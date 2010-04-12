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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 гру, 2018 16:15
Tolevas написав: vovan_prm написав:tea
Есть такой кадр на портале - Казак-Характерник.
Он откровенно заявил, что учетка вымышленный персонаж и он пишет от имени персонажа.
В театре и в кино игра мужчинами женщин и наоборот - обычное дело.
Почему-то их никто никогда не упрекает в нетрадиционной ориентации.
Ну разве что какое-нибудь бы-д-ло.
"Оксана" несколько лет водила за нос дурачков и теперь эти мелкие людишки, которые буквально целовали ей пятки, ей мстят за свою собственную глупость.
А зачем Вы реагируете? Еще и так бурно...
Востаннє редагувалось vovan_prm
в Суб 08 гру, 2018 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:16
Tolevas написав: tea написав:
От подумайте,як Ви будете спілкуватись з 36-річною Ксюхою,знаючи,що там 55-річний чоловік?
А як 55-річному чоловіку писати від О_О повідомлення з закінченнями слів "купила","розмістила","продала","побігала на роліках".
Нехай заходить чоловічим ніком,одним з чотирьох.Тільки й пише з одного.
Зрозуміємо,пробачимо (с)
Ну не тебе, сексуальному извращенцу, несколько лет домогавшемуся виртуальный персонаж, рассуждать на эти темы.
Саня - я був би збочинцем,якби спілкувався з чоловіком.
А Ваш казковий персонаж - дівчинка_в_роліках.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:18
serg1974 написав:tea
Спасибо, интересная аналитика. Остаётся вопрос - как у вас голове совмещается всё то что сегодня написали и вера ( в прошедшем уже периоде) в наше наступление на Донбассе во время футбольного Мундиаля?
Тоді був шанс,можно було спланувати і стартонути.Путін би за місяць чемпіонату нічого не зміг би зробити.
Наші не наважились.
Але то вже в минулому.
Тепер нескоро буде шанс військового наступу.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:21
vovan_prm написав: serg1974 написав:tea
Спасибо, интересная аналитика. Остаётся вопрос - как у вас голове совмещается всё то что сегодня написали и вера ( в прошедшем уже периоде) в наше наступление на Донбассе во время футбольного Мундиаля?
Плюрализм
Ні.
Я думаю тоді був шанс.
Доки Лібо нам тут розповідав,як виграти мільйон,тричі поставивши на Хорватію,треба було наступати.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:23
vovan_prm написав:tea
Есть такой кадр на портале - Казак-Характерник.
Он откровенно заявил, что учетка вымышленный персонаж и он пишет от имени персонажа.
Зрозумів.
У Вас все-таки є непереборне бажання,щоб тут була О_О.
Ну тоді звертайтесь до Олександра Григоровича.
Писатиме з ніку О-О - поймём і простім (с)
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:23
vovan_prm написав:
А зачем Вы реагируете? Еще и так бурно...
Во-первых, потому, что это все вешают на меня. В том числе каких-то Трастов и Синусов, которые, как я помню, загоняли тут народ в доллар, предрекая высокий курс.
Вам бы такое понравилось?
Во-вторых, потому, что "добренький чаёк", который до этого стелился перед Оксаной и умолял о личной встрече, потом всеми силами пытался навести бандитов на больного раком человека, которого он подозревал в этой театральной постановке.
Вот здесь на финансовом форуме мало кто будет стремиться к развизуализации.
Но существует персонаж, который упорно пытается встретиться с форумчанами, не только с "Оксаной". При этом это, как правило, люди, писавшие о своих финансовых возможностях.
Задумайтесь - зачем он это делает?
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:25
tea написав:
Тепер нескоро буде шанс військового наступу.
26 декабря заканчивается военное положение, надо уже гаранту, что-то думать с 27-го числа, а то 31-го начинается по закону предвыборная компания, там уже будет сложно переносить выборы.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:26
vovan_prm написав: Tolevas написав:
В театре и в кино игра мужчинами женщин и наоборот - обычное дело.
Почему-то их никто никогда не упрекает в нетрадиционной ориентации.
Ну разве что какое-нибудь бы-д-ло.
"Оксана" несколько лет водила за нос дурачков и теперь эти мелкие людишки, которые буквально целовали ей пятки, ей мстят за свою собственную глупость.
А зачем Вы реагируете? Еще и так бурно...
Ну Ви ж знаєте відповідь на питання.Самі ж не раз давали цю відповідь.
НОГ найгармонічніше виглядав під жіночим ніком.Ви навіть писали можливі варіанти - чому так.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:29
freeze написав: tea написав:
Тепер нескоро буде шанс військового наступу.
26 декабря заканчивается военное положение, надо уже гаранту, что-то думать с 27-го числа, а то 31-го начинается по закону предвыборная компания, там уже будет сложно переносить выборы.
Впевнений,що військовий стан не буде продовжено.
Під шансом піти в наступ мав на увазі ті часи,коли Росія почне розвалюватись і там буде бунт проти царя.
Путін скористався слабкістю України під час зміни влади,ми скористаємось слабкістю Росії під час зміни влади у них.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:32
Tolevas написав: vovan_prm написав:
А зачем Вы реагируете? Еще и так бурно...
Во-первых, потому, что это все вешают на меня. В том числе каких-то Трастов и Синусов, которые, как я помню, загоняли тут народ в доллар, предрекая высокий курс.
Вас вже не раз тут ловили на неправді,а Ви до сих пір пишете,що Траст і Сінус не Ви.
Досить валяти дурня,Олександре Григоровичу.
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