЪ.Там в деяких колодязях півночі Криму води вже взагалі немає.А тепер уявіть ситуацію на місцевості,подивіться на карту північного Криму,де є купа сіл.Уявіть будь-яке село без питної води. tea Повідомлень: 16144 З нами з: 15.11.08 Подякував: 435 раз. Подякували: 2097 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 гру, 2018 12:55 Pupsik написав: tea написав: до Таврійська.Якщо не зраджує пам"ять,на шляху немає жодного міста з населенням більше 50 тис.Тобто ризики - мінімальні.Це не на Маріуполь йти з його півмільйонним населенням. до Таврійська.Якщо не зраджує пам"ять,на шляху немає жодного міста з населенням більше 50 тис.Тобто ризики - мінімальні.Це не на Маріуполь йти з його півмільйонним населенням.

А до Києва по чернігівщині взагалі одні села...

А до Києва по чернігівщині взагалі одні села...

Думаю,що Київ Путіну вже і на йух не потрібен.

Хоча Арестович прогнозує широкомасштабний наступ по всьому кордону. Думаю,що Київ Путіну вже і на йух не потрібен.Хоча Арестович прогнозує широкомасштабний наступ по всьому кордону. tea Повідомлень: 16144 З нами з: 15.11.08 Подякував: 435 раз. Подякували: 2097 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 гру, 2018 12:57 Ну и нужно хоть немного логику-то включать)))



Факт - Беня поддерживает ЮВТ.

Наверное Беня Чая и Ко не читает о пророссийскости ЮВТ, раз не знает об этом или сам в прорашенские подался. Беня))



Ситуация один в один, как с Трампом. detroytred

Повідомлень: 20465 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1174 раз. Подякували: 2766 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 гру, 2018 12:59 tea написав: Після Азовського конфлікту задався деякими питаннями і знайшов певні відповіді. Прочитав ЖЖ Іларіонова,деякі статті Арестовича і статтю Фельгенгауера.Двох останніх обзивають військовими експертами.Найбільше проаналізував статтю Іларіонов.В деяких питаннях з усіма трьом згоден,в деяких незгоден. Тепер по порядку. Фельгенгауер прогнозує,що широкомасштабний наступ РФ почнеться вже в грудні,бо танки чекають,доки промерзне земля,щоб зручніше буде їхати.З цим я не згоден.Думаю,що до 2020 року наступу Після Азовського конфлікту задався деякими питаннями і знайшов певні відповіді. Прочитав ЖЖ Іларіонова,деякі статті Арестовича і статтю Фельгенгауера.Двох останніх обзивають військовими експертами.Найбільше проаналізував статтю Іларіонов.В деяких питаннях з усіма трьом згоден,в деяких незгоден. Тепер по порядку. Фельгенгауер прогнозує,що широкомасштабний наступ РФ почнеться вже в грудні,бо танки чекають,доки промерзне земля,щоб зручніше буде їхати.З цим я не згоден.Думаю,що до 2020 року наступу

Дуже багато фантазііі, нікого з них не читав, але є протиріччя, та маю іншу думку : На повномасштабну війну Рф не піде, тільки в крайньому випадку, « крису загнали в куток», тобто коли внутрішнє невдоволення режимом Х.ла дійде максимального значення і буде загроза втрати його влади, тоді розв’яжуть війну, для втримання тієї ж влади, рейтинг зараз падає, але ще не плінтус. Повномасштабна війна з Украіною - це загибель «Мокші», як держави, наслідки повної ізоляції, крах фінансової системи, економіки і повний колапс, це москалики розуміють і бояться, тому в Грузіі в 2008р і зупинились, бо дійсно залежать від цівілізованого Західного Світу. Що до Криму, віджали скориставшись перехідним періодом проукраінськоі Влади, тобто скористалися безвладдям в нашій краіні після Майдану, а Донбас розпалили, для відволікання від досягнутої цілі - Крим , як військовий плацдарм протидіі НАТО , тому і не визнають до сих пір ЛДиНиРи і підтримуюють тління війни на тих територіях, бо як зникне ця проблема , то обов‘язково заговорять про Крим і незаконні діі рфіі . Бук притягнули з педераціі і самі сєпари по переговорах спочатку вважали, що збили наш український військовий літак, а потім коли вже стало відомо що пасажирський, то зразу ж почали звинувачувати Украінську Армію, цьому є підтвердження записів СБУ переговорів найманців-бойовиків, а також Новини рф змінювали думку кожні дві години, бо як виявилося не те розповідали зомбоглядачам. По кримському каналу водопостачання, це помилкове ствердження що Рфіі він так конче потрібен, бо завдання і ціль, повторююсь не населення втримати на півострові, а перетворити у військовий «непотоплюючий авіаносець» нашпигований ракетами і військовими базами, з цього виходить, поступово вичавлять з Криму населення створюючи неможливе життя в Криму і путівка в Сибір вже заготовлена, або в Украіну, краще в Сибір, хто свідомий вже давно виіхав в Украіну. Тут є думка така, що коли москалям говорять що Китай пів Сибіру окупував, мовчать, так це друзі, а потім , так Х.ло. Крим віджав з населенням і далі гібридно захоплює, та інфікує іншу частину Украіни і мізки недалеких «харьківских» промокшанців, а чи не є це зговір. Китаю і РФ ? Зсув кордонів, одним землі не вистачає бо наплодились, як блохи , іншому слов’янського етносу, бо вже жарти такі, «росіянин, значить вузькоокий» . Тому нашій краіні треба зміцнюватись і протистояти, бо попереду нелегкі часи, а також наміри окупувати нашу Украінську землю. Слава Украіні.

Раджу Вам панове подивитись Норвежський серіал 1-2 сезон «Оккупироанные» там все дійсна правда про окупацію москалів і їх правила гри . Дуже рейтинговий серіал . Вибачте за текст, правопис , кнопаю з «огризка» .Дякую за розуміння.



*Відправлено з Чату Дуже багато фантазііі, нікого з них не читав, але є протиріччя, та маю іншу думку : На повномасштабну війну Рф не піде, тільки в крайньому випадку, « крису загнали в куток», тобто коли внутрішнє невдоволення режимом Х.ла дійде максимального значення і буде загроза втрати його влади, тоді розв’яжуть війну, для втримання тієї ж влади, рейтинг зараз падає, але ще не плінтус. Повномасштабна війна з Украіною - це загибель «Мокші», як держави, наслідки повної ізоляції, крах фінансової системи, економіки і повний колапс, це москалики розуміють і бояться, тому в Грузіі в 2008р і зупинились, бо дійсно залежать від цівілізованого Західного Світу. Що до Криму, віджали скориставшись перехідним періодом проукраінськоі Влади, тобто скористалися безвладдям в нашій краіні після Майдану, а Донбас розпалили, для відволікання від досягнутої цілі - Крим , як військовий плацдарм протидіі НАТО , тому і не визнають до сих пір ЛДиНиРи і підтримуюють тління війни на тих територіях, бо як зникне ця проблема , то обов‘язково заговорять про Крим і незаконні діі рфіі . Бук притягнули з педераціі і самі сєпари по переговорах спочатку вважали, що збили наш український військовий літак, а потім коли вже стало відомо що пасажирський, то зразу ж почали звинувачувати Украінську Армію, цьому є підтвердження записів СБУ переговорів найманців-бойовиків, а також Новини рф змінювали думку кожні дві години, бо як виявилося не те розповідали зомбоглядачам. По кримському каналу водопостачання, це помилкове ствердження що Рфіі він так конче потрібен, бо завдання і ціль, повторююсь не населення втримати на півострові, а перетворити у військовий «непотоплюючий авіаносець» нашпигований ракетами і військовими базами, з цього виходить, поступово вичавлять з Криму населення створюючи неможливе життя в Криму і путівка в Сибір вже заготовлена, або в Украіну, краще в Сибір, хто свідомий вже давно виіхав в Украіну. Тут є думка така, що коли москалям говорять що Китай пів Сибіру окупував, мовчать, так це друзі, а потім , так Х.ло. Крим віджав з населенням і далі гібридно захоплює, та інфікує іншу частину Украіни і мізки недалеких «харьківских» промокшанців, а чи не є це зговір. Китаю і РФ ? Зсув кордонів, одним землі не вистачає бо наплодились, як блохи , іншому слов’янського етносу, бо вже жарти такі, «росіянин, значить вузькоокий» . Тому нашій краіні треба зміцнюватись і протистояти, бо попереду нелегкі часи, а також наміри окупувати нашу Украінську землю. Слава Украіні.Раджу Вам панове подивитись Норвежський серіал 1-2 сезон «Оккупироанные» там все дійсна правда про окупацію москалів і їх правила гри . Дуже рейтинговий серіал . Вибачте за текст, правопис , кнопаю з «огризка» .Дякую за розуміння. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 1949 З нами з: 06.01.17 Подякував: 709 раз. Подякували: 712 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 гру, 2018 13:02 Pupsik написав: tea написав: Отож.Плюс при наступу росіяни не будуть йти через міста,тобто вуличних боїв не буде.Вони полями-степами обминатимуть всі населені пункти,доходячи до Таврійська.

Отож.Плюс при наступу росіяни не будуть йти через міста,тобто вуличних боїв не буде.



Як на мене... Ви в своїх роздумах себе обмежуєте...кажіть уже, що до Берліна Як на мене... Ви в своїх роздумах себе обмежуєте...кажіть уже, що до Берліна

Армія Росії навіть до Дніпра не дійде,якщо наважиться зайти по всій лінії кордону - від Черніговської до Одеської області.

Йому потрібен тільки Таврійськ.Якщо правильно спланувати операцію,а в нього іншого виходу немає,то Таврійськ потрібно брати дуже швидко - бажано б за 6-8 годин.

Не забуваємо,що в разі перетину нашого кордону російськими військами з шевронами,акції російських фондових бірж обваляться в рази за перший день. Армія Росії навіть до Дніпра не дійде,якщо наважиться зайти по всій лінії кордону - від Черніговської до Одеської області.Йому потрібен тільки Таврійськ.Якщо правильно спланувати операцію,а в нього іншого виходу немає,то Таврійськ потрібно брати дуже швидко - бажано б за 6-8 годин.Не забуваємо,що в разі перетину нашого кордону російськими військами з шевронами,акції російських фондових бірж обваляться в рази за перший день. tea Повідомлень: 16144 З нами з: 15.11.08 Подякував: 435 раз. Подякували: 2097 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 гру, 2018 13:04 detroytred написав: Ну и нужно хоть немного логику-то включать)))



Факт - Беня поддерживает ЮВТ.

Наверное Беня Чая и Ко не читает о пророссийскости ЮВТ, раз не знает об этом или сам в прорашенские подался. Беня))



Ситуация один в один, как с Трампом. Ну и нужно хоть немного логику-то включать)))Факт - Беня поддерживает ЮВТ.Наверное Беня Чая и Ко не читает о пророссийскости ЮВТ, раз не знает об этом или сам в прорашенские подался. Беня))Ситуация один в один, как с Трампом.



Это обычная предвыборная битва, главное как можно больше очернить противника, поэтому массово идут вбросы, что Тимошенко хихикала, фото гаранта, возглавляющего крестный ход Московского патриархата, ничего не обычного, главная грязь ожидает еще впереди, наибольший эффект имеет сляпанный компромат, выброшенный за несколько недель до выборов, когда облитый уже не имеет времени отмыться.

По факту по патриотичности и радикальности лозунгов Тимошенко сейчас намного опередила Порошенко. Это обычная предвыборная битва, главное как можно больше очернить противника, поэтому массово идут вбросы, что Тимошенко хихикала, фото гаранта, возглавляющего крестный ход Московского патриархата, ничего не обычного, главная грязь ожидает еще впереди, наибольший эффект имеет сляпанный компромат, выброшенный за несколько недель до выборов, когда облитый уже не имеет времени отмыться.По факту по патриотичности и радикальности лозунгов Тимошенко сейчас намного опередила Порошенко. freeze 4 Повідомлень: 8763 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2526 раз. Подякували: 3513 раз. Профіль 14 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 гру, 2018 13:08 tea написав: В Криму не тільки пенсіонери.Там зараз декілька десятків тисяч діючих військових РФ,плюс додайте їх сім"ї,які теж п"ють воду,плюс додайте військових пенсіонерів,які теж десятки років віддали російській армії,плюс додайте лікарів,які мають лікувати сім"ї військових,плюс додайте вчителів,які мають вчити дітей військових,плюс додайте всю інфраструктуру,яка пов"язана навіть тільки з військовими.

В Криму не тільки пенсіонери.Там зараз декілька десятків тисяч діючих військових РФ,п,які теж десятки років віддали російській армії,плюс додайте лікарів,які мають лікувати сім"ї військових,плюс додайте вчителів,які мають вчити дітей військових,плюс додайте всю інфраструктуру,яка пов"язана навіть тільки з військовими.



да Ви сьогодні в ударі!!!



то виходить, що всю воду з каналу випивали віськові пенсіонери да Ви сьогодні в ударі!!!то виходить, що всю воду з каналу випивали віськові пенсіонери Слава Україні! /читаю усіх/ Pupsik

Повідомлень: 3074 З нами з: 07.06.12 Подякував: 701 раз. Подякували: 702 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 гру, 2018 13:08 tea написав: prodigy написав: vovan_prm

таранить корабли в Черноморском флоте старая традиция "долбодятлов".

таранить корабли в Черноморском флоте старая традиция "долбодятлов".

Зара знайду один з коментарів - всі тут порвуть животи.

Коментар був до статті Іларіонова.

П.С.Ось знайшов.Зара всі посміються з тупих кацапів.

Читайте і насолоджуйтесь. (мова оригіналу російька)



....

Конечно же, натворив всех этих перфомансов, клоунам никак нельзя было украинцев выпускать. Потому что наворотили будь здоров и единственный вариант с ответственности соскочить — подписать на нее и вышестоящее начальство. Оно же тоже упоротое и назад сдавать не любит ни при каких обстоятельствах, поэтому надо изловить этих украинцев любой ценой. Тогда хоть точно не посадят за весь позор и два разъебаных военных корабля.

Вот и вся история, как я ее вижу.

А вы — Путин, Порошенко, рейтинги, многоходовочки.

Такие же многоходовочки как и запуском кривых ракет. Полная профнепригодность .... в основном причина наших бед. Везде. Хоть на суше, хоть в море, хоть в Космосе." Зара знайду один з коментарів - всі тут порвуть животи.Коментар був до статті Іларіонова.П.С.Ось знайшов.Зара всі посміються з тупих кацапів.Читайте і насолоджуйтесь.(мова оригіналу російька)....Конечно же, натворив всех этих перфомансов, клоунам никак нельзя было украинцев выпускать. Потому что наворотили будь здоров и единственный вариант с ответственности соскочить — подписать на нее и вышестоящее начальство. Оно же тоже упоротое и назад сдавать не любит ни при каких обстоятельствах, поэтому надо изловить этих украинцев любой ценой. Тогда хоть точно не посадят за весь позор и два разъебаных военных корабля.Вот и вся история, как я ее вижу.А вы — Путин, Порошенко, рейтинги, многоходовочки.Такие же многоходовочки как и запуском кривых ракет.

Вот человек изложил практически под копирку мои мысли.

Если идентичные мысли приходят людям из разных соц.групп, разного рода занятий, по разные стороны фронта - это дает повод задуматься.

Выделенное применимо на 100% к нам, также как "к ним" Вот человек изложил практически под копирку мои мысли.Если идентичные мысли приходят людям из разных соц.групп, разного рода занятий, по разные стороны фронта - это дает повод задуматься.Выделенное применимо на 100% к нам, также как "к ним" Только не юля vovan_prm Повідомлень: 1882 З нами з: 09.09.14 Подякував: 641 раз. Подякували: 619 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 гру, 2018 13:10 detroytred написав: Ну и нужно хоть немного логику-то включать)))



Факт - Беня поддерживает ЮВТ.

Наверное Беня Чая и Ко не читает о пророссийскости ЮВТ, раз не знает об этом или сам в прорашенские подался. Беня))

Ну и нужно хоть немного логику-то включать)))Факт - Беня поддерживает ЮВТ.Наверное Беня Чая и Ко не читает о пророссийскости ЮВТ, раз не знает об этом или сам в прорашенские подался. Беня))

А хіба може одне іншому протирічити?

Беня підтримує ЮВТ з однією метою.Вчитайтесь в мій логічний ряд.Беня зараз під домашнім арештом в Швейцарії.Йому потрібне звільнення і повернення в Україну.

Як це зробити.Є два шляхи,і він йтиме обома.

1.Президентом стає ЮВТ,пізніше на парламентських виборах вона разом з іншими партіями створює коаліцію,коаліція висуває свого прем"єра,формує склад уряду,в тому числі і генпрокурора.Генпрокурор готує купу документів і надсилає їх в Швейцарію,по яким вину Бєні довести не можна,а значить потрібно відпустити за відсутності складу злочину.

2.Парламентські вибори.Це запасний варіант.Якщо ЮВТ не стає президентом,всі ресурси будуть кинуті на те,щоб в ВР пройшла партія "Укроп" в якій Бєня буде в прохідному списку.Коли пройде - отримає депутатську недоторканість.

Тому Бєня думає не про Україну,а про свою шкіру.

Ну а Путіну Бєня і нах не потрібен,навіть якщо ЮВТ стане президентом.Йому потрібна вода в Крим і ЮВТ погодиться на мир на умовах Кремля,тобто ОРДЛО повернеться в склад федеративної України і буде качати права - куди вступати Україні,а куди ні.Тобто матиме право "вето".

Тому тут чисто співпадають інтереси Бєні і ЮВТ. А хіба може одне іншому протирічити?Беня підтримує ЮВТ з однією метою.Вчитайтесь в мій логічний ряд.Беня зараз під домашнім арештом в Швейцарії.Йому потрібне звільнення і повернення в Україну.Як це зробити.Є два шляхи,і він йтиме обома.1.Президентом стає ЮВТ,пізніше на парламентських виборах вона разом з іншими партіями створює коаліцію,коаліція висуває свого прем"єра,формує склад уряду,в тому числі і генпрокурора.Генпрокурор готує купу документів і надсилає їх в Швейцарію,по яким вину Бєні довести не можна,а значить потрібно відпустити за відсутності складу злочину.2.Парламентські вибори.Це запасний варіант.Якщо ЮВТ не стає президентом,всі ресурси будуть кинуті на те,щоб в ВР пройшла партія "Укроп" в якій Бєня буде в прохідному списку.Коли пройде - отримає депутатську недоторканість.Тому Бєня думає не про Україну,а про свою шкіру.Ну а Путіну Бєня і нах не потрібен,навіть якщо ЮВТ стане президентом.Йому потрібна вода в Крим і ЮВТ погодиться на мир на умовах Кремля,тобто ОРДЛО повернеться в склад федеративної України і буде качати права - куди вступати Україні,а куди ні.Тобто матиме право "вето".Тому тут чисто співпадають інтереси Бєні і ЮВТ. Востаннє редагувалось tea в Суб 08 гру, 2018 13:18, всього редагувалось 1 раз. tea Повідомлень: 16144 З нами з: 15.11.08 Подякував: 435 раз. Подякували: 2097 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 гру, 2018 13:15 tea написав: Не забуваємо,що в разі перетину нашого кордону російськими військами з шевронами,акції російських фондових бірж обваляться в рази за перший день. Не забуваємо,що в разі перетину нашого кордону російськими військами,акції російських фондових бірж обваляться в рази за перший день.



так они давно без опознавательных знаков нагло и подло действуют



для них Украина это предатель руцькаго мира так они давно без опознавательных знаков нагло и подло действуютдля них Украина это предатель руцькаго мира Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 08 гру, 2018 13:17, всього редагувалось 1 раз. Yuri_61 Повідомлень: 1189 З нами з: 30.09.15 Подякував: 146 раз. Подякували: 198 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7076707770787079> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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