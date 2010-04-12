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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 708270837084708570867087>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:03

  tea написав:Маріуполь - місто з населенням 500 тис.З них 250 тис. - чоловіки.Якщо відкинути пенсіонерів 60+ ,дітей 18- і інвалідів,то щонайменше тисяч 150 можуть взяти в руки зброю.


Слабо верится, что 150 тысяч мужского населения Мариуполя побежит вооружаться, и на передовую стрелять. Сами пишите, что и за деньги не могут контрактников найти, а военкомы самых патриотичных областей жалуются, что повестки призывникам на срочную не могут вручить, а там не надо под обстрел, где-то в тылу, и то до 70-80 процентов потенциальных призывников исчезли из поля зрения военкоматов, и это по словам самих же военкомов.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:05

Чай
Из того, что Штаты *проспали* подготовку нападу на Крым, не следует то, что наши можновладци не под их пристальным вниманием.
Проще - то, что они знают меньше пересичного.

И тем более не научились на своих ошибках.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:06

  tea написав:
  vovan_prm написав:Tolevas Заканчивай уже эти театральные постановки.
Заходи Ксюшей.
Поймем. Простим (с)

От подумайте,як Ви будете спілкуватись з 36-річною Ксюхою,знаючи,що там 55-річний чоловік? :mrgreen:
А як 55-річному чоловіку писати від О_О повідомлення з закінченнями слів "купила","розмістила","продала","побігала на роліках". :mrgreen:
Нехай заходить чоловічим ніком,одним з чотирьох.Тільки й пише з одного.
Зрозуміємо,пробачимо (с) :mrgreen:


Ну не тебе, сексуальному извращенцу, несколько лет домогавшемуся виртуальный персонаж, рассуждать на эти темы. Другой бы сгорел от стыда после публикации переписки. Но извращенцу и человеку без стыда, как с гуся вода.
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:07

tea
Спасибо, интересная аналитика. Остаётся вопрос - как у вас голове совмещается всё то что сегодня написали и вера ( в прошедшем уже периоде) в наше наступление на Донбассе во время футбольного Мундиаля?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:07

tea Есть такой кадр на портале - Казак-Характерник.
Он откровенно заявил, что учетка вымышленный персонаж и он пишет от имени персонажа.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:08

  freeze написав:
  tea написав:Маріуполь - місто з населенням 500 тис.З них 250 тис. - чоловіки.Якщо відкинути пенсіонерів 60+ ,дітей 18- і інвалідів,то щонайменше тисяч 150 можуть взяти в руки зброю.


Слабо верится, что 150 тысяч мужского населения Мариуполя побежит вооружаться, и на передовую стрелять. Сами пишите, что и за деньги не могут контрактников найти,

Ми ж розглядаємо Маріуполь в світлі тих подій,які з ним могли трапитись.
Тобто,якщо Путін прийняв би рішення робити сухопутний коридор по Україні,то він би взяв в облогу Маріуполь.А при такому розкладі вже б не стояло питання - йти захищати свої місто чи не йти - призвали б усіх.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:09

  serg1974 написав:tea
Спасибо, интересная аналитика. Остаётся вопрос - как у вас голове совмещается всё то что сегодня написали и вера ( в прошедшем уже периоде) в наше наступление на Донбассе во время футбольного Мундиаля?

Плюрализм :mrgreen:
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:11

  detroytred написав:Чай
Из того, что Штаты *проспали* подготовку нападу на Крым, не следует то, что наши можновладци не под их пристальным вниманием.
И тем более не научились на своих ошибках.

Я згоден - наші можновладці під пристальною увагою.Але ж посол США користується тією інформацією,яку нададуть спецслужби США.Вони можуть надати 100% інфо по фінансовим операціям,де гроші виводились в офшори,бо контролюють рух кожного долара в світі.
Але я не впевнений,що наші американські друзі дають завжди 100% поради і консультації по безпеці.Не тому,що не хочуть давати,а тому що не володіють достатньою інформацією в деяких питаннях.
Востаннє редагувалось tea в Суб 08 гру, 2018 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:11

  vovan_prm написав:tea Есть такой кадр на портале - Казак-Характерник.
Он откровенно заявил, что учетка вымышленный персонаж и он пишет от имени персонажа.


В театре и в кино игра мужчинами женщин и наоборот - обычное дело.
Почему-то их никто никогда не упрекает в нетрадиционной ориентации.
Ну разве что какое-нибудь бы-д-ло.
"Оксана" несколько лет водила за нос дурачков и теперь эти мелкие людишки, которые буквально целовали ей пятки, ей мстят за свою собственную глупость.
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Tolevas
 
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  Yuri_T написав:
  Ксюша написав:Я вообще-то другого имел ввиду.

ты брехливая баба, ксюша.
и одни отговорки.
трусы снимай ...

:oops: :shock: :mrgreen:
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