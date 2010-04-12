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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70787079708070817082>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:54

досить мовчати!!!

  tea написав:навіщо приходити,думали молоді люди,бо в Польщі 15 тис.заробити можна легко,тільки там не вбивають і не калічать,як на фронті.

  tea написав:Уряд,знаючи ситуацію на передку,де катастрофічно не вистачає людей,пропонує в бюджеті-19 підняти зарплату на 1 лінії з 17 тис.до 21 тис.Не треба бути Провидцем,щоб зрозуміти,що й 21 тис. в 2019 році це не ті гроші,які можуть спонукати людей йти в лави ЗСУ.

... ще б ці слова написати на табличці кров'ю наших поранених/вбитих солдат і прибити її грубим цвяхом на чоло нашому головнокомандуючому!!! :twisted:
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 08 гру, 2018 15:10, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:57

tea

Это просто ваши фантазии.
Никто не знает будущего.
Кроме того из ваших слов следует, что повсюду в мире хотят окончания этой войны, и только Украина хочет войну до победного конца, как монархисты в Российской империи.
Напомните, чем закончился лозунг войны до победного конца тогда ?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:00

  freeze написав:tea

Это просто ваши фантазии.
Никто не знает будущего.
Кроме того из ваших слов следует, что повсюду в мире хотят окончания этой войны, и только Украина хочет войну до победного конца, как монархисты в Российской империи.
Напомните, чем закончилась их кричалка тогда ?

Звичайно - ніхто не знає майбутнього.Можете інтерпретувати мої повідолмення як фантазії,як думки.
Я ніде не писав,що Україна хоче війну до переможного кінця.Задача України - відновити територіальну цілісність.Військовим шляхом це зробити неможливо,це визнають більшість кандидатів в президенти.Є виключно дипломатичний шлях.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:05

Re: Валютный рынок в контексте

Чайок, да Вы в ударе сегодня. :D :D
Заняли всё форумное пространство.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:08

  freeze написав:tea

Какая-то в последнее время нагнетается суицидальная тематика, видимо в неминуемом приближении выборов, нас захватят, ждем только когда в 2019 или в 2020 году.
Хотя в ваших цитатах уже море позитива, оказывается похода на Киев не будет, и даже на Мариуполь. Главная цель - город Таврийск. Это и не экспертам давно было понятно, осталось теперь от ожидания неминуемого захвата Таврийска, что-то реальное предпринять для противодействия этому. Тем более по вашим экспертам, есть еще два года времени, за это время там можно линию Маннергейма сделать, хотя на сегодня в этом плане в этом районе не видно никакой активности, кроме нагнетания в СМИ.


в современной войне "линии Манергейма", "Атлантический вал", "Киевский УР"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BE%D0%BD
и др. подобные оборонительные укрепления прошлого века мало эффективны.

пример современной войны-операция "Буря в путыне",
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D1%8F
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:12

  tea написав:
  grab написав:
  tea написав:Беня зараз під домашнім арештом в Швейцарії.Йому потрібне звільнення і повернення в Україну.
В своїй передвиборчій агітації забрехався гірше юльки. І це ще не вечір, а що буде до кінця дня?

Тут мені легко відповісти - на вибори не йду,тому про будь-якого з кандидатів писатиму те,що вважаю за потрібне.Критикуватиму всіх рейтингових кандидатів (від 5%),а їх чотири.
Всіх чотирьох є за що критикувати.
Тому моя думка - незаангажована.

Критикувати можна всіх, та навіть себе. Брехати навіщо?
Зроби все, що зможеш, а в іншому покладися на долю.
grab
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:13

  vovan_prm написав:Чайок, да Вы в ударе сегодня. :D :D
Заняли всё форумное пространство.

Дякуючи Вам.
Ви почали дискусію про Азовську кризу,а я її продовжив.
Погодьтесь,що це актуальна тема.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:14

  grab написав:
  tea написав:
  grab написав: В своїй передвиборчій агітації забрехався гірше юльки. І це ще не вечір, а що буде до кінця дня?

Тут мені легко відповісти - на вибори не йду,тому про будь-якого з кандидатів писатиму те,що вважаю за потрібне.Критикуватиму всіх рейтингових кандидатів (від 5%),а їх чотири.
Всіх чотирьох є за що критикувати.
Тому моя думка - незаангажована.

Критикувати можна всіх, та навіть себе. Брехати навіщо?

Наприклад?
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:17

  дядя Caша написав:В ночь на субботу сборная солянка из недвиги, ремейка подвигов пирата Моргана, очередного выяснения места жительства одного из форумчан (слава Богу, без идентификации пола) и где-то на задворках немного валюты.

Какие все-таки разносторонние человеки на валютной ветке тусуются!

US


"Великие умы обсуждают идеи. Средние события, а мелкие - людей" Элеонора Рузвельт.
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:23

  tea написав:
  Pupsik написав:
  tea написав:Відповідь - Північний потік-2.Поки його не добудують,Росія залежить від нашої труби.Та й контракт по газу,підписаний Юлею і Вовою,закінчується в грудні 2019 року.
Тобто в 2020 році Путін взагалі не залежатиме від України.


Відкритої, широкомасштабної агресії не буде! На Росії зрозуміли, що військові інструменти несуть багато ризиків і небезпек... тому все поставлено на вибори...пукін чекає приходу Юлі...

Путін має розробляти два варіанти - прихід проросійського президента і прихід проєвропейського президента.Він не має сподіватись тільки на один варіант.
Тепер подивіться на карту Іларіонова,де потрібно окупувати частину Херсонської області до Таврійська.Якщо не зраджує пам"ять,на шляху немає жодного міста з населенням більше 50 тис.Тобто ризики - мінімальні.Це не на Маріуполь йти з його півмільйонним населенням.


число мирных жителей не может оказать существенного влияния на сложность военных действий, тут скорей сильно пересеченная местность против открытой местности явно выигрывает, чем было обусловлены сложности наступления танковых армий в западной Белоруссии и восточной Польше в 1944/45.
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