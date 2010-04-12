RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7079708070817082

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:08

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:на вибори не йду

....не хочете обирати МАЙБУТНЄ країни?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5399
З нами з: 19.10.15
Подякував: 271 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:10

  Faceless написав:
vovan_prm написав:
  Faceless написав:Да, Северная часть Крыма была полупустыней. Но вроде и катастрофы не было.
Хотя как именно снабжается Симферополь не знаю

Там проживало менее 200 тыс. человек. Не было промышленности. Очень мало центрального водоснабжения. Не мыли машины. Стиралок не было совсем. Люди не принимали душ несколько раз в день, вообще купаться раз в неделю было нормально. Местное население умело экономно использовать воду. Дождевой водой заполняли подземные и открытые бассейны.
Как-то так..
Так к тому и вернутся :)

Скорее всего так и будет.
Только предварительно засолят верхние водоносные горизонты. А они не восстановятся. Никогда.
Только не юля
vovan_prm
 
Повідомлень: 1888
З нами з: 09.09.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:12

  vovan_prm написав:
  Faceless написав:Да, Северная часть Крыма была полупустыней. Но вроде и катастрофы не было.
Хотя как именно снабжается Симферополь не знаю

Там проживало менее 200 тыс. человек. Не было промышленности. Очень мало центрального водоснабжения. Не мыли машины. Стиралок не было совсем. Люди не принимали душ несколько раз в день, вообще купаться раз в неделю было нормально. Местное население умело экономно использовать воду. Дождевой водой заполняли подземные и открытые бассейны.
Как-то так..

схожие проблемы в том же Геническе, соседствующим с северным Крымом.
воды нет, очень плохого качества.
если рано утром не накачаешь насосом в бойлер или ёмкость, то кури трубку.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13396
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1801 раз.
Подякували: 3774 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 7079708070817082
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Долярчик і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1393, 1394, 1395
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13946 1589625
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 гру, 2018 00:49
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 650, 651, 652
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6511 1377220
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 09:56
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247983
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.