tea написав:В Криму не тільки пенсіонери.Там зараз декілька десятків тисяч діючих військових РФ,плюс додайте їх сім"ї,які теж п"ють воду,плюс додайте військових пенсіонерів,які теж десятки років віддали російській армії,плюс додайте лікарів,які мають лікувати сім"ї військових,плюс додайте вчителів,які мають вчити дітей військових,плюс додайте всю інфраструктуру,яка пов"язана навіть тільки з військовими.
да Ви сьогодні в ударі!!!
то виходить, що всю воду з каналу випивали віськові пенсіонери
Ні. Подивіться - з якого Вашого питання починається наша дискусія.Ви пишете,що Путіну в Криму люди не потрібні,чим менше людей,тим менше пенсій. Я ж пишу,що як мінімум військові і обслуговуючий персонал потрібен. П.С.Раніше,коли в Криму було 2 млн.мешканців і коли Крим був в складі України,водою користувались не тільки люди.Там розквітло тваринницвто і рослинництво.А для того,щоб були гарні врожаї,потрібно в сезон багато води.
Поддерживаю Чая. Во всём практически. И ежу понятно, что за Юлей стоит Беня, он же организовал блокаду 'торговли на крови' чтобы насолить Пороху в отместку за Приват. Меня в этой ситуации одно удивляет - почему США не прищемит Беню как Фирташа? Неужто зацепок нет? Не верю!
tea написав:Ну а Путіну Бєня і нах не потрібен,навіть якщо ЮВТ стане президентом.Йому потрібна вода в Крим і ЮВТ погодиться на мир на умовах Кремля,тобто ОРДЛО повернеться в склад федеративної України і буде качати права - куди вступати Україні,а куди ні.
Про федеративный вариант тема давно заглохла, как нереальная, еще несколько лет назад, даже в российских СМИ и на Минских посиделках. У власти, да и у многих других якобы оппозиционных сил, да и у просто в головах многих людей, существует просто боязнь того, что несколько миллионов влитого пророссийского электората, федерализация тут ни с какого бока прикручивается, поломают электоральную карту Украины, тут и Бойко могут избрать, хотя при существующем раскладе на сегодня - это нереально. Кому нужен такой гембель, возможна потеря европейской ориентации, поэтому возвращение ОРДЛО, будем откровенны, воспринимается сейчас многими с опаской.
freeze написав:tea Главная цель - город Таврийск. Это и не экспертам давно было понятно, осталось теперь от ожидания неминуемого захвата Таврийска, что-то реальное предпринять для противодействия этому.
Тут ситуація теж не радужна. Давайте проаналізуємо стан ЗСУ на першій лінії. Теж почну з далекого 2014 року. В 2014 році,коли Росія напала на Україну,нам довелось пройти 6 хвиль мобілізації,щоб поповнити лави армії.Причому з кожною хвилею мобілізації набрати людей вдавалось все складніше і складніше - люди тікали від армії. В 2015 році президент приймає рішення,що більше хвиль мобілізації не буде,а буде створена контрактна армія і в бюджет внесли пропозицію,щоб зарплата в тилу у рядового була 9 тис.грн,а на першій лінії оборони - 15 тис.В тилу це були досить пристойні гроші,бо погугліть середню зарплату в Україні станом на січень 2015,та й на передок на 15 тис. зарплати досить швидко набрали людей,бо в Польщу потік робочої сили тільки починався,та й то через купу документів,бо безвізу в січні 2015 ще не було. Що ми мали станом на вересень 2018.Зарплата все та ж - 15 тис на передку,та от тільки військові,у яких закінчувались контракти,не планували за такі гроші їх продовжувати.Почали масово звільнятись,а нове поповнення практично не приходило. Та й навіщо приходити,думали молоді люди,бо в Польщі 15 тис.заробити можна легко,тільки там не вбивають і не калічать,як на фронті.Тому вибір молодих людей був очевидний.У вересні-18 на передку не вистачало щонаймнше 50% особового складу,а на деяких ділянка - до 70-80%. В жовтні приймається рішення підняти зарплату рядового на передку з 15 до 17 тис.Але й це не допомагає.Люди не продовжують контракти. Але саме найгірше далі.Уряд,знаючи ситуацію на передку,де катастрофічно не вистачає людей,пропонує в бюджеті-19 підняти зарплату на 1 лінії з 17 тис.до 21 тис.Не треба бути Провидцем,щоб зрозуміти,що й 21 тис. в 2019 році це не ті гроші,які можуть спонукати людей йти в лави ЗСУ.На мою думку,в 2019 році потрібно щонайменше 30 тис. грн.(або 1000 в день,як обіцяв президент),щоб хоча б зупинити відтік кадрів і почати відновлювати кількісний особовий склад на передовій.Зауважте,зарплатою 30 тис не відновити до кінця 2019 року потрібну кількість,а хоча б припинити відтік кадрів. Але ж немає в бюджеті такої зарплати,а заклали 21 тис. І це при тому,що й наше керівництво розуміє,а може й знає від наших розвідників в Кремлі,що Криму потрібна вода,а значить москалі братимуть Таврійськ будь-якими силами. Як писала колись Кицька - Сумно,б*** (с)
Чтобы действительно решить соответствующие проблемы, зарплаты резко надо поднимать не военным, а всяким «землекопам» (экскаваторщикам, бульдозеристам и т.д.) чтобы они работая в 4 смены до 2020 г (до Северного потока -2) срочно вырыли глубоководный канал севернее Перекопа из Черного в Азовское море. Тогда сразу убиваем двух зайцев: 1) «Чихаем» на перекрытие россиянами Керченской протоки 2) Не даем никакой возможности россиянам возобновить Крымский канал. Даже если она захватят Таврийск и снова пустят воду по каналу из Днепра, то она дотечет только до вырытого глубоководного канала, и далее вместо Крыма потечет частично в Азовское, и частично в Черное море… Если древние Укры выкопали целое Черное море, неужели нельзя прорыть всего лишь «Херсонский канал»? Наверное это значительно легче, чем Панамский или Суэцкий