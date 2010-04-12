tea написав:

freeze написав: tea

Главная цель - город Таврийск. Это и не экспертам давно было понятно, осталось теперь от ожидания неминуемого захвата Таврийска, что-то реальное предпринять для противодействия этому. Главная цель - город Таврийск. Это и не экспертам давно было понятно, осталось теперь от ожидания неминуемого захвата Таврийска,

Тут ситуація теж не радужна.Давайте проаналізуємо стан ЗСУ на першій лінії.Теж почну з далекого 2014 року.В 2014 році,коли Росія напала на Україну,нам довелось пройти 6 хвиль мобілізації,щоб поповнити лави армії.Причому з кожною хвилею мобілізації набрати людей вдавалось все складніше і складніше - люди тікали від армії.В 2015 році президент приймає рішення,що більше хвиль мобілізації не буде,а буде створена контрактна армія і в бюджет внесли пропозицію,щоб зарплата в тилу у рядового була 9 тис.грн,а на першій лінії оборони - 15 тис.В тилу це були досить пристойні гроші,бо погугліть середню зарплату в Україні станом на січень 2015,та й на передок на 15 тис. зарплати досить швидко набрали людей,бо в Польщу потік робочої сили тільки починався,та й то через купу документів,бо безвізу в січні 2015 ще не було.Що ми мали станом на вересень 2018.Зарплата все та ж - 15 тис на передку,та от тільки військові,у яких закінчувались контракти,не планували за такі гроші їх продовжувати.Почали масово звільнятись,а нове поповнення практично не приходило.Та й навіщо приходити,думали молоді люди,бо в Польщі 15 тис.заробити можна легко,тільки там не вбивають і не калічать,як на фронті.Тому вибір молодих людей був очевидний.У вересні-18 на передку не вистачало щонаймнше 50% особового складу,а на деяких ділянка - до 70-80%.В жовтні приймається рішення підняти зарплату рядового на передку з 15 до 17 тис.Але й це не допомагає.Люди не продовжують контракти.Але саме найгірше далі.Уряд,знаючи ситуацію на передку,де катастрофічно не вистачає людей,пропонує в бюджеті-19 підняти зарплату на 1 лінії з 17 тис.до 21 тис.Не треба бути Провидцем,щоб зрозуміти,що й 21 тис. в 2019 році це не ті гроші,які можуть спонукати людей йти в лави ЗСУ.На мою думку,в 2019 році потрібно щонайменше 30 тис. грн.(або 1000 в день,як обіцяв президент),щоб хоча б зупинити відтік кадрів і почати відновлювати кількісний особовий склад на передовій.Зауважте,зарплатою 30 тис не відновити до кінця 2019 року потрібну кількість,а хоча б припинити відтік кадрів.Але ж немає в бюджеті такої зарплати,І це при тому,що й наше керівництво розуміє,а може й знає від наших розвідників в Кремлі,що Криму потрібна вода,а значить москалі братимуть Таврійськ будь-якими силами.Як писала колись Кицька - Сумно,б*** (с)