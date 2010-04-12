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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 гру, 2018 15:08
tea написав:
на вибори не йду
....не хочете обирати МАЙБУТНЄ країни?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 08 гру, 2018 15:10
Faceless написав: vovan_prm написав: Faceless написав:
Да, Северная часть Крыма была полупустыней. Но вроде и катастрофы не было.
Хотя как именно снабжается Симферополь не знаю
Там проживало менее 200 тыс. человек. Не было промышленности. Очень мало центрального водоснабжения. Не мыли машины. Стиралок не было совсем. Люди не принимали душ несколько раз в день, вообще купаться раз в неделю было нормально. Местное население умело экономно использовать воду. Дождевой водой заполняли подземные и открытые бассейны.
Как-то так..
Так к тому и вернутся
Скорее всего так и будет.
Только предварительно засолят верхние водоносные горизонты. А они не восстановятся. Никогда.
Только не юля
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Додано: Суб 08 гру, 2018 15:12
vovan_prm написав: Faceless написав:
Да, Северная часть Крыма была полупустыней. Но вроде и катастрофы не было.
Хотя как именно снабжается Симферополь не знаю
Там проживало менее 200 тыс. человек. Не было промышленности. Очень мало центрального водоснабжения. Не мыли машины. Стиралок не было совсем. Люди не принимали душ несколько раз в день, вообще купаться раз в неделю было нормально. Местное население умело экономно использовать воду. Дождевой водой заполняли подземные и открытые бассейны.
Как-то так..
схожие проблемы в том же Геническе, соседствующим с северным Крымом.
воды нет, очень плохого качества.
если рано утром не накачаешь насосом в бойлер или ёмкость, то кури трубку.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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