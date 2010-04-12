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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7079708070817082>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:29

  Tolevas написав:"Великие умы обсуждают идеи. Средние события, а мелкие - людей" Элеонора Рузвельт.

она вышла замуж за шестиюродного брата и была бисексуалкой.
видимо, не нравилось, когда её обсуждали.
но почему ты цитируешь именно её и именно на этой ветке мне, лично, вполне понятно :D

зы. ты же, конечно, обсуждаешь лишь идеи...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:32

  freeze написав:
  detroytred написав:Ну и нужно хоть немного логику-то включать)))

Факт - Беня поддерживает ЮВТ.
Наверное Беня Чая и Ко не читает о пророссийскости ЮВТ, раз не знает об этом или сам в прорашенские подался. Беня))

Ситуация один в один, как с Трампом.


Это обычная предвыборная битва, главное как можно больше очернить противника, поэтому массово идут вбросы, что Тимошенко хихикала, фото гаранта, возглавляющего крестный ход Московского патриархата, ничего не обычного, главная грязь ожидает еще впереди, наибольший эффект имеет сляпанный компромат, выброшенный за несколько недель до выборов, когда облитый уже не имеет времени отмыться.
По факту по патриотичности и радикальности лозунгов Тимошенко сейчас намного опередила Порошенко.


по факту глупости ее лозунгов -ДА.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:34

Re: Валютный рынок в контексте

Щось забагато ролі приписують кримському каналу.
Кримський канал є вкрай необхідним тільки для сільського господарства в Криму. Воно вже майже зникло як таке. ПБК від каналу не залежить, а саме там і зосереджене і більшість населення.
Утримувати військові бази - канал не потрібен, а боротися за сільське господарство та екологічну обстановку північного Криму росіяни навряд чи будуть, чхали вони й на екологію, й на місцеве населення, один Армянськ це добре продемонстрував
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:35

  tea написав:
  vovan_prm написав:Чайок, да Вы в ударе сегодня. :D :D
Заняли всё форумное пространство.

Дякуючи Вам.
Ви почали дискусію про Азовську кризу,а я її продовжив.
Погодьтесь,що це актуальна тема.

1. Каюсь
2. Моим ключевым посылом было как раз обратное.
Я утверждаю, что большАя часть утверждений, вокруг которых столько шума - высосаны из пальца.
3. Я большой противник приплетать заговоры, геополитику, конспирологию к явлениям, легко объяснимым банальной глупостью и некомпетентностью.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:38

vovan_prm
согласен с вами, не знаю какой уровень подготовки старшего командного состава сейчас в армии и флоте, но в ведомстве министра Омеляна сплошная некомпетентность (чего стоят начальники портов-это либо воры, либо дураки...иногда 2 в 1)
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:45

  Faceless написав:Щось забагато ролі приписують кримському каналу.
Кримський канал є вкрай необхідним тільки для сільського господарства в Криму. Воно вже майже зникло як таке. ПБК від каналу не залежить, а саме там і зосереджене і більшість населення.
Утримувати військові бази - канал не потрібен, а боротися за сільське господарство та екологічну обстановку північного Криму росіяни навряд чи будуть, чхали вони й на екологію, й на місцеве населення, один Армянськ це добре продемонстрував

Не совсем верно.
Даже для обеспечения нужд не связанных с СХ, оккупационной власти пришлось сильно увеличить забор воды из верхних водоносных горизонтов.
Я писал еще в 2014г.
Не забываем - Крым полуостров. Единственный естественный источник пресной воды - осадки. Только благодаря им наполняются верхние водоносы. При интенсивной откачке, последние неизбежно засолятся. Это законы природы.
2018г процесс идет.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:46

  prodigy написав:vovan_prm
согласен с вами, не знаю какой уровень подготовки старшего командного состава сейчас в армии и флоте, но в ведомстве министра Омеляна сплошная некомпетентность (чего стоят начальники портов-это либо воры, либо дураки...иногда 2 в 1)

Думаю - средний по стране.
А он, к сожалению, чуть выше плинтуса.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:48

Re: Валютный рынок в контексте

vovan_prm написав:
  Faceless написав:Щось забагато ролі приписують кримському каналу.
Кримський канал є вкрай необхідним тільки для сільського господарства в Криму. Воно вже майже зникло як таке. ПБК від каналу не залежить, а саме там і зосереджене і більшість населення.
Утримувати військові бази - канал не потрібен, а боротися за сільське господарство та екологічну обстановку північного Криму росіяни навряд чи будуть, чхали вони й на екологію, й на місцеве населення, один Армянськ це добре продемонстрував

Не совсем верно.
Даже для обеспечения нужд не связанных с СХ, оккупационной власти пришлось сильно увеличить забор воды из верхних водоносных горизонтов.
Я писал еще в 2014г.
Не забываем - Крым полуостров. Единственный естественный источник пресной воды - осадки. Только благодаря им наполняются верхние водоносы. При интенсивной откачке, последние неизбежно засолятся. Это законы природы.
2018г процесс идет.
И как же там жили до пятидесятых прошлого века (вроде тогда канал построили)?
Да, Северная часть Крыма была полупустыней. Но вроде и катастрофы не было.
Хотя как именно снабжается Симферополь не знаю
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:01

  Faceless написав:Да, Северная часть Крыма была полупустыней. Но вроде и катастрофы не было.
Хотя как именно снабжается Симферополь не знаю

Там проживало менее 200 тыс. человек. Не было промышленности. Очень мало центрального водоснабжения. Не мыли машины. Стиралок не было совсем. Люди не принимали душ несколько раз в день, вообще купаться раз в неделю было нормально. Местное население умело экономно использовать воду. Дождевой водой заполняли подземные и открытые бассейны.
Как-то так..
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:04

Re: Валютный рынок в контексте

vovan_prm написав:
  Faceless написав:Да, Северная часть Крыма была полупустыней. Но вроде и катастрофы не было.
Хотя как именно снабжается Симферополь не знаю

Там проживало менее 200 тыс. человек. Не было промышленности. Очень мало центрального водоснабжения. Не мыли машины. Стиралок не было совсем. Люди не принимали душ несколько раз в день, вообще купаться раз в неделю было нормально. Местное население умело экономно использовать воду. Дождевой водой заполняли подземные и открытые бассейны.
Как-то так..
Так к тому и вернутся :)
Faceless
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